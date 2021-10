職場有如叢林，學會「觀察」才能在叢林裡生存！

文/康斯坦茲.瑪赫(Constanze Mager)

在新的辦公室叢林裡探險

身為一名新進員工,新公司對你而言是個全新的社會群體。從現在起,每星期你會花數十小時的時間,與在那裡遇到的同類相處。這裡馬上就有一個現代人類與群居動物之間最大的差別,那就是我們人類通常會在至少兩種不同的社會環境間移動。我們有家人、有朋友,可能週一晚上會和一群同好去划船,然後週末又跑到另一個團體當義工。當然,我們會把大部分的清醒時間,花在另一個社會環境裡,也就是我們的工作。狐獴、猿猴和非洲野犬也很喜歡愜意的群體生活,但是終其一生,牠們只會在單一的社會群體裡度過。牠們也許一輩子都不會換群體、也許會換個幾次。但是牠們不論在生命中的哪個階段,都只屬於單一的社會群體。因此,其生活比起人類要單純多了。人類會不停地轉換社會群體──有時一天會好幾次──即便我們往往有很多年只屬於幾個相同的群體。我們在某一個群體裡扮演的角色,可能和我們在另一個群體裡的角色很不一樣。工作時,擺出主管架子的經理,在家時可能沉默寡言。一個表現安靜又不起眼、從未看他發表過意見的同事,可能會在他的社區協會裡,為了抗議政府而爬上柵欄。能夠同時參與不同的社會群體有極大的好處,比方說你在工作的群體裡,面對巨大壓力時,可以在另一個群體的成員面前抒發情緒。群居動物可就沒有這種好處,畢竟牠們不論早晚,都要與同樣的群體成員相處在一起。

然而,群居動物一旦變換群體,通常都是非常重大的事件,例如斑馬、大猩猩、狼在性成熟後,因為在自己出生的群體中缺乏繁衍的機會,有時會自願離開牠們的群體。因此,改變是很聰明的策略,能替未來帶來更多機會,即使短期內會造成壓力和不安。有時並非動物自己選擇改變,而是群體裡的同伴逼迫牠們離開,而且事情總是發生得很突然。

你可以拿來對照人類世界,例如內部因重組或破產,導致員工突然被開除的情形。失去工作的同時,也會失去職場的社會群體,這種處境讓人覺得很有壓力。即便公司處於危機時刻,員工也寧可不去想。公司外部的人和媒體都預期會破產,政治人物針對要破產的大公司發表意見,工會忙著協商──員工心驚膽戰卻還是收到了解雇通知。否認、震驚、憤怒和不安──一旦員工突被趕出熟悉的群體,在其接受現實之前,一定會有各式各樣的情緒。

在動物的世界裡,當然沒有預告離職通知期,如果群體中的成員被趕出去,通常都發生得很突然,事先不會有任何警告。牠們可沒有社福計畫或失業補助的幫忙,只能看要怎樣繼續生存下去。群居動物被迫出走後,會極盡所能盡快找到另一個群體,旋即加入。假如新進成員想立刻在新的群體裡位居首領,多數情況下得靠搏鬥爭取。畢竟,一個群體裡通常已經有一個首領,牠不會無緣無故就把位置讓出來。對一個新進成員來說,除了搏鬥,懂得利用威嚇、說服大家信任牠的領導能力,也很重要。

假使牠對低位階的位置很滿意,那麼融入新群體就相對容易多了。話雖如此,新成員通常不太受到熱列的歡迎。多數的情況裡,牠會流連在新群體的周遭,待在有段距離外的邊陲地帶。對於這種情形,最好的因應策略就是直接忽略新群體中舊成員的柔性攻擊,然後堅持下去。過了一段時間,反彈變少了,新成員就成了群體的一分子。說到這點,當行為科學家試著融入自然界的猿猴群體,想近距離研究牠們時,上面提到的策略也行得通。對猿類來說,這種習慣化過程,也就是熟悉和融合的階段,約會持續半年。過了半年後,即便你是人類,也會成為群體的一分子──即便你的位階是最低的。

珍古德(Jane Goodall)。美聯社(圖/聯合報系新聞資料庫照片)

所以說,耐心就變得很重要,對於知名的猿猴專家──黛安.弗西(Dian Fossey)與珍.古德(Jane Goodall)而言,她們的經驗亦是如此。這兩位專家透過在非洲觀察野生山地大猩猩和黑猩猩,進行開創性的研究。研究開始的前幾個月,事情絕對不會很順利。兩位專家有好幾個月的時間,必須忍受猿猴的假攻擊,還有針對他們的威嚇行為與驚慌反應,以致兩人根本無法研究猿猴的正常社交互動。這些擺明想要融入猿猴群體的奇怪人類,很清楚要用什麼辦法來說服猿猴,比方說保持服從的身體姿勢,盡可能用不帶威脅性的方式靠近。最重要的是,要堅持一段很長的時間。黛安.弗西與珍.古德最終都能融入猿猴群體,而且猿類也完全卸下心防。兩位研究人員於是把猿類群體是如何運作的劃時代觀察給記錄下來。

對於像猿猴這種群居動物,每當一有新成員加入,都會影響群體的動力。有些猿猴類很歡迎新成員到來,有些則會反抗。此外,猿猴很聰明,能接收和理解其他群體成員釋放的細微訊號。新成員在初期,會試著與比牠先來的成員建立關係。新成員會對牠的同伴很好,並持續展現友好和熱忱的一面,與此同時也保持恭敬和順從。透過這種方式,能夠確認並強化舊成員對於新成員的正面態度。「你看,這個新來的真的不錯,不但站在我這裡,而且也會想辦法幫我!」雙方因而建立了關係。藉由與一些團體成員建立的良好互動,接著要融入整個群體就變得容易許多。

上面提到的情形,在東非狒狒群體裡就很明顯,這種猴類的群體是由數隻公狒狒和母狒狒所組成。母狒狒會一直待在牠們出生的群體裡,而公狒狒的一生則會轉換幾次群體。狒狒群體中的公狒狒,對於雄性新成員常有一種矛盾的感受。一方面,每多一位公狒狒成員,就可強化整個群體面對花豹或其他掠食者攻擊時的抵禦能力,因為所有成年公狒狒在搏鬥時,都會站在最前排。一旦有了足夠的力量和良好的合作,狒狒群甚至能擊退大型貓科動物。但另一方面,群體內每增加一名雄性成員,就等於多一位競爭者與牠爭奪母狒狒的青睞。因此,公狒狒會給新成員非常多的考驗,不會那麼容易就同意讓牠加入。對母狒狒來說,她們覺得多一點抵禦能力,沒什麼不對。此外,牠們在選擇交配對象時也喜歡「新血」,偏好選擇新成員。

每當一個公狒狒轉換到新的群體,都會歷經一段緊張又辛苦的時期,和原先就在群體內的其他公狒狒間,會產生很多衝突。同一時間,牠也會在一群成年母狒狒裡,尋找一位知心好友。然後花很多時間和這位母狒狒相處,牠們不時會坐在彼此的身邊,雙方間產生持續數年相當緊密的關係。母狒狒通常會把牠的公狒狒知心好友當成交配對象,或至少是可能的交配對象之一──因為東非狒狒不是實行一夫一妻制的物種。

一旦新加入的公狒狒認識所有的群體成員後,牠很快就會知道自己和誰會有衝突、誰會給牠考驗,還有在危機時刻,牠可以回過頭去找誰。從上面的觀點來看,公狒狒對於每個剛進公司的新員工來說是很好的範例。

因為在職場裡,幾乎總是能看到一些同事對於新進的員工感到抗拒。在文明世界裡,並不允許肢體暴力,但是我們可以清楚地看到猜忌,甚至有些人會強烈反彈。這種看似奇怪的行為其來有自。因為對人類來說,群體內部的每位新成員,同樣也是潛在的競爭者。此外,小團體裡的關係,也會因為新成員而有所改變。即便同事間未必是最好的朋友,但是你很清楚同事和你之間有什麼利害關係。所以老員工確實有理由感到壓力,不只是那些既開心又緊張、準備第一天上班的新進員工會這樣而已。對於老員工來說,新人的加入,會帶來比預期更緊張的關係。因為在職場裡,後來加入的新選手,對於既有的人際關係,往往意謂著一個機會或威脅,還會讓關係重新洗牌──如果你也處在這樣的情況裡,絕對要好好考量這項因素。

就像狒狒一樣,你身為新進員工,最好要趕快搞清楚,誰對你的到來表示歡迎,誰又對你的出現顯得有些顧忌。這些反應根據每個人的性格而有所不同,但是也有很大一部分,是根據他在群體裡的地位而定。如果有人對你表現冷淡,先不要認為是針對你個人。那些給你臉色看又不友善的同事,通常不是針對你這個人,而是針對你的「出現」。試著先快速評估情勢。為什麼你的出現,會對其他人造成威脅?假如部門裡有競爭,是不是另一個人害怕失去其職務裡的某些好處?也有可能另一個人,本身就渴望你的職位,或是有人根本不認同你工作的那個部門需要增加人力,因為這有可能會讓你的部門在公司裡更具影響力。至於那些對你表現得積極又開放的同事,不單只是和你很合得來而已,他們在當下也有各自的動機和利益,你最好能認識到這點。除此之外,你應該要學學猿猴研究專家──黛安.弗西和珍.古德,身為一個新成員,面對其他人的旁觀態度或公開反彈,要耐心地撐下去,好讓所有人漸漸習慣你的存在。

在你還處於新工作的頭幾天、或頭幾星期的混亂期裡,我建議你要好好觀察,檢視職場裡的社會關係。唯有如此,你才有可能搞清楚每個人的層級,以及你要在哪裡找到自己的定位。你可能會想,組織裡的職責和職位你已經界定得很清楚了,為什麼還要花額外的力氣去觀察,甚或是謹記在心呢?把公司的組織架構圖弄熟,不就等於知道所有的事嗎?事情絕不是這樣。組織架構圖說明了董事會或管理團隊如何思考誰該向誰負責,以及如何定義員工間的層級。然而,組織架構圖卻無法正確反映真實的關係。在公司裡,總是會有一些人,擁有超過他職位所應有的影響力和權力。同時,名片上顯示職等很高的位階,也不一定代表其在現實情況裡擁有掌控權。因此,這樣的人對於你要執行的計畫,未必是潛在的有力支持者。

調查大家對你的加入所抱持的態度,以及同事在群體裡的地位,能幫你做出一個很重要的決定,那就是要和誰打交道,以及最好不要和誰有往來。為了避免被社交孤立,你需要快速地在團體內部找到幾位好朋友,就像新來的狒狒一樣。你會先和那些對你的加入表示支持的人,建立起友好的社交連結。他們就好比是「最低的水果」,替你鋪路,讓你在社交方面能夠順利融入新群體。為了可以開啟良好的關係,無論如何你都要投入時間和心力。現在,我們先回頭檢視那些全身是毛的人類近親,並且搞懂牠們是如何處理這一類的事。

猿猴花心思建立關係的方式,就是替彼此梳毛。這些動物會花很多心思,照顧彼此的毛髮和皮膚。這樣做的主要目的,並不是要消除對方身上的寄生蟲和皮屑,而是為了要給彼此關注。因為猿猴在幫忙梳毛的當下,只會全神貫注地做好這件事。梳毛的過程中不可能還去覓食或做其他的事,也就是說,梳毛的猿猴會將時間投注在對方身上。被梳毛的猿猴在享受超過十五分鐘的毛髮保養後,內分泌作用會讓牠們感受到舒適放鬆;這種完完全全的關注,會產生一種心理上的短暫幸福時光。在群體處於不穩定的期間,比方說成員有所變動,就會出現特別多的梳毛行為。

至於誰替誰照料對方的毛髮,也絕對不是隨機決定的。位階較低的動物,會更常替位階高的動物梳毛,而且花的時間也會更多。位階低的猿猴用這種方式,得到額外的加分,而且說不定之後,不只會有位階高的猿猴反過來幫牠們抓身上的跳蚤,那些深具影響力的猿猴,也能用其他方式,回過頭來幫到牠們。因為互相梳毛是一段很享受的美好時光,所以後來想加入的成員,會打擾到其他正在梳毛的成員,這可不是什麼討喜的行為。有的時候,的確有機會可以加入正在梳毛的雙拍檔,因此就會出現三隻或四隻互相梳毛的猿猴組合。

不過,如果想要得到許可,成為雙拍檔以外的第三位成員,首先要有基礎信任,而且必須和原本的猿猴雙拍檔很合得來才行。要是新成員隨便亂入一起梳毛的行列,將會違反猿猴世界的規範。一個陌生的群體成員太快接近,會打斷原本正在進行的梳毛活動,不僅會剝奪被梳毛猿猴的荷爾蒙愉悅,而且梳毛的猿猴為了建立關係,已投資的時間也會白白浪費掉。因為唯有長時間、密集的梳毛,才能真正地強化關係。猿猴雙方對於想靠過來的麻煩傢伙,都感到很不爽,因為牠打斷了正在進行的活動。至於那些先試著接觸落單的猿猴,然後幫對方梳毛的新成員,通常比較容易成功。猿猴投入大量時間在這項活動,足以證明這種維持關係的方式有多重要:某些種類的猿猴,每天平均會花至少三小時,替群體裡的同伴梳毛。

你身為組織裡的新成員,請務必花點時間好好地「梳毛」。人類世界的「梳毛」,不是透過照顧對方的毛髮,我們擅長的方式是溝通。一會兒小聊一下,一會兒再交換彼此的近況,然後享受喝咖啡時的愉快心情,花點時間和彼此話家常。

這種言語上的梳毛行為,不只能讓你用來維繫、深化一段關係,甚至也可以用來建立一段關係。你就像猿猴群體裡的新成員一樣,扮演主動之人,擔任梳毛的一方。開始的前幾天,其他成員替你梳毛的時間,有可能很短,而且也很表面。上述情形,即便是在猿猴的世界裡也算正常。因此,如果一開始沒有什麼深入談話,或是你問了相關的開放式問題,而對方對你的過去、經驗都興趣缺缺,也不需要太失望。這種不平衡的關係在初期都算正常,然而,一旦關係建立了,這種梳毛式的溝通就會越來越平衡。另外,身為新成員,千萬不要去打擾正在彼此梳毛的猿猴同事!換句話說,在職場裡,假如你是新成員,隨意加入兩位相熟同事的私下閒聊,則不是什麼討喜的行為。

我建議你,在剛進公司的前六週,不妨好好利用你看似無害且還在學習的新人身分。對於這種情況,了解猿猴的人會對彼此說:「牠的尾巴上還有一撮白毛。」

他們指的是年輕大猩猩、黑猩猩、巴諾布猿註1──從出生六個月到大約五歲間──長在屁股上的神奇白毛。這一撮白毛就像告知群體內的所有成員,這個傢伙還很年輕、沒什麼經驗,所以還不需要遵守群體的規則,比方說拿走別人的食物,還是說和重要成員鬧著玩、打了牠一下,抑或是看到首領來了,卻未及時閃到旁邊去。只要尾巴上還有這個超好用的豁免許可,其他成員就會對這些事睜一隻眼、閉一隻眼。年輕的猿類進入青春期後,並不會知道尾巴上的白色記號何時會消失。唯有透過其他群體成員的行為,牠們才會注意到事態有異。突然間,其他成員的行為會成為清楚的指標,讓牠們知道自己應該遵守什麼行為規範。對年輕的猿猴來說,這段期間讓牠們很困惑,因為搞不清楚自己為什麼忽然不再擁有特權。

成年的猿類轉換到另一個群體時,並沒有所謂的社交「緩衝期」,畢竟牠們已經失去屁股上的白色印記。相對地,人類在轉換社會群體時,反而能夠倚賴其他成員的額外包容。人類每到一個新的群體,彷彿都會重新得到猿類尾巴上那一撮具有象徵性的白毛。因為很顯然地,只要新同事搞不定一台很先進的影印機,每個人都會幫他。再者,若是你仍弄不清新公司裡的潛規則,大家也都能諒解。

新人還在適應期,尚且不需要每件事都處理得很完美、有效率。但是身為群體裡的新進員工,你必須認知到,「尾巴上的白毛」終究也會消失。很遺憾,新進員工的特權,不像猿類般能持續五年之久,約莫一個半月後就沒了。所以當第一個徵兆一出現,你就要保持警覺,否則有可能很快便失去前幾週所建立的友好關係。

身為新人,不需要太害怕其他同事會認為你在前幾天或前幾週,沒有把全部的精力放在工作上,反而花了很多時間去「梳毛」,或是常與他人「抬槓」。你絕對可以在一開始的這段期間,花數小時去認識你的同事,還有他們優秀的技能和知識。要你這麼做的第一點,當然是趁你還有新人的特權時。第二點,你甚至可以說,搞懂公司運作、認識同事,對你來說非常重要。把時間投注在這裡,對於未來良好的合作非常關鍵。一個好的主管會理解、甚至贊同這點,因此不會責備你與同事間「梳毛」的行為。幫同事梳毛,進而維持關係,自是好事一樁。但之後,可就不能像初期般,可以公然地花這麼多時間做這件事。

註1:

這個尾巴白簇毛的免死金牌,似乎在巴諾布猿身上會持續留著,到成年還是如此。可見下方網站:https://www.un-grasp.org/great-apes/bonobos/。另外一份一九九二年的文獻也有提到,成年巴諾布猿有可能還留著尾巴的簇毛。Kano T (1992) The Last Ape: Pygmy Chimpanzee Behavior and Ecology. Stanford, CA: Stanford University Press.