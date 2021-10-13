快訊

下班注意！9縣市豪大雨特報 花蓮大豪雨猛轟

你中獎了嗎？ 一張圖表輕鬆對七大加碼券中獎號碼

趙文崇／學障生需要的「治療」，和你想的不一樣──《學習障礙》推薦序

聯合新聞網 / 寶瓶文化
示意圖非本人（圖／Unsplash）
示意圖非本人（圖／Unsplash）

文／趙文崇（埔里基督教醫院小兒神經科主治醫師）

引發幼童在進入學齡之後，學習低成就的原因很多，「學習障礙」是原因之一。在醫學界稱為「特殊發展性學習障礙」。

在台灣，學習障礙已成為需要特殊教育協助最多的學生。他們的困難，不像腦性麻痺兒的困難是「非進行性」的「運動」障礙。腦性麻痺兒的傷害是停留在一個時間點就不再惡化，而嬰幼兒的中樞神經具有很強的可塑性，只要接受適當的復健療育，功能會日漸改善。

我們關心學習障礙，因為它是外表看不出來的隱性障礙，卻有著慢性病的本質。孩子的核心困難會轉變：嬰幼兒時期，語言的發展呈現遲緩的現象；入學後，學習低成就、習得無助的心理高牆逐漸出現；進入職場、成家立業後，心理的障礙則成為社會溝通很難跨過的門檻。臨床上，我們看到有順利脫困成功的正向案例，也看過失敗的，甚至是以悲劇收場的個案。不過，視這些學障生的成長環境而定，他們日後的學習成長與發展成就，仍有無限的可能。很多的遺憾是可以預先避免的，端看學障生本人、家長、學校與社會，怎樣協助學障生建立自己。內心的自我肯定非常重要！

本書作者詳細觀察學障生在課業上的掙扎與心理的困惑，也看到他們和家庭、老師、同學間的互動中，所產生的誤解和對立。這些都會促成日後孩子社會性正向發展的攔阻。

第一章談到一年級的小學生，必須在短期內學兩套以上的視覺語言。中文學習的不友善，包含意符文字和說話語言彼此的不透明，逼得學障生常常看不懂、不會念、不容易記，或寫不好。本章強調，學習障礙是隱性障礙，外表別人看不出來，內心卻自己知道。學障不是殘障，是門檻，是體質。

第二章談到對系統性符號學習的困難，是一輩子的，不是努力就可以痊癒的。「一分耕耘，一分收獲」、「功不唐捐」、「天下無難事，只怕有心人」……長輩們如此諄諄期許，學障生內心卻不是這樣認為。他們在課業上的成就與投入的努力程度常不相配，事倍功微是常事。

第三章談到了學習障礙學生的學業成績不好，並不是因為他笨，而是教學和評量的管道、所用的工具不適合他。由於成績的低下，學障生常常被同班的同學恥笑，而老師無心的口頭禪「笨蛋」，也常會深深刺傷原已遍體麟傷的學障生。學障生的讀、寫、算能力雖然有異常，但是社會溝通的認知學習是正常且完整的。學障生有榮辱之感，對環境刺激有趨避之能。對於課業學習上的低成就，他們內心的痛苦實在說不出來。

第四、五章談到「適性的教育」不是口號，而是真實的解方。學障生對新事物的學習不是不能好，而是需要不同的學習方法。很多異常行為，是反覆經驗失敗、委屈、挫折所產生的異常回應，因此，正確診斷與後續的行為教導及策略介入很重要。不是父母親知道原因就好，不是有適當的特教安置就好，也不是師長包容體諒就好。重要的是，孩子自己要知道、了解自己不同的學習體質。

書名：《學習障礙──逃不出的學習噩夢》作者：王意中出版社：寶瓶文化出版時間：2021年10月7日
書名：《學習障礙──逃不出的學習噩夢》
作者：王意中
出版社：寶瓶文化
出版時間：2021年10月7日

第六章，作者觀察到所謂「公平性」的問題。每個孩子本來就是不一樣。有人是狀元才，有人是師傅的料子。會讀書的，他們是秀才不出門，能知天下事，不必熬夜就可以有好成績。有些孩子則是師徒制的學習者，從跟隨師父的做法逐漸發揮技巧，有天會青出於藍，更勝於藍。

學障生的學習瓶頸在於時間和空間。他們不是學不會，是學得慢。大部分的學障生是做中學，而非學後做；他們是做事的孩子，不是讀書的孩子。因此，在學校的課業上，基本的學習要慢慢來，快不得；學習評量的空間也要有彈性，值得留意。

｢早期診斷，早期治療」、「預防勝於治療」的觀念仍然有效。但我們要思考的是：要治療什麼？要預防什麼？

在學障孩子漫長的生命旅程中，他們所需要的治療是，讓他們明白且接受自己的學習方式與他人不同；預防因對學習體質不同而適應不良，所產生的長期心理障礙。

二○二一年九月十六日

●本文摘選自寶瓶文化出版之《學習障礙──逃不出的學習噩夢》推薦序。


語言 寶瓶文化 腦性麻痺 復健 閱讀風向球

相關新聞

趙文崇／學障生需要的「治療」，和你想的不一樣──《學習障礙》推薦序

文／趙文崇（埔里基督教醫院小兒神經科主治醫師） 引發幼童在進入學齡之後，學習低成就的原因很多，「學習障礙」是原因之一。在醫學界稱為「特殊發展性學習障礙」。 在台灣，學習障礙已成為需要特殊教育協

翁嘉聲／從城邦公民世界邊緣暗黑世界重建歷史場景的《古雅典24小時歷史現場》

《古雅典24小時歷史現場》便是講述在城邦公民世界邊緣暗黑世界的故事。故事背景設定在雅典發動西西里遠征前一年的416年，當時雅典和斯巴達不戰不和。從凌晨12點起，每小時發生一則故事，共24則。故事發生時間大致配合故事主人翁的工作性質。這些故事雖多發生在暗黑邊緣世界，但如何暗黑、如何邊緣，正如主人翁身份地位及工作性質一樣，是有不同程度。現存希臘文獻多集中在城邦公民的公共面向上，而對此我們有像希羅多德或修席底德那以政治軍事外交為主的連續性長篇論述。但公民也有婦幼家屬、奴隸及外籍朋友，甚至有公民家庭在半下流社會掙扎（如日領打工仔或性產業工作者），而體面公民私底下有時也會從事不見天日的暗黑活動。

吳曉樂／人之初，性本善。性相近，習相遠──讀《人慈》

《人慈》更激進，布雷格曼簡直是遞出上億份好人卡。你是好人，我也是好人，我們都是好人。讀到一半，我也擔心這位年輕學者的安危，他對所有支持「性惡論」的實驗與主張，幾乎無一疏漏地發出了檄文，布雷格曼有備而來，攻城掠地的身手極其矯健，許多研究領域的開山祖師（不少至今仍在世）吃飯的飯碗被他各個擊破，我們過往對人性的想法更是被批得幾無容身之處。

臺灣首座離岸風場怎麼建造的？讓《全員出動！捕捉風獸因因呼》圖文說給你聽

《全員出動！捕捉風獸因因呼》是台灣第一本原創風電科普圖文書，小木馬編輯團隊採訪離岸風電工作團隊，收集了第一手最珍貴的資料，邀請新銳怪獸童話作家將台灣第一座離岸風場從無到有的過程，寫下奇幻卻寫實的故事。 　　科學家們預測，不久的將來，石油、煤炭這些目前人們賴以維生的能源，都將被消耗殆盡。這時，人們發現了一隻神祕的風獸────因因呼，或許是解救人類的希望。 　　因因呼的力量非常強大，其行蹤遍布世界各地，只要牠出現的地方，就能為人們的生活帶來永無止盡的能量。比起石油和煤炭，因因呼的能量非常乾淨，但是看不見、摸不著，所以非常不容易捕捉和控制。 　　於是，人們派出一支超能小隊前往台灣西北方一個小小的漁港，他們的任務是調查神祕風獸因因呼，並打造一台巨大的「能量吸收裝置」，試圖獲得因因呼身上的強大力量⋯⋯ 　　快點翻開這本書，跟著超能小隊的腳步，看看他們如何運用自己的專業，在團隊合作下，完成這個不可能的任務！

閱讀理解卡關，有看沒有懂？建中生都在學的有效「讀書」法

臺灣的學生長年苦讀教科書，或是按照教科書內容做精要提示和考古題分析的講義，這些學習材料多是高度濃縮的考試重點，不太講求清晰詳盡的闡述或論證過程，白話一些地說，「背下來」就對了，不用思考，不必懷疑，因為考試可能就會考到。所以，教科書文本很難成為理想的閱讀文本，這類學習材料讀多了，更會妨礙閱讀理解能力的發展。

改編電影入圍56金鐘四項大獎 《訪客》原著挑戰家庭定義！

公視新創電影《訪客》由戴立忍、張軒睿、陳漢典、林映唯、高慧君、姚愛寗領銜主演，該劇更入圍2021年金鐘美術設計獎等四項大獎。小說原作由科幻新銳作家托比寶創作，首播即在 PTT台劇版引發熱烈討論。 《訪客》小說中集結懸疑、科幻、平行宇宙、蟲洞等元素，試圖挑戰「家」概念。為了維繫心中完整的家庭，就算是謊言，也要堅持那個完美的想像嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。