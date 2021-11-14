煮婦煮夫新選擇，三道超簡單療癒小點輕鬆上桌！
「麻麻的艾寶樂園」粉絲專頁版主，人氣料理部落客艾蘇美繼暢銷食譜書《快速簡單．健康美味．好好吃氣炸鍋油切料理》後延續系列輕鬆上菜，快速料理的風格，推出新作《快速簡單．健康美味．好好吃早午餐元氣料理》。從中式、台式、西式、異國等各式菜系到針對全植物飲食者的健康蔬食早餐一應俱備，料理必備實用密技與備餐訣竅，不論是煮婦煮夫還是生活忙碌的上班族都適用，讓你每天早上只要早起5分鐘，就能端出健康、營養、好吃的元氣美食。（編按）
文／艾蘇美
三角蘋果派
製作時間：10分鐘（準備內餡約15分鐘）
需要器具：湯鍋＋烤箱／氣炸鍋
材料：
吐司………………3片
蛋液………………1顆
二砂………………少許
〔餡料〕
蘋果………………1顆
砂糖………………20～30g
水…………………50ml
檸檬汁……………1匙
肉桂粉……………少許
作法：
1.蘋果洗淨、去除果皮，放入果汁機或食物調理機裡，打成細碎狀備用。
2.取一鍋，放入蘋果泥、砂糖、檸檬汁和水，用中小火熬煮至濃稠狀，水分幾乎要收乾，呈現果醬狀態。
3.加入少許的肉桂粉拌勻，即可起鍋備用。
4.取一片吐司，放上適量煮好的蘋果餡，四邊塗上蛋液，對折黏合成一個三角形。
5.表面均勻刷上蛋液，再灑上少許二砂，直接放入氣炸鍋或烤箱，以180度烘烤6分鐘即完成。
Tips：
蘋果內餡可以在前一晚先製作完成，節省隔天的製作時間。
奶香吐司麻糬
製作時間：20分鐘
需要器具：氣炸鍋
材料：
厚片吐司…………2片
牛奶………………200ml
蛋液………………2顆
糯米粉……………適量
花生糖粉…………適量
煉乳………………適量
作法：
1.厚片吐司去邊後，裁切成四等份備用。
2.吐司用牛奶浸泡，使其完全吸飽牛奶。
3.將吸飽牛奶的吐司稍微擠掉多餘的牛奶。
4.均勻沾上蛋液，再裹上糯米粉。
5.放入氣炸鍋，表面均勻噴上一些油脂，以180度氣炸10分鐘。
6.食用時再沾煉乳或裹上花生糖粉即完成。
法國奶油布丁燒
製作時間：20分鐘
需要器具：氣炸鍋
材料：
吐司……………1片
義美布丁………1個
雞蛋……………1顆
牛奶……………30ml
焗烤用起司絲…適量
奶油……………1小塊
作法：
1.雞蛋加入奶油後均勻打散，放入吐司，讓吐司充分吸附蛋奶汁。
2.取一平底鍋，開中火熱鍋，放入奶油後轉小火，放入吐司，煎至兩面微金黃即起鍋備用。
3.把煎好的吐司中間用湯匙壓出一個圓形凹槽，倒入布丁。
4.布丁周圍灑上起司絲，放入氣炸鍋以170度烤7分鐘，即完成。
Tips:
挑選布丁要注意，需使用「烤」布丁，才不會愈熱融化，一般常見的統一布丁不適用。
●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《快速簡單．健康美味．好好吃早午餐元氣料理》。
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