人氣女星趙露思主演影視《國子監來了個女弟子》原著更精彩！

文／花千辭

陰天，下雨，國子監裡，一個用厚厚兩層蓑衣，把自己裹得像魚簍一般的身影伸出蒼老的手來，顫顫悠悠地推開了門。一解衣帶，兩件蓑衣間夾層裡的水嘩嘩啦啦灑了一地，更像是打翻了的魚簍，可惜沒有魚。

老博士馮默鬚髮花白，到底上了年紀，被冰冷的雨水泡得全身都凍僵了，又像古墓裡剛爬出來的殭屍般顫顫悠悠，往火爐邊圍著的人群走，哆嗦著嘴感慨了句：「天殺的，這麼大的雨。」

火爐邊的幾個人早到一些，已經把外衣脫下來，陸陸續續烤乾了。有人一邊起身給他騰地方，一邊皺著眉頭看了一眼窗外巨大的雨做的簾幕，跟著罵了句：「都怪那桑祈。」

一旁有不明真相的小天真不懂了，怎麼下雨還跟人有關，莫非是這叫桑祈求的雨不成？這大冬天的……要是夏天干旱的那會兒也這麼靈多好。

不遠處的另一間屋子裡，桑祈打了個噴嚏，皺著眉頭甩了甩衣袖上的水。

這屋子裡全是模樣俊俏、錦衣華服的少年公子，如今清一色變成了落湯雞，在各自的座位上狼狽不堪，不分青紅皂白地甩著被打濕的書本。

有人咒罵了句：「天殺的，這麼大的雨！」

另一個人轉過頭來盯著桑祈，一副敢怒不敢言的憋屈表情，彷彿在心裡也道了句：「都怪那桑祈！」

桑祈感覺到了視線，卻看也沒看他一眼，只是盯著被泡透了的書冊發愁。用手一拎，就撕掉一塊兒下來，心道，什麼破紙。

馮博士也把書拿著湊近火爐烤乾，憂國憂民地嘆息。

「你說聖上怎麼就這麼任著桑家胡鬧？」

「唉。」旁邊的人更用力地嘆了口氣，「還能怎麼辦？西昭是桑將軍平的，南部亂黨也是桑將軍殲滅的，這天下都快成他桑家打下來的了，聖上現在也是無奈。」

「要我我也愁，可這規矩禮法……唉，亂套，全亂了套。桑家這麼鬧騰，就等著老天爺上門來收吧。你看這驚雷暴雨的……哎喲哎喲……」最後這句是因為馮博士一激動上前一步，被火燎了衣服，險些自己先行被收走。

桑祈又打了個噴嚏，縮著脖子瑟瑟發抖，把濕透了、貼在身上的衣服揪起來一點，試圖暖和過來，卻無濟於事。因為她身邊人更少，氣氛更冷了。

周圍的幾個人心照不宣地默默離她遠了些，陰陽怪氣地咳了咳，繃著臉不去看她。

都不看我吧，桑祈無奈地低頭瞄自己。

好吧，雖然是和別人一樣的寬袍緩帶大袖襦衫，可是一水兒濕身誘惑的情況下，她那只有女子才有的凹凸身形還是欲蓋彌彰地顯露無遺。她聳了聳肩，表示很無辜，作為國子監歷史上第一個女學生，第一天就這樣，實在也非她所願。

卻說三天前，大司馬桑公毫不害臊地第七次提出要讓自己家的獨女進國子監讀書，並稱皇上要是不讓就是歧視他桑家。他桑家為國捐軀、出生入死是多麼不容易，前仆後繼地死了那麼多男人，如今只有個女娃娃了，居然連個和其他世家子弟平起平坐、共同識文斷字的權利都沒有，說著說著，居然還腆著老臉為桑家後繼無人哭天抹淚了一番，好像遭受了多大虐待似的。皇帝為此嘔得差點撒手人寰。更有甚者居然還配合地跟著傷感，一時滿殿擤鼻涕聲。

識文斷字在家裡誰攔著你啊，非得去國子監演的是哪一齣？皇帝有槽無處吐，直把龍椅的把手都捏出個坑來，才從牙縫裡硬生生地擠出了三個字—著男裝。

如今看來，這三個字也是白擠。

十月裡，洛京其實還不算到冬天，教室裡沒備火爐。這雨來得突然，雜役們現燒了幾個都給博士們送去了，還沒火爐送到教室，所以全屋人的取暖基本靠抖。

桑祈也在那兒和其他人一起忙著哆嗦。

教室裡亂哄哄一片，誰也沒注意有個遲到的人剛剛悠然進來，一路左拐右拐，一直晃悠到了桑祈身邊，大大方方地坐下，解開斗篷，甩了甩頭髮上的水。

桑祈臉一黑，好嘛，又甩書上了，這下課算是徹底沒法上了。

卓文遠的視線順著水滴拋灑的軌跡瞥了一眼桑祈案上的破書，又落在桑祈身上，唇角輕勾，從懷裡掏出一個物件。「給妳。」

居然是個小暖手爐！

桑祈也不客氣，樂得接過來捧在懷裡，感慨道：「卓夫人真是溺愛，這才什麼時候就給你備下這玩意了，不是前兒風大，你凍著了吧？」

卓文遠本就生得俊美，挑眉一笑，桃花眼角便漾出了幾分風流曖昧。

「我特地回去為妳取的，妳倒挖苦我？哎喲，我胸口疼……」

「為我？」桑祈瞥了他一眼，做感激涕零狀拍著他的肩膀道，「這麼會疼女人，公子的未來一定前途無量。」

卓文遠施施然把自己的筆墨紙硯一一擺好，順著她的話接茬兒：「那嫁給我的事，妳考慮得怎麼樣？」

桑祈抱著暖手爐，心滿意足地搖頭晃腦，假裝沒聽見。

「妳看，嫁了我，我保證妳天天有暖手爐抱。我還可以自我犧牲一下，給妳當人肉火爐。妳摸摸，熱和不熱和？」

她不回話，卓文遠就自顧自地說了下去，還捉了她的手往自己額頭上放。

《國子監來了個女弟子》劇照。（圖／Facebook帳號「@WeTVTW」貼文）

桑祈眼疾手快地抽了回來，吸了吸鼻子，幫他總結剛才那番話的中心思想：

「嗯，看來你比疼女人更擅長的是臭不要臉，更加有前途了。」

卓文遠收回手，不置可否地笑笑。

兩人閒閒拌了幾句嘴，桑祈也暖和過來了，開始把書頁放到暖手爐旁邊將其烘乾。教室裡的其他人也在三三兩兩地閒聊，不無公子哥兒坐得東倒西歪形象憊賴，也有人唾沫星子橫飛地聊起哪個勾欄新花娘彈的曲兒多好聽。

桑祈聽到小曲兒的時候，拎著書頁的手微微晃了晃。正在這時，屋子裡突然安靜了下來，她抬起頭，發現眾人竟不知何時都規規矩矩地盤腿坐好了，畢恭畢敬地低著頭。她正尋思這是怎麼回事，能讓這幫紈子弟如此矜持，莫不是皇上親自來視察她第一天上課了？

卓文遠在她耳邊低低提醒了句：「晏司業。」

桑祈被這三個字戳了一下心口，再把眼往上抬，只瞄見一襲雪白的衣角，而後便見寬袖輕揚、黑髮如瀑、全身乾爽的夫子進入了視線。

他身量頎長，高大威儀，看上去並不比房間裡坐的學生們年長，卻有一種與年齡不相符的沉穩氣度，容貌遠比她見過的最好看的男子昳麗，龍章鳳姿，皎如玉樹。最吸引人注意的，還要數那雙眸子，眸光中有種說不出的高潔浩然，淡泊邈遠。

桑祈挑了挑眉，想，這號稱「第一公子」的晏雲之，倒是生了副好皮囊。

可內裡如何呢？她只能用兩個字形容—呵呵。

自視甚高、裝模作樣，是她對這個第一次見面的大燕第一公子的兩大印象。

想當初，她跟人家打賭，說定會在三月之內讓晏雲之收下自己的荷包，並答應她上元節賞燈之邀，否則她就要代替名伶在燈會上彈唱的時候，以為不過是小事一樁。卻未曾想到，打從她應下賭約，前去晏府拜訪了晏雲之幾次，都吃了閉門羹。別說送荷包了，連人家面都沒見上。

書名：《國子監來了個女弟子》 作者：花千辭 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2021年01月07日

不就是被人稱作姿容絕世嗎？至於小氣到連個臉都不露嗎！多被看一眼能少塊肉是怎麼的！害得她不得已，只得出此下策，跑到國子監來堵他。一想到方才同窗們說的唱小曲兒一事，再想想自己那兩把刷子，桑祈不由得狠狠將晏雲之腹誹了一通。

為了不在上元節丟桑家的老臉，她容易嗎？讓他收個荷包，又不是讓他投河上吊，舉手之勞，何必如此孤高？這邊廂正吐著槽，那邊廂晏雲之已經坐了下來，翻開書冊，清冷的目光淡淡地從眾生面上掃過。

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《國子監來了個女弟子》。