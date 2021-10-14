如何準備雅思考試與口說？「留學考試教父」帶你迅速掌握重點！

文／Brett Lindsay 林熙

What exactly is the IELTS? 到底什麼是雅思？

也許你已經知道答案了，但若你還不清楚，我會為你做個簡短的介紹。

假如你想到國外讀書、移民或就業，雅思是你必須通過的英文能力考試。基本上，這個測驗是用來評量你在聽、說、讀、寫等方面的英文能力。

雅思主要有兩種版本：雅思學術組給要出國讀書的學生測試；一般訓練組 給要移民或工作的人測試。學術組和移民組的考題差別：聽力和口說是一樣的，但在閱讀和寫作則有些不同。因此這本書適用於所有要考雅思的考生，無論你是學術組或一般訓練組。

雅思的評分方式分為 0 到 9 級分，9 級（Band 9）是最高分，表示考生的英文能力相當於學識良好的英文母語人士。通常多數的國外大學會要求提交 Band 6-7 的雅思成績（個別學校與科系仍有些許的差異），所以對於大部分的考生來說，口說分數約有 Band 6-7 即可滿足國外大學的申請需求。但切記，你仍要查清楚想申請的學校與科系所要求的雅思分數，這樣也才知道自己準備雅思的目標分數在哪裡。

（圖／Elizaveta Galitckaia_Shutterstock）

Format of the IELTS 雅思四項測驗內容與時間

聽力 : 約 30 分鐘，共有四個題組。

閱讀 : 60 分鐘，共有三篇文章與 40 道題目。

寫作 : 60 分鐘，包含兩篇寫作測驗，Task 1 依據視覺資訊（例如圖表），完成至少 150 字的報告；Task 2 依據題目，完成至少 250 字的個人觀點寫作（opinion essay）。

口說 : 大 約 11 到 14 分鐘，包含三個部分：Part 1（介紹與面談）、Part 2（個人陳述）和 Part 3（雙向討論）。

The reason for the test 為什麼要考雅思

正在準備雅思考試的你們，之後將會住在一個英語系國家，無論是在學校、日常生活或工作，你都需要足夠的口說英文能力。因此，雅思口說考試的設計是讓你與一位考官對話，目標是呈現你自然的英文口說能力，營造出兩個人在真實生活情況下的對話場景。

（圖／Shutterstock）

The examiner 考官

你的口說能力會由一位受過訓練的考官來評估。考官會是一位英文母語人士，或是在雅思口說達到 Band 9（最高分）的非英文母語人士。你會在一個房間裡接受測驗。你不能帶任何種類的計時器，像是鐘錶等。也禁止所有的電子裝置，除了考官的記錄器。整個測驗過程，你會隔著一張桌子坐在考官的對面，考官問你問題，然後依據你全程英語口說答題的表現與內容來打分數。有些考官人很友善，有些不怎麼樣，但是他們的態度並不影響你的分數。

（圖／xalien_Shutterstock）

Format 口試形式

雅思口說測驗的時間通常在 11 到 14 分鐘，當考官按下錄音時，考試就開始了。測驗分為 3 個部分：

Part 1 Introduction and Interview 介紹和面談（4-5 分鐘）

Part 1 的話題通常跟你的日常生活密切相關，所以你是在聊你自己。考官從題本中唸出問題，並且預期你會迅速回答，因為這些話題你應該很熟悉，以及你的回答要簡潔切題。

書名：《雅思口說教戰手冊：從流利度與連貫性、字彙、文法到發音，讓你思考、講英文就像個母語人士》 作者：Brett Lindsay 林熙 譯者：張家瑞 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2021年10月5日

Part 2 Individual Long Turn 個人陳述（3-4 分鐘）

在這個階段，考官會遞給你題本（或提示卡），以及你會拿到用來做筆記的一張白紙和一支鉛筆。考官會唸出問題，接著你有一分鐘的時間準備答案，然後你要答題（陳述）持續講 1-2 分鐘以上。在你陳述的時候，考官不會打斷你的話，但是當你講完後，考官會問你一、兩個相關的問題。在Unit 4 也會深入的解釋各種不同的 Part 2 問題，以及教你如何運用主軸故事法來作答。

Part 3 Two-way Discussion 雙向討論（4-5 分鐘）

考官會問你幾個跟 Part 2 話題有關的問題。表面上看起來 Part 3 似乎和Part 1 很像：考官問問題，然後你回答。然而 Part 3 的問題比 Part 1 難多了，並且你的回答要更深入、有內容。說真的，有些 Part 3 的問題，就算是英文母語人士來回答，也會覺得很有挑戰性。在 Unit 5 也會仔細教你面對這些 Part 3 的難題，要怎麼做答才能拿到高分。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《雅思口說教戰手冊》。