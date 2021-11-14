煮婦煮夫新選擇，三道超簡單療癒小點輕鬆上桌！

紙本漫畫的基本，也是重要的製作要素是「分格」，紙本漫畫的分格就是電影的「鏡頭」，條漫就如同紙本漫畫一般，雖沒有明確的界線，但分格就是重要要素；再者，漫畫與網路漫畫的載體不同，所以製作方式也不同，但基本工具相同，在漫畫世界中，分格就是一頁當中占據的空間，依序呈現具有因果關係的故事。 分格所占的空間愈大，吸引讀者停留的時間就會愈長，如同看條漫的時候不停滾動頁面往下看，卻不斷看到相同分格一般，此外，同一分格雖然會長時間停留在讀者腦海中，但沒有台詞或是動作等資訊的場面卻反而更能強化情緒，若是出現台詞、動作或音效（分格拉長也會強化流暢度）等，也會讓人感受到活力。 反之，若分格愈小或縮減，讀者目光停留的時間就會愈短暫，分格的大小會決定讀者注意力停留在該格的時間。畫推理故事時，要給讀者提示，但不能讓讀者發現，所以必須畫小一點，但若是彰顯作品整體主題的場面，就必須讓讀者視線停留久一點，所以必須畫大一點，分格的大小相似，其效果就會不同，可以體驗只變大一點點與突然劇烈變大的效果是如何不同，熟悉其差異與感覺。

2021-11-12 16:00