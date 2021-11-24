《與孩子一同編織未來》打造更好的工具：均一教育平台

文／吳錦勳

在這一波新冠肺炎的疫情之後，線上教學已經是顯學，各國都投入更多資源急起直追、積極發展，數位學習已經是大勢所趨。這些轉型今天看來理所當然，但是時間若往前調撥到十幾年前的時空，線上學習平台還是新奇的創舉，沒有受到應有的重視，那麼為什麼方新舟當時要創立均一教育平台？誠致教育基金會從成立第一天開始堅持以「關懷弱勢，科學救國」為使命，關懷弱勢要「扶弱」，而科學救國又要「拔尖」。不論是「扶弱vs.拔尖」或是另一種「均等vs.一流」的講法，兩者正巧是南轅北轍的目標，不但難以兼得、甚至有所衝突，就連光是要做到其中個別的一項，都已經很不容易。況且這般宏偉的理念對一個經費、人力都十分有限的小基金會，挑戰非常之大，方新舟也坦言：「我畫了一個幾乎不可能的大餅。」但他的堅持，不是沒有道理，這兩者對一個國家健全的發展都是必須的。一個社會如果沒有精英，可能做不到某些領域的專業強項，也就更難以達到突破性創新，無法創造額外的利潤，也就沒有能力扶弱。但是難道為了拔尖，把所有最好的資源都留給精英？對此，他當然無法認同，「評估一個社會有多文明，就看這個社會如何對待弱勢的人；而能不能同時扶弱、拔尖，就看能不能掌握學習、競爭的本質。」

線上學習的世界性風潮

上個世紀末科技業以摩爾定律帶領全球化的腳步馳騁飛躍，但是，「教育」大概是在所有產業裡，科技發展比較緩慢的領域。教育一直是帶著手工藝特質的行業，像古希臘的陶匠在工坊捏土製器，緩慢、易碎、講究火候，偶爾在成品上留下自己的指紋，做為一項獨特的印記而已。人才的培育也充滿了各種變數。

大約二十年前，美國麻省理工學院推出革命性的「MIT Open Course」計畫， 將麻省理工一流的教育內容、課程錄影實況、課後問題、考試及解答以及演講筆記等，無償上網供人學習，這項計畫更激勵了不少機構將他們的教材轉變為開放教育資源，引起全世界大學紛紛仿效，也吸引台灣一批熱心志工接力賽地將上課內容譯成中文。

二〇〇七年有一位麻省理工學院畢業的薩爾曼・可汗（Salman Khan），為了幫助他的表妹學數學，自己錄製教學課程影片上傳YouTube，並寫了一些題型供表妹上網練習，殊不知，可汗意外大受歡迎，教學影片觀看人次很快超過一百萬，他決定辭掉華爾街的工作，建立「可汗學院」（Khan Academy），用自己的錢做線上教育平台。

二〇一二年史丹佛幾位教授也如法炮製成立Coursera，而在這個差不多時間裡，Udacity、edX 先後成立，線上學習一時蔚為風潮。紐約時報甚至將二〇一二年稱為「MOOC元年」（Massive Open Online Courses 大規模線上開放課程）。在這一波教育改革中，台灣也沒有缺席，教育部在二〇一三年推動「磨課師」計畫， 台大、清大及交大等校以各自平台在MOOC潮流的浪尖上闖出一小片天地。

方新舟很早就注意到「可汗學院」，甚至申請帳號，登入站內學習，以取得第一手的使用者的體驗，同時積極思考將可汗學院導入台灣的可能性。

而正好在這個時間點上，公益平台董事長嚴長壽剛由佛光山星雲大師手中接辦了「台東均一中小學」，成為學校董事長，同時邀請方新舟擔任均一中小學的董事。方新舟非常敬佩星雲法師創校當時「均等、一流」的願景，恰恰切合誠致「扶弱、拔尖」的雙重理想。方新舟向嚴長壽提及，誠致正計畫要成立一個革命性的線上教育平台，可不可以也用「均一」這兩個字為這個線上平台命名？嚴長壽一聽欣然答應，於是「均一」由實體學校連結到虛擬學校，兩者理念一致，但是所有人事、營運、財務等互相獨立。

方新舟早在一九九八年看了嚴長壽的《總裁獅子心》一書之後，就非常景仰他。從事公益後，他跟在嚴先生旁邊近身觀察，學習他的為人處事，更是對他佩服不已。嚴長壽對方新舟也特別照顧，從慷慨借用「均一」名字，到主動積極動用公益平台夥伴推廣均一教育平台、社會創業家成長營、翻轉教室工作坊、初任教師研習營等等。方新舟常常感恩，若不是有嚴先生與公益平台夥伴的全力支持，誠致這麼小的基金會絕對無法在過去幾年做這麼多事。其實，兩個基金會加起來的資源都不到教育部的百分之一，但所做的都是大膽的創新跟突破，如果沒有「打群架」的方法與價值觀在背後推動，根本完全不可能。至今兩個基金會在很多議題依然比肩同行、互相學習、彼此成就，可說是極有戰鬥力的兩相互挺的友伴組織。

●本文摘選自天下文化出版之《與孩子一同編織未來》，未經同意禁止轉載。