高秋鴻新書《走在世界 我的時尚人生》嘆為觀止的時尚秀秘辛

文／高秋鴻

天天看時裝秀的華麗人生

許多年輕人的夢想，是成為時裝設計師，還有許多孩子夢想著有朝一日，能夠去到巴黎、米蘭或紐約時裝週，參加設計師的大秀。即便現在網路上要看到時尚大師發表新作品的即時秀，是再容易不過的事了。但我猜，他們知道，現場看秀的體驗，與看影片一般的看秀，是兩回事。

這就跟參加熱門演唱會、聽歌劇，是一樣的道理吧？人在現場聽，與在視頻上看，得到的就是相當不同的體驗。

所以女兒告訴我，她的朋友都說，我們每年有好幾個月的時間，是在歐洲「天天看時裝秀」度過的，這種生活型態，當然是備受旁人羨慕的一種「華麗人生」。

參加時裝秀，看什麼？當然看的是，那位設計師最新發表的服裝以及飾品的設計，還有搭配、造型、化妝、髮型等等。然而直到我們開始參加麥昆的時裝秀，才發現他的秀更是大有看頭。身歷其境，要看的、要感受的，實在太多，也因此，常常使我們忙得沒來得及看清楚服飾，真的是這樣子！

「時尚壞男孩」亞歷山大‧麥昆（Alexander McQueen，1969-2010）。圖／法新社（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

女兒，是引起我開始注意麥昆的主要原因，那時她在倫敦聖馬丁上學。多年來貼近觀察麥昆的她，有些心得：

一九九九年麥昆發表了，秀名就叫《第十三號》的一場秀。此即為麥昆的第十三次發表 Collection，13這數字對西方人而言多是不祥，而調皮叛逆有名的麥昆，當然全然不忌諱。在這場秀裡，麥昆讓身障奧運選手艾米‧穆林斯（Aimee Mullins），踩著木雕義肢作開場模特兒，閉幕則是由曾經是芭蕾舞者的名模夏琳‧哈露（Shalom Harlow）擔綱。她穿著全白A字蓬裙，站在中央的轉盤上旋轉，任由兩根機械手臂朝著她噴墨。有評論家解讀，說這是重新詮釋《天鵝湖》中垂死的天鵝，也有人認為是呼應希區考克電影《驚魂記》中的一幕——女主角被一位精神病凶手謀殺、血濺浴室。

「無論如何作解讀，這場秀空前的成功，讓他立刻得到爆發性的評論注目！」怡就是這麼說的。

正是在看完麥昆的那場大秀之後，我們才決定開始採購麥昆，發覺他潛力無窮，也覺得應該為台灣的顧客特別作選品採購，讓Hi-Fashion的愛好者有更好的機會，享受麥昆更原汁原味的創作系列。

麥昆呈現的每場秀，都有奇異震撼的氛圍與主題，場場總給人無可預期、超乎想像的視覺體驗，搖動觀者豐富的感觸。

剛開始我真的也看得「似懂非懂」，但肯定會被整場秀所震撼與感動，比起其他設計師的秀，麥昆天馬行空、想像力爆發，創意揮灑不盡的秀，總讓人回味無窮，也使我似乎感應到一份更特殊、深刻的接觸。

另一場印象特別深刻的是，麥昆二○○九春天展演的同年秋冬時裝秀；就在舞台中央，麥昆堆疊起一座高高的黑色垃圾塔，由黑色垃圾袋與各種黑色廢物料積累而成的高塔裡頭，包著一棵生病的樹，台上走動的模特兒，全面穿著各種千鳥格紋布料設計出的套裝，配著奇異有趣的帽子，而她們「很禿」的臉上，一致化上了超級誇張、巨大無比的大紅唇……每個「look」或經典高雅，或奇詭而前衛，也有特別賁張狂躁的，甚至，他讓模特兒有如漫畫一樣，融入了千鳥格紋、成為其中的一部分。

「那場秀的主題就是關於麥昆的母親，高塔裡代表生命的那棵樹變成黑色，象徵他的媽媽生病了。」看完秀，怡如此解讀。

她認為：「麥昆曾經擔任劇場服裝造型，他的秀可直比英國West End劇場的舞台劇，甚至值得當作行動藝術來欣賞。」

還有人曾經說過這樣的話，我也完全同意：「在麥昆時裝秀裡，看的是戲劇、是詩篇、是概念，甚至是他嘗試說的話——沒有運用語言的說法，但肯定不是一般人眼中的唯美，常常它還很驚悚！」

麥昆(Alexander McQueen)女裝乍看放浪自在，其實融入華麗手工。圖／法新社（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

儘管每位設計師的每場秀，都必須試著挑戰「語不驚人死不休」的準則，然而也並不是每位設計師，都能像麥昆作秀一樣，場場都是創意揮灑不盡的驚天之秀，所以，在其他秀裡，看秀歸看秀，我可是醉翁之意不在酒呢，因為真正的重點，其實是在每個秀場之後，排下來的一系列showroom行程，在那個時候，我的採買工作，才正式開始。

大約是在二○○三年前後吧，我發現到米蘭帶貨不再那麼有意思，於是做了改變。為了能採買到更具指標性的設計師作品，於是我轉戰四大Fashion Weeks時裝週。從此以後，成為我採購行程的主軸：紐約、倫敦、巴黎、米蘭等四大時裝週，是全球時尚產業在歐美四個主要國家的時尚首都，舉辦一連串的秀，展出頂尖時裝設計師新作品。

跟著時裝週的秀與展，來採購，由於是為了半年後的下一季、預下訂單的採購模式，而且整個Collection還須看完、挑好，比起以往直接從現貨裡挑選的採買，需要更大的預算，與更能掌握趨勢的眼光。

「紐約時裝週」是我第一個參加的時裝週，我的採購生涯，於此進入了另一個全新的頁面。緊接著紐約之後，我會飛到倫敦、巴黎、米蘭，一連串的參加每個時裝週，完成採買的行程，這麼下來，一年兩次至四次，周遊時尚列國，使我成為某種「時尚空中飛人」（Fashion JetSet）！

啊，說了半天「時裝週」，不能不提一下這常常被問的問題：

由於「時裝週」，並非向大眾公開售票的球賽或演唱會，而是有限的開放給採購家、媒體、名流的「閉門展演」，所以，如果有人問到：如何獲得設計師品牌的邀請函，如何得到入場證？花多少錢，才可以排到恰當的、最好視角的位子？

那麼，儘管你非常想參加、極為樂意付費，最不叫你失望的回答是：請看網路影片。

●本文摘自時報文化出版之《走在世界 我的時尚人生：Club Designer創辦人高秋鴻的機遇選擇與豐盛之旅》。