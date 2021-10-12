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何謂正念陰瑜伽？《找回自己》的Chris Su教你從內觀與靜開始學起

聯合新聞網 / 好讀出版
書名：《找回自己：Chris Su的瑜伽之路，你需要的正念陰瑜伽》 作者：Chris Su 出版社：好讀出版 出版時間：2019年1月15日
書名：《找回自己：Chris Su的瑜伽之路，你需要的正念陰瑜伽》
作者：Chris Su
出版社：好讀出版
出版時間：2019年1月15日

文／Chris Su

《找回自己：Chris Su的瑜伽之路，你需要的正念陰瑜伽》選摘

正念+陰瑜伽，是什麼？

我本身是個虔誠的佛教徒（學、修北傳佛教多年），並在歷經了心審法師藉著談話對我感情方面的開導，莎拉．鮑爾思老師以深厚佛學知識傳授內觀瑜伽，以及喬什．薩默斯老師用科學方式解釋形而上的佛學概念之後，試圖在陰瑜伽裡放入我個人所融會貫通的這一切……接著，我發現自己能從放鬆的喜悅之中，得到身心靈的療癒，甚至還發現了一件很寶貴的事──正念無處不有，無所不在。

「陰」就是往內探尋，所以陰瑜伽本身就有內觀之意；而培養往內的覺知也是正念的其中一個關鍵，只有探索了外在世界對內在有何影響，才能把心回歸當下。因此，習練陰瑜伽除了能讓身體得到鍛鍊，還能同時培養我們對內在的覺知。在體式停留的那三至五分鐘裡，我們的身體會因拉伸而疼、痛、麻，甚至引起一些情緒波動；「正念」加上「陰瑜伽」，就是要讓我們在這幾分鐘的時間裡，如實的體驗身與心所透露出的細微變化。

在這幾分鐘裡，我會引導學生把注意力鎖定在特定部位上。像是鍛鍊髖關節時，得閉上眼睛，觀想這個部位，感覺它帶給身體的情緒與感受。可為了轉移停留在體式裡的痛苦與沉悶，我會以「正念呼吸法」把大家的專注力集中在呼吸上，藉著一吸一呼，轉化身體上的疼痛感。

陰瑜伽，是一種進入長時間（動輒一個小時）靜坐冥想的練習準備（先從每個陰瑜伽體式停留三到五分鐘開始適應起），讓人處於靜態之中而能維持內在的專注力。而採用正念方式配合陰瑜伽的習練，可以讓學生在習練完畢後坐在瑜伽磚上冥想，給身體帶來深度放鬆，呼吸自然會變得順暢，能量也能回到中心點，這麼一來特別容易進入入定的狀態。

如果能讓正念（如實的活在當下）形成生活習慣，人生也會受益。我以前脾氣很暴躁，事情發生時總會先被情緒主導，然後衝動行事。後來培養了正念的態度，如今事情發生時，我總能先安住自己的心，後退一步，觀照自己的情緒反應。當心靜下來了，我發現自己能從別人的情緒中抽離出來，變得更有覺知，不再那麼輕易給人、事、物貼標籤，而是盡可能站在別人的角度，去思考、了解他的言行舉止，進而試著去理解事情。現在，當衝突發生時，我已經比較能夠用彼此都舒服的方式提出解決方案。

作者Chris Su（圖／好讀出版提供）
作者Chris Su（圖／好讀出版提供）

●靜心，觀照自己的身體

在現代化生活中，我們總是感到緊張，鮮少有機會能全然而深度地放鬆，這是因為我們一直過著近乎陽性的生活──行程滿檔、生活節奏快得不得了；工作與家庭生活壓力都大；一天二十四小時裡，很多時候腦袋都在思考、分析、記憶、計畫、反應、創造著什麼，身體則在各地奔忙與移動著，這一切都讓人全身上下無處不僵硬，導致我們的性子變得很急。

長期處於偏陽性的心性模式，最容易導致自律神經失調（交感、副交感神經失調），也就是陰陽失調。長期處在上緊發條的壓力下，會讓身心像過熱的機器，最終帶來失眠丶腸胃失調丶免疫功能下降等健康警訊。

如果你的生活總是很忙，一旦空閒下來又會找一堆事填滿空隙，如此這般無止盡的消耗，會讓你陷入「以多彩多姿生活目標、計畫，來逃避內在空虛」的惡性循環，最終犧牲的將是你透支的健康。

我們可以這麼看一個人的健康情況──「疾」通「急」，很多疾病因著急而生。短暫的著急，會上火，生小病；而習慣性的、長期的著急，會生大病。忙者，心亡也，讓人急得把心都累死了！

唯有當慢下來或停下來的時候，身體和頭腦裡原本快速工作的細胞才可能真正的慢下來──它們在長期快速的跳動下偏離了正常位置，唯有慢下來、直到靜止時，才能慢慢回到本來該在的位置。

●正念陰瑜伽，讓你整個人靜止下來

建議你，每天的生活再繁忙、勞碌，還是要給自己一小段優質的時間和一個精緻的小空間，讓靈魂得到適當的療癒。正念的練習需要時間來鍛鍊，有些人會特地挪出時間練習，從專注呼吸到觀思緒，最終，觀「無念」。我個人則認為，可以讓正念融入生活裡，像是行走、烹飪、吃飯、洗碗、洗澡或聽音樂等任何時刻，都盡量抱持正念之心，讓它像呼吸般自然存在。

而唯有心無雜念的專注在當下，身心才會維持輕鬆。怎麼說呢？這種安靜的、冥想式的、不去進行頭腦理性反應的狀態，能讓你的心安住在緩、慢、深、細的呼吸中，減少心的波動與作為；它的精神在於──臣服，學習放手，允許事情自然而然發生。最終，便能領著我們在生命的每個當下，以不操控的心性模式，有效進入深度放鬆。

這就是為什麼，此時此刻你需要以正念陰瑜伽的「無為、不控制」，來放鬆肌肉和結締組織。透過在體式中長達近五分鐘的靜止，能讓我們的身體、神經系統慢下來，保持在靜止、安靜、內省、覺察的狀態──無為，只是存在，就好。

是的，習練正念陰瑜伽，是為了讓我們去感受當下，用心關注此刻的氣息，我們呼吸的節奏自然會帶領身體去感受每一個變化，讓人自然而然回到最簡單的狀態，然後真正的活在當下每一刻。

●本文摘自好讀出版《找回自己：Chris Su的瑜伽之路，你需要的正念陰瑜伽》


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