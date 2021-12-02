《紫微攻略4財富》有土斯有財？買房是財富保險還是人生風險？

文／大耕老師

有土斯有財？買房是財富保險還是人生風險？

無論你的財福線和子田線是前述任何一種情形，找個穩定的儲蓄工具是必然的，但是一般認知的買房子真的是穩定儲蓄的好選擇嗎？許多人覺得買房子是一種好的儲蓄工具，其實一直以來，我對此都持反對意見。不可否認的，許多人的財富累積是因為買房地產，卻也有許多人是因此而破產。因為華人「有土斯有財」的觀念，沒房子的時候罵房價太高，有能力買的時候，房價再高，還是有一堆人買房子。事實上，從數據來看，百分之八十的台灣房地產購買者幾乎都是上班族，長達三十年的房屋貸款壓力讓人失去許多機會，可以說是收入越低的人越喜歡買房子，高收入的人反而不那麼喜歡買房。（當然金字塔頂端的高收入者利用買房逃漏稅跟轉移資產等，甚至炒地皮，這不在考慮的範圍內，因為這是財帛宮的範圍。）我們可以發現，這就是理財觀念的差異。前面提到財帛宮代表的不只是錢財，還代表可以使用的物資以及使用能力，田宅宮代表的是內心的安全感，所以會有儲蓄才有家的概念，其實那個家就是由儲蓄的概念轉化而來（想想那頭豬），因此除了金字塔頂尖的高收入者之外，絕大多數買房的人是因為希望有個穩定的生活，加上華人文化的洗腦，覺得房子才是穩定的資產，事實上卻非如此。

還未到金字塔頂端卻屬於高收入的一群人，常將房地產視為一種負債，實際上來說也的確是，買了房子其實是欠銀行錢（除非全用現金買），而且一欠就是三十年，在這三十年中，你的工作上不能出任何問題，也不能有收入上的變動，否則房貸的壓力會逼迫你思考該如何解決這龐大債務。換言之，你的人生將因此失去許多追求夢想的機會，少了許多可以讓人生面貌變得不同的機會，相對來說，就可能少了賺更多錢的機會，甚至必須承擔長達三十年的風險。

書名：《紫微攻略4 財富 財運不順，人生怎麼會順！》作者：大耕老師出版社：時報出版出版時間：2021年10月22日

認真查看各國房市，其實都有被腰斬的紀錄，台灣也許還沒有，但是台灣未來將面臨少子化的危機，房價也不可能樂觀。想想看，一間台北市的房子至少要兩千萬元，用兩千萬元買一支穩定獲利的股票，一年獲利百分之五，大概利息錢就可以讓人在台北市相當好的地段租房，而且比價值兩千萬元的房子還大，更重要的是如果風水不佳、有惡鄰，還可以隨時搬走，有外派機會時可以放心創業、出國發展，遇到疫情，不小心兩年沒有工作，這些人生中的變化都不會因為背負房貸而被綑綁。更別說子女宮、田宅宮狀況不佳，容易買到風水有問題的房子（所以挑房子的時候絕對不能在運限的田宅宮有煞星，尤其是陀羅星的時候），這類就像是財帛宮強大而子女宮、田宅宮差的人，除了買間自住的房子，以目前金融商品發達，房子就不見得是好選擇了，這也是社會有一群人不想把金錢（人生）綁在房子上的原因。但是如果原本的子女宮、田宅宮狀況不錯，反而是財帛宮狀況差，買房子就是基本的穩定儲蓄，因為這類人對於房子的選擇格外注意，家庭能給予的心靈幫助可以讓他更好的面對人生問題，此時房子就變得很重要。

●本文摘自時報出版之《紫微攻略4 財富 財運不順，人生怎麼會順！》。