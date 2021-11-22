以整型外科為背景原創小說　聯合文學《少女皮膚之島》11/22上市！

文／周念延

序章 美麗的倩影

他習慣在接近午夜的夜晚，獨自站在窗前，室內模糊的光影櫬著玻璃外喧鬧的燈火，彷彿處在不同的世界。

閉上雙眼，卻出現另外一幅畫面─那是一個青澀、卻極為美麗的少女胴體，雪白的肌膚猶如抹上一層嫩白的乳霜，似纖毛未退，白裡透紅的水蜜桃。仔細一看，那細嫩的胸部、手臂，以及大腿的肌膚，竟然有坑坑巴巴、修補過的疤痕。

《少女皮膚之島》。（圖／聯合文學出版社提供）

猛地睜開眼，回到現實世界─從落地窗看見模糊的自己，三十多歲，年輕整形外科醫師，仍然保持少年瘦削的身材，頭髮蓬鬆散亂。他的手術刀能做最精密的切割，對刮鬍刀卻覺得麻煩，所以青稜稜的下巴和鬢角布滿參差不齊的鬍渣，反而將他的淺棕色眼睛襯托的更為深邃。

「嗶嗶嗶……」書桌上的手機瘋狂吼叫起來。這是刻意的，他用不協調的鈴聲，讓他對醫院的來電隨時保持警醒。

「是整形外科的李醫師嗎？我是急診室的賴總醫師。剛剛救護車送來一個燒傷病人，初步估計：二度和三度燒傷面積超過20%。陳護理師！趕快打上點滴……對對，用大口徑的，十八號的，林格乳酸溶液500CC先掛上去……血壓在掉，點滴full run! full run! 」語氣相當急促，最後幾句話是向護理師說的。

「喂，賴總醫師，」他極力耐著性子，「今天我沒有值班，你應該通知燒傷中心，並報告值班醫師。」

「對不起，這我知道，病人是一個年輕女孩子，意識已經不太清楚，但口中一直喃喃叫著你的名字，說你一定要來……」

「什麼！」他驚叫，從床上跳起來。「這女孩的名字是不是鄭宜敏？」

「是的，十八歲女性，火燒傷。」

他租屋在醫院隔壁（這是許多外科醫師的習慣，住在醫院附近，能夠及時處理患者任何狀況）。他穿過馬路，用瘋狂的姿態衝往急診室。午夜的風微涼，蓬鬆的長髮甩在身後，在路燈的照射之下就像一把風火。

衝進急診室，和往常一樣，呻吟、哀嚎的病人，從大門口的檢傷分類一路擠到走廊，有一個喝醉酒摔破頭的男人手上沾著血，拉住他的白袍：「醫師，救我……」

他跌跌撞撞，終於看見那個女孩。那個女孩──那朝思暮想，在無數孤寂的夜晚閉上眼就會出現的女孩一個人孤零零地躺在外科急診室的角落，空氣中瀰漫一股焦臭味，總醫師和兩位護士小姐卻杵在那兒，沒有做任何動作。

「按照九分法（rule of nine），燒傷面積大約多少？」李凌嘉急促的問。

「目前……很難估計，病人衣服的材料是人造纖維，燃燒後黏在皮膚上。」總醫師回答。

「燒燙傷病人，為什麼不馬上將衣服剪開呢？」他大吼。

「這位小姐不讓我們碰啊！一接近，她就尖叫。」總醫師手上還戴著沾有血跡的乳膠手套。

「她說，她的身體只讓李醫師……你一個人碰。」一位胖胖的護士小姐說，臉上充滿無奈的神情。

他仔細看著女孩，那一瞬間就像過了一千年，再也沒有辦法將目光離開，依舊是清秀的臉龐，白皙的肌膚卻鋪上黑色的炭灰，眉毛又粗又濃，帶著一些叛逆，眉頭卻深深緊鎖，很顯然的在承受巨大的痛楚。剛打過止痛針，雙眼微閉著，長長的睫毛卻不住的顫抖。忽然，女孩睜開眼，眼神空洞卻堅定地看著他。

「李凌嘉，救我！」

李凌嘉就像被電擊一樣，從錯愕和迷惘中驚醒。鄭宜敏，朝思暮想的那個人，現在真實地出現在他面前，卻躺在醫院的急診室病床上。非常擁擠的急診室，左右都是人，右邊病床年輕的男孩子顯然是開放性骨折，大腿骨頭穿刺出來，小腿以怪異的姿勢垂在身旁，男孩一邊喊痛、一邊哭叫著。

「刷！」李凌嘉將急診室的窗簾拉上，小小的空間只剩下他和女孩以及一位護士。

「會有一點痛喔！你要忍耐一下。」李凌嘉從護士小姐手中接過剪刀，仔細的幫女孩把衣服除去：上半身穿著鵝黃色套頭毛衣，下半身是牛仔褲，右半邊的衣服部分燒成焦炭，左半邊的衣服雖然完好，但也沾了油漬，看起來還好火撲滅得快，否則不堪設想。

混紡的毛衣經過火炙纖維糾纏沾黏，和皮膚緊緊黏在一起，只要輕輕一撕，皮膚就隨之扯落。

「好痛！好痛……」女孩忍不住尖叫。眼淚一滴一滴的流下來，李凌嘉手竟然發抖，這一位年紀輕輕，卻以精湛刀法在整型外科界被譽為明日之星，處理過多少複雜的外傷，也經歷過多少複雜而漫長的重建手術，而這一刻，只是為一個年輕的女病人去除身上燒焦的衣物，竟然讓他驚慌失措。

「李醫師，要不要讓我來？」總醫師問。

「不！」女孩和李醫師竟然同時大喊！燒壞的毛衣黏著皮膚已經清除乾淨，表皮撕裂，露出血跡班班的真皮層，血水就像一顆一顆的露珠，滲出之後滴在床單之上。接著是內衣，那是一件剪裁簡單，卻質料精美的淡藍色胸罩，李凌嘉將它從中間剪開，動作非常輕微，就像揭開一件精緻的瓷器。

那一對乳房，因為胸罩的保護而保持肌膚完整美好，鑲嵌在女孩布滿水泡變形的身軀，似乎在對李凌嘉做出最輕狂的嘲弄。在左側乳房的上方還有內緣，有著無數淡淡的疤痕，那是他之前用六個零尼龍線（比頭髮還要細）的縫線一針一針縫補出來的。

他靠近女孩，極力的調整呼吸。

「李凌嘉，你看，我很乖，你的傑作，我沒有破壞掉……」女孩眼中原本充盈著淚水，這一剎那竟然閃耀著一抹興奮。聲音又軟又甜膩，像是小女孩向心愛的人邀功，期待著讚許。

「唉！」李凌嘉咬咬牙。這時女孩上半身已經赤裸，他接著處理燒得焦亮的牛仔褲，一扯，又是一塊皮膚隨著燒焦的纖維撕裂下來。

「啊─！」雖然打了止痛針，皮膚撕裂的瞬間讓女孩緊咬的唇流出血來。

「匡啷！」白晃晃的剪刀摔在地下。

李凌嘉似乎虛脫了，他扶住床緣，雙腿幾近癱軟。他呆呆地看著牆，不再看女孩的身體，不再和任何人的眼光接觸。

總醫師一聲不響地把剪刀從地上撿起來。

「李醫師，要繼續嗎？」總醫師問。

「不，通知開刀房，急診刀。」李凌嘉虛弱的說。

「好的，我馬上聯絡開刀房。開刀排程，對了，NPO的時間是？」

「總醫師總醫師！D07床的病人心跳停止了，要趕快CPR……」話還沒說完，一位護理師匆匆忙忙地衝進布簾。

「好的！我馬上去！」總醫師轉身，用抱歉的眼神看著李凌嘉。

「總醫師，這邊沒問題的，交給我，你趕快去忙！」

總醫師欲言又止，想要說什麼，搖搖頭，一轉身離開了。

簾子裡只剩下女孩，李凌嘉和一位護理師，護理師熟練地將傷口做初步處理以及手術前的準備。

「咦？」護理師像是對李醫師說，又像是自言自語：「奇怪，身上怎麼會有這麼多疤？還有補皮的痕跡？是誰縫的？好漂亮！」

「李凌嘉，等會兒要進開刀房了，是嗎？」女孩虛弱的問。

「是的，你別怕，等一下上了麻醉就不會痛。」

「你能夠握住我的手嗎？」女孩將沒有被火燒傷的那隻手伸出來，手指雪白纖細，像是一塊白玉。

李凌嘉毫不遲疑的伸出手，和女孩相握─護理師在旁邊驚訝張著嘴。男人粗獷的大手和女孩的小手像有強大的磁力，一握住，再也分不開。女孩就像即將掉下懸崖的人，用全身僅有的力量抓住李凌嘉。

「李凌嘉，對不起，我原本想死的……可是，現在看到你，又想活下去……你要答應我，親自幫我操刀！」女孩說。

「好，我答應。」他堅定的說。

「我不要任何人，尤其是男人，碰我的身體……除了你……」

「好。」李凌嘉再次點頭，不由得覺得有些好笑，真是個孩子，開刀時，總要有助手啊……不過，這時候不和她爭。

《少女皮膚之島》。（圖／聯合文學出版社提供）

「李凌嘉，這次我會不會死？」

「不會的不會的！」他再也不能冷靜，忽然用吼的音量，急急切切地說：「鄭宜敏，不要這麼說，有我在，妳不會死！」

「喔伊─喔伊─」尖銳的救護車警笛聲由遠而近，嘈雜的人聲、凌亂的腳步聲……看來又有重大傷患了。李凌嘉閉上眼睛。這就是醫學中心急診室凌晨一點的日常。不遠處傳來斷斷續續的哭聲，不知道總醫師CPR的那床病人救回來了沒有？

●本文摘選自聯合文學11月22日上市新書《少女皮膚之島》，本書為讀創故事原創作品，由聯合文學獨家出版！。