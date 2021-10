如何準備雅思考試與口說？「留學考試教父」帶你迅速掌握重點！

文/Brett Lindsay 林熙

What exactly is the IELTS? 到底什麼是雅思?

也許你已經知道答案了,但若你還不清楚,我會為你做個簡短的介紹。

假如你想到國外讀書、移民或就業,雅思是你必須通過的英文能力考試。基本上,這個測驗是用來評量你在聽、說、讀、寫等方面的英文能力。

雅思主要有兩種版本:雅思學術組給要出國讀書的學生測試;一般訓練組 給要移民或工作的人測試。學術組和移民組的考題差別:聽力和口說是一樣的,但在閱讀和寫作則有些不同。因此這本書適用於所有要考雅思的考生,無論你是學術組或一般訓練組。

雅思的評分方式分為 0 到 9 級分,9 級(Band 9)是最高分,表示考生的英文能力相當於學識良好的英文母語人士。通常多數的國外大學會要求提交 Band 6-7 的雅思成績(個別學校與科系仍有些許的差異),所以對於大部分的考生來說,口說分數約有 Band 6-7 即可滿足國外大學的申請需求。但切記,你仍要查清楚想申請的學校與科系所要求的雅思分數,這樣也才知道自己準備雅思的目標分數在哪裡。

(圖/Elizaveta Galitckaia_Shutterstock)

Format of the IELTS 雅思四項測驗內容與時間

聽力 : 約 30 分鐘,共有四個題組。

閱讀 : 60 分鐘,共有三篇文章與 40 道題目。

寫作 : 60 分鐘,包含兩篇寫作測驗,Task 1 依據視覺資訊(例如圖表),完成至少 150 字的報告;Task 2 依據題目,完成至少 250 字的個人觀點寫作(opinion essay)。

口說 : 大 約 11 到 14 分鐘,包含三個部分:Part 1(介紹與面談)、Part 2(個人陳述)和 Part 3(雙向討論)。

The reason for the test 為什麼要考雅思

正在準備雅思考試的你們,之後將會住在一個英語系國家,無論是在學校、日常生活或工作,你都需要足夠的口說英文能力。因此,雅思口說考試的設計是讓你與一位考官對話,目標是呈現你自然的英文口說能力,營造出兩個人在真實生活情況下的對話場景。

(圖/Shutterstock)

The examiner 考官

你的口說能力會由一位受過訓練的考官來評估。考官會是一位英文母語人士,或是在雅思口說達到 Band 9(最高分)的非英文母語人士。你會在一個房間裡接受測驗。你不能帶任何種類的計時器,像是鐘錶等。也禁止所有的電子裝置,除了考官的記錄器。整個測驗過程,你會隔著一張桌子坐在考官的對面,考官問你問題,然後依據你全程英語口說答題的表現與內容來打分數。有些考官人很友善,有些不怎麼樣,但是他們的態度並不影響你的分數。

(圖/xalien_Shutterstock)

Format 口試形式

雅思口說測驗的時間通常在 11 到 14 分鐘,當考官按下錄音時,考試就開始了。測驗分為 3 個部分:

Part 1 Introduction and Interview 介紹和面談(4-5 分鐘)

Part 1 的話題通常跟你的日常生活密切相關,所以你是在聊你自己。考官從題本中唸出問題,並且預期你會迅速回答,因為這些話題你應該很熟悉,以及你的回答要簡潔切題。

書名:《雅思口說教戰手冊:從流利度與連貫性、字彙、文法到發音,讓你思考、講英文就像個母語人士》 作者:Brett Lindsay 林熙 譯者:張家瑞 出版社:日月文化/EZ叢書館 出版時間:2021年10月5日

Part 2 Individual Long Turn 個人陳述(3-4 分鐘)

在這個階段,考官會遞給你題本(或提示卡),以及你會拿到用來做筆記的一張白紙和一支鉛筆。考官會唸出問題,接著你有一分鐘的時間準備答案,然後你要答題(陳述)持續講 1-2 分鐘以上。在你陳述的時候,考官不會打斷你的話,但是當你講完後,考官會問你一、兩個相關的問題。在Unit 4 也會深入的解釋各種不同的 Part 2 問題,以及教你如何運用主軸故事法來作答。

Part 3 Two-way Discussion 雙向討論(4-5 分鐘)

考官會問你幾個跟 Part 2 話題有關的問題。表面上看起來 Part 3 似乎和Part 1 很像:考官問問題,然後你回答。然而 Part 3 的問題比 Part 1 難多了,並且你的回答要更深入、有內容。說真的,有些 Part 3 的問題,就算是英文母語人士來回答,也會覺得很有挑戰性。在 Unit 5 也會仔細教你面對這些 Part 3 的難題,要怎麼做答才能拿到高分。

●本文摘自EZ叢書館/日月文化出版之《雅思口說教戰手冊》。