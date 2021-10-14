周渝民懸疑台劇《逆局》進入高潮，未解的謎團將在第二章解開

文／千羽之城

那是個裝垃圾的大型黑色塑膠袋，五、六個袋子套在一起，裡面都裝著幾乎快被剁碎的屍塊。從某些特徵明顯的組織上可以看出的確是人類屍體，但是屍塊己被水浸泡過久、開始腐爛，塑膠袋也有破損，即使駭人的血色早被河水沖淡，露出的慘白看上去卻越發驚悚。

任非喉嚨發乾，眉心幾乎擰成一團，目光與蹲在屍袋旁邊的胡雪莉對上。他張嘴欲言，大隊長譚輝卻已面無表情地先一步開口：「我們接獲報案趕到時，現場已經被破壞成這樣。」

「……誰報的案？」

同隊裡又矮又瘦的石昊文，啞著嗓子指指大約三公尺外跟老刑警喬巍一起站著、雙手環抱肩膀正瑟瑟發抖的女人，「就是那個女人，她說自己原本打算跳河尋死，卻發現這個黑色塑膠袋，打開來看見裡面是屍塊才報警。」石昊文語氣裡帶著明顯的懷疑。任非這才仔細打量起那個女人。女人纖細高燚，披著比身材大了不止一號的譚輝的雨衣，遮在雨衣帽子下的劉海到現在還滴著水。

任非緊緊盯著那女子，那女子也用惶然怯弱的目光回看他。半晌，他幾步走過去，溼透的衣服將他的身形包裹得更加瘦削凌厲，當他在女子面前站定時，那副氣勢簡直像一枝被拉了滿弓、蓄勢待發的利箭。

「妳為什麼要自殺？」

「……不想活了。」女人猶豫地囁嚅著。

「一個不想活了的人，還會對河邊的垃圾袋感興趣？這種鬼天氣，妳從河堤上走下來，打算到河裡去自殺，路過這裡的時候忽然對這個黑色袋子充滿了好奇，於是冒著雨、壓著輕生的打算，打開袋子一探究竟——」任非冷笑著勾起嘴角，「妳說這種話，自己相信嗎？」

《逆局》劇照。（圖／取自電影「逆局」的臉書）

《逆局》劇照。（圖／取自電影「逆局」的臉書）

雙方的距離太近，女人目光閃爍，嘴唇輕輕顫動著，似是已經嚇傻，說不出話來了。

喬巍站在女孩身後半步的位置，隱隱擋住了她的退路。顯然在場者對女人的說詞都有懷疑，決心輕生的人本該是萬念俱灰，別說河堤上一個大型黑色垃圾袋，就算是一疊紙鈔也未必會多看一眼。

「譚隊。」一男一女兩個聲音同時響起。任非住了嘴，跟其他人一樣看向跟他一起叫人的胡雪莉。

這時，始終蹲在屍袋旁的胡雪莉收了工具、摘了手套站起身。她是隊裡的法醫，從事這一行六年了，個性不苟言笑，「與前兩起案件一樣，這具屍體是被利器肢解，肢解切口看見的痕跡並不完整，可以初步判定凶手為女性、青少年或力量較小者。從部分指關節可以初步判斷死者同樣是女性，年齡不超過三十歲。能找到的手指皮膚表皮情況已有一定程度的脫落，初步可以斷定屍塊浸水的時間至少已經有四天。除此之外，目前無法對其他資訊做出判定，至於是不是與前兩具遭分屍的死者有同樣的特徵，必須等我回去做了驗屍，才能得到進一步結論。」

譚輝點了點頭，讓人協助胡雪莉把泡白、發脹的屍塊連同分不出是哪裡的碎肉，做了簡單封存後再帶回車上，然後走到報警的女子跟前。他連續幾天幾乎沒怎麼休息，粗嗄的聲音聽上去如同在砂紙上磨礪過一般，「小姐，麻煩妳也跟我們走一趟，回局裡做個筆錄。」

始終沉默的女人聞言一頓，之後搖搖頭，聲音抖得如篩糠一樣，顫巍巍卻很堅決地回應：「……我不去。」

「妳放心，我們不會——」譚輝深吸一口氣，他本來就不是有耐心的人，這時努力盡量輕聲細語地說話，只是話剛起了頭，就聽見旁邊的任非像著了魔似反覆嘀咕著什麼。

他不禁停住，側耳細聽，才聽出來任非說的是「不對」。那聲音驚疑之中充滿壓抑的恐懼，如鋼針般挑在譚輝的神經上，「……什麼不對？」

「狐狸姊說……屍體，至少被水泡了四天。」

譚輝的聲音緊了一下，「你有什麼發現？」

「沒有。」任非整個人看似處於一種愣怔的、彷彿被抽空了的狀態，他使勁嚥了口口水，脫口而出的話在一陣急過一陣的雨聲中顯得飄忽而不真實，「但在你打電話給我之前，我總覺得又有人死了，是剛死的……但是死的人跟這個被分屍的死者沒有關係，他是剛被殺的！」

譚輝的臉色一下子變了，「……你說什麼？」

「譚隊！」所有人循聲看過去，紛亂的腳步聲伴隨著胡雪莉去而復返。河堤旁昏黃的路燈下，她眉頭緊鎖，滿臉古怪，手裡無意識地死命抓著尚未掛斷的手機，往日鎮定淡漠的聲音充滿異樣的滯澀，「……前兩起分屍的DNA檢測結果出來了，可以確定兩名死者確實是日前失蹤的東大學生陳芸和外地就業人員顧春華，但包裹顧春華肢體的屍袋外面，那滴血跡不是凶手的。」

她頓了頓，在眾人驚疑不定的目光注視下，似乎竭力遏制住急促的喘息，雙頰因此僵硬了起來，下一秒，她終於垮下肩膀，「DNA比對結果證明，那滴血……是第一個被害人陳芸的。」

案子完全陷入了僵局。

風雨呼嘯的後半夜，東林警察局昌榕分局刑偵大隊辦公室裡，亮如白晝。

胡雪莉一回來就進了法醫室，從富陽橋下帶回的自殺未遂女子不符合拘留條件，因此做完筆錄也放行了。會議室裡的投影機沒開，石昊文站在移動式白板前，把剛列印出來的照片一一貼在上面。

石昊文深吸口氣，指著白板最上面那個青春洋溢的女孩照片，開始做案情梳理，「目前可以確定，我們發現的第一名被分屍死者就是這個陳芸，女性，十九歲，家住外地，東林大學藝術學院廣播電視編導系大二學生。這個月五號，派出所接到她的失蹤報案。十八號那天剛下完雨，一位居民在社區遛狗時，發現從樹叢裡滲出到地面的血跡，隨即發現裝了屍塊的屍袋，當即報案。當時也是因為下雨的關係，棄屍現場已遭到破壞，導致無法從屍袋上採集有效指紋，現場也沒有發現任何具有其他勘驗價值的證物。」他說著，用手指點了點陳芸生前照片下方貼著、另一張大型黑色垃圾袋裝分屍塊照片，「透過DNA比對，目前已經可以確定第一個被分屍的死者，就是失蹤了十三天的陳芸。

「同樣的，透過DNA比對也可以確定，第二名遭到分屍的死者就是第二張照片上的顧春華，女性，五十歲，附近農村來城裡就業的工地廚師。十一號接到她的失蹤報案，二十號那天迎賓路上在維修地下管道，管道工人打開一個八○年代遺留下來的老井孔蓋時，發現了被藏匿其中的屍袋。但是屍袋上沒有指紋，只有一滴已乾涸的血跡，從檢驗報告來看，該血跡來自第一名死者陳芸。由於老井附近每天都有人經過，棄屍現場同樣遭到嚴重破壞，因此也無法得到其他有價值的證據。

書名：《逆局．上下冊》 作者：千羽之城 出版社：奇幻基地 出版時間：2021年8月28日

「從目前了解和掌握的情況看來，兩名死者之間沒有任何關聯，社交關係都比較單純，皆無不良嗜好，也未與人結怨，但驗屍結果卻存在很多相似的疑點：陳芸和顧春華的屍體內，都被檢測出高劑量麻醉成分，屍體都是被利器肢解。雖然法醫嘗試過把屍塊拼接在一起，但因為凶手砍得太碎，因此只能拼湊出這部分。」石昊文又指向被拼出的殘缺屍體的照片，「另外，從屍塊重量來看，我們目前找到的這些並不是完整屍體，推測凶手已棄置一部分難以完全滅跡的肢體；而另一部分，很可能已經……被銷毀了。最重要也最奇異的是，在陳芸和顧春華的屍塊裡，同樣在XX染色體中檢測出了少量XY染色體。」

男性的染色體是XY，女性的染色體是XX。那同時擁有XX和XY兩種染色體意味著什麼？

這就說明……死者身上同時具有男性和女性的特徵。順著這種邏輯往下思考，說死者是變性人也不夠準確，更準確地說，兩名死者都是雌雄同體的陰陽人。然而事實偏偏不是如此，這兩名死者經家人證實的確是女性無疑。那為什麼她們的染色體會有嵌合體的特徵？

●本文摘自 奇幻基地／城邦文化 出版之《逆局．上下冊》。