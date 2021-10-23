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蔡淇華／愛需要學習，因此我們必須重讀《愛的藝術》

聯合新聞網 / 木馬文化
書名：《愛的藝術》 作者： 埃里希．佛洛姆（ Erich Fromm） 出版社：木馬文化／讀書共和國 出版時間：2021年9月29日
書名：《愛的藝術》
作者： 埃里希．佛洛姆（ Erich Fromm）
出版社：木馬文化／讀書共和國
出版時間：2021年9月29日

文／蔡淇華（惠文高中圖書館主任、作家）

在心理學環繞「弗洛依德」的星系裡，這幾年最常被提到的，是個體心理學派的創始人阿德勒，日本岸見一郎以阿德勒理論基礎所著的《被討厭的勇氣》，一直常駐暢銷書排行榜。第二位是與弗洛伊德決裂後，受憂鬱症所苦的榮格。許皓宜博士書寫的《情緒陰影：「心靈整合之父」榮格，帶你認識內在原型，享受情緒自由》也名噪一時。

然而，在這「不懂愛」的年代，在2020年高達51,680對怨偶離婚的台灣，個人卻覺得台灣人最需要閱讀的，是「精神分析社會學」奠基者佛洛姆

在海德堡大學取得社會學博士的背景，使得佛洛姆企圖調和弗洛伊德的「精神分析學」跟「人本主義學說」。佛洛姆認為人類不能把對自己的知識與對社會的知識分割，兩者是交織在一起的。「推動社會行為的驅力，不是像佛洛伊德假設的那種性驅力，」佛洛姆認為：「它們毋寧是社會過程的產品，必須被放在社會生活方式的脈絡中理解。

35年前閱讀佛洛姆，對其脈絡一知半解，但人生過百後重讀他的鉅著《愛的藝術》(The Art of Loving)，卻發現自己正活在這清晰的脈絡中。如書中說言：

不成熟的愛說：「因為我需要你，所以我愛你。」

成熟的愛說：「因為我愛你，所以我需要你。」

是啊！這不正驗證自己一生「追愛」的真理嗎？年輕的時候，需要追逐有明亮外貌的異性，以為那就是愛，然而在彼此傷害、滿身傷痕後，才知道那是不成熟的愛，因為那個時候，我真正愛的，是自己的慾望。現在當了老師，我發覺自己只有從愛學生時，才能得到最大的快樂。那是無所求的愛，是直觀的我愛你，因此我需要在愛你中，去實踐自己，與完成自己。「在愛中，兩個人是從他們生命的本質去體驗自己。」佛洛姆說的真好。

年輕時讀志文版的《愛的藝術》，今日重讀木馬文化的新版，發覺書中多了三篇附錄文章，有佛洛姆生前助理的側寫他，還有佛洛姆的書信摘錄，讓我們更具體了解佛洛姆這個人。原來佛洛姆不僅提出理論，更在生活中實踐他的理論。例如佛洛姆在七十幾歲時，一次比太太安妮斯早醒，他給太太留言：「我漂亮的愛人，我愛你是如此之甚，以致它會讓人疼痛，但這疼痛是甜蜜和奇妙的。我願你在睡眠中感覺到它。」

在自己結婚將屆30的今日，我完全能理解，只有懂得「愛的藝術」的人，才能在中年與老年，享有這般甜蜜和奇妙的愛。「愛是人身上的主動力量。愛一個人並不只是一種強烈情感，它還是一個決定丶一個判斷丶和一個承諾。」佛洛姆如是開示。

在中年怨偶位居亞洲之冠，網路新世代習慣有性無愛，舊世代選擇繼承歷史的仇恨，繼續分裂島嶼的今日，我們亟需重新學習愛的藝術與技術。如同佛洛姆在書中告訴我們：「愛不是我們與生俱來的一種本領，而是需要通過後天習得的能力。而且如果沒有愛他人的能力，就不能真正謙恭地、勇敢地、真誠地和有紀律地愛他人，也不可能在自己的愛情生活中得到滿足。」

《愛的藝術》雖然已經出版65年，然而今日讀來歷久彌新，書中所談，都是讀者能在生活中實踐的理念，例如學習愛的藝術，要講求紀律、學習專注、懂得傾聽、能夠獨處等等。期待大家重讀這本書，找回愛的主動力量，克服孤立感和分離感，在成熟的愛中得到身心安頓。

佛洛姆說：「沒有愛，人類連一天也不能存在。」為了好好存在，是我們重新閱讀《愛的藝術》的時候了！

●本文推薦書由木馬文化出版之《愛的藝術（史上最暢銷心理學不朽經典世紀新譯本）：心理學大師佛洛姆談愛的真諦，一本學習如何去愛的聖經》。


木馬文化 憂鬱症 台灣人 閱讀風向球

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