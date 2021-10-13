趙文崇／學障生需要的「治療」，和你想的不一樣──《學習障礙》推薦序

文／趙文崇（埔里基督教醫院小兒神經科主治醫師）

引發幼童在進入學齡之後，學習低成就的原因很多，「學習障礙」是原因之一。在醫學界稱為「特殊發展性學習障礙」。

在台灣，學習障礙已成為需要特殊教育協助最多的學生。他們的困難，不像腦性麻痺兒的困難是「非進行性」的「運動」障礙。腦性麻痺兒的傷害是停留在一個時間點就不再惡化，而嬰幼兒的中樞神經具有很強的可塑性，只要接受適當的復健療育，功能會日漸改善。

我們關心學習障礙，因為它是外表看不出來的隱性障礙，卻有著慢性病的本質。孩子的核心困難會轉變：嬰幼兒時期，語言的發展呈現遲緩的現象；入學後，學習低成就、習得無助的心理高牆逐漸出現；進入職場、成家立業後，心理的障礙則成為社會溝通很難跨過的門檻。臨床上，我們看到有順利脫困成功的正向案例，也看過失敗的，甚至是以悲劇收場的個案。不過，視這些學障生的成長環境而定，他們日後的學習成長與發展成就，仍有無限的可能。很多的遺憾是可以預先避免的，端看學障生本人、家長、學校與社會，怎樣協助學障生建立自己。內心的自我肯定非常重要！

本書作者詳細觀察學障生在課業上的掙扎與心理的困惑，也看到他們和家庭、老師、同學間的互動中，所產生的誤解和對立。這些都會促成日後孩子社會性正向發展的攔阻。

第一章談到一年級的小學生，必須在短期內學兩套以上的視覺語言。中文學習的不友善，包含意符文字和說話語言彼此的不透明，逼得學障生常常看不懂、不會念、不容易記，或寫不好。本章強調，學習障礙是隱性障礙，外表別人看不出來，內心卻自己知道。學障不是殘障，是門檻，是體質。

第二章談到對系統性符號學習的困難，是一輩子的，不是努力就可以痊癒的。「一分耕耘，一分收獲」、「功不唐捐」、「天下無難事，只怕有心人」……長輩們如此諄諄期許，學障生內心卻不是這樣認為。他們在課業上的成就與投入的努力程度常不相配，事倍功微是常事。

第三章談到了學習障礙學生的學業成績不好，並不是因為他笨，而是教學和評量的管道、所用的工具不適合他。由於成績的低下，學障生常常被同班的同學恥笑，而老師無心的口頭禪「笨蛋」，也常會深深刺傷原已遍體麟傷的學障生。學障生的讀、寫、算能力雖然有異常，但是社會溝通的認知學習是正常且完整的。學障生有榮辱之感，對環境刺激有趨避之能。對於課業學習上的低成就，他們內心的痛苦實在說不出來。

第四、五章談到「適性的教育」不是口號，而是真實的解方。學障生對新事物的學習不是不能好，而是需要不同的學習方法。很多異常行為，是反覆經驗失敗、委屈、挫折所產生的異常回應，因此，正確診斷與後續的行為教導及策略介入很重要。不是父母親知道原因就好，不是有適當的特教安置就好，也不是師長包容體諒就好。重要的是，孩子自己要知道、了解自己不同的學習體質。

書名：《學習障礙──逃不出的學習噩夢》作者：王意中出版社：寶瓶文化出版時間：2021年10月7日

第六章，作者觀察到所謂「公平性」的問題。每個孩子本來就是不一樣。有人是狀元才，有人是師傅的料子。會讀書的，他們是秀才不出門，能知天下事，不必熬夜就可以有好成績。有些孩子則是師徒制的學習者，從跟隨師父的做法逐漸發揮技巧，有天會青出於藍，更勝於藍。

學障生的學習瓶頸在於時間和空間。他們不是學不會，是學得慢。大部分的學障生是做中學，而非學後做；他們是做事的孩子，不是讀書的孩子。因此，在學校的課業上，基本的學習要慢慢來，快不得；學習評量的空間也要有彈性，值得留意。

｢早期診斷，早期治療」、「預防勝於治療」的觀念仍然有效。但我們要思考的是：要治療什麼？要預防什麼？

在學障孩子漫長的生命旅程中，他們所需要的治療是，讓他們明白且接受自己的學習方式與他人不同；預防因對學習體質不同而適應不良，所產生的長期心理障礙。

二○二一年九月十六日

●本文摘選自寶瓶文化出版之《學習障礙──逃不出的學習噩夢》推薦序。