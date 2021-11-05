原創耽美祖師級作品「今夜哪裡有鬼系列」最新番外上市！

累計銷售破百萬冊，原創耽美圈靈異流派的祖師級作品，風靡兩岸三地的輕小說，黯然銷混蛋的經典暢銷作品「今夜哪裡有鬼系列」最新番外作─《殷堅與何弼學的萌寵日記》已於10月9號上市。（編按）

文／黯然銷混蛋

「學長，真的沒危險？」調整著Webcam 鏡頭，張正杰檢查著螢幕，放大、縮小、放大、縮小的對準焦聚，以他平凡人的平凡目光，只看得出來是個除了帶點奇怪紋路的灰色花瓶外，沒什麼特別的地方，更別說陰森、恐怖了。

「堅哥說了沒有，就是個很醜的花瓶，他非常嫌棄。」聳了聳肩，何弼學或多或少的有點失落，殷堅再三表示那只花瓶一點問題都沒有，所以才不阻止何弼學靠近，可他同時也相信吳進是個實事求是的學者，他不會胡說八道，也許是在特地時間內問題才會顯現，所以他才會帶著相機、攝影機回來，決定二十四小時盯住它。

「學長，我問的是你，你有什麼……特別的感覺？」在『特別的感覺』幾個字上加手勢，何弼學這個『會走路的人形雷達』可不是浪得虛名，對於那些奇奇怪怪的各類感應，他如果認了第二沒人能認第一，張正杰信任他多過地球上的任何人。

「呃、嗯……沒有！ 沒什麼特別感覺。」用力的盯著那只花瓶許久，何弼學洩氣的搖搖頭，這年頭要遇上一個真正被詛咒的古文物，簡直比中樂透更難。

「那你還叫我來拍？ 學長，把Webcam 這些借出來沒問題，但瞎忙半天什麼都沒拍到會被標哥噴死的。」裝出一臉害怕的模樣，張正杰才不是真心覺得有問題，反正天塌下來有何弼學扛著。事實上，多虧了標哥的一路支持，他們這個胡作非為的製作小組才能在電視台裡存活下來。

「別放棄的那麼快，吳進說這個花瓶會哭，嚇到好幾個負責修復的學生，只要拍到花瓶哭，Ta-Da ──下期的『主角』。」眼神閃亮亮的盯著花瓶，何弼學比出介紹的手勢，他有把握絕對能拍到好東西。

「……哈哈。」皮笑肉不笑的敷衍兩聲，張正杰開始後悔為什麼要跟來？ 他家這位製作人興致來了，絕對能把突發狀況搞成長期戰爭。

往嘴裡塞了一大片披薩，然後蹭了滿手油，張正杰暗暗發誓下回不要訂這一家，一邊嚼、一邊打量屋子的裝潢，不管是燈光、傢俱全都叫嚷著大寫『品味』二字，最突兀、不搭嘎的就屬何弼學了，真的挺好奇究竟是什麼緣份，才讓殷堅跟何弼學湊到一塊兒。

「學長，堅哥呢？」嚼嚼嚼口齒不清的詢問，張正杰下意識的瞟了一眼時鐘，再瞧瞧廚房中島上的花瓶，已經大半夜了，也該發生點什麼了。

「可能在哪個犄角旮旯幫某個有錢人看陽宅還是陰宅風水吧？」不怎麼在意的聳了聳肩，何弼學的大眼睛眨也不眨的盯緊螢幕，單邊耳朵戴著耳機的仔細聆聽，他就不相信錄不到有用的東西。

「哪來這麼多風水寶地給人插旗啊？ 能種的早就種光了吧？ 而且，能跟堅哥往來的客戶都很有錢了吧？ 還不夠？」對殷堅絕對沒有任何不敬的意思，只是張正杰一直很好奇。能利用的土地面積就這麼多，地價還愈來愈高，殷堅真能找到那麼多『好地點』滿足他的客戶？

「這就是為什麼有錢人是有錢人，而我們窮到連鬼都嫌棄。」意有所指的朝著花瓶努了努嘴，何弼學的一記白眼就快翻到腦袋後面去。

「剛剛那句殺傷力好大，我覺得我的心在淌血。」一搭一唱配合的捂著心口哀叫，對張正杰他們這些為了房貸、車貸、柴米油鹽煩惱的人，真的沒有什麼比繳不出帳單更可怕的事了，『撞鬼』真的可以排到很後面去。

「而且堅哥說了，這種事是很專業、很精密的數術，配合每個人的生辰八字不同，點出來的穴位自然也不一樣，況且，不是每個人都像你們一樣窮酸，滿腦子只知道求財，有的人是求權、有的人是求智慧，還有人神智不清的想求長命百歲。」學著殷堅的語氣，何弼學將他標誌性的冷嘲熱諷模仿得惟妙惟肖。

「哈哈哈！ 學長，你一定要看看剛才你自己的嘴臉，真的好像啊，吃到口水嘍？」分不清是不給面子還是太給面子，張正杰誇張的笑得前俯後仰，差點將一口冰可樂嗆進氣管裡。

「嘿！ 剛剛什麼事都沒發生，我是不會承認的，你要是敢說出去……」比了個手起刀落的手勢，何弼學略顯稚氣的五官擠出個相當沒有說服力的兇惡表情。

「ＧＧ之後還要記得回來幫襯學長的節目，肥水不落外人田嘛！」幫忙收拾著茶几，張正杰仍舊笑得上氣不接下氣，這種『死了之後回魂夜一定要回來錄節目』是他們小組內部流傳的笑話，有種形容不出的詭異辛酸。

「把落地窗打開通風一下，一屋子油膩膩的披薩味，堅哥會發瘋的。」將玻璃杯、紙盒拎進廚房處理，何弼學扯著嗓子命令。

半跪半爬的挪到落地窗旁，張正杰十分讚嘆從這裡望出去的景象，冷風有一陣、沒一陣的颳進屋裡，讓他腦袋清醒不少，也吹散客廳裡縈繞著的食物氣味。

冷不防一陣幽怨、哀淒的女人哭聲傳出，張正杰背脊瞬間一僵的寒毛倒豎，何弼學沖洗玻璃杯的動作停格，兩人緩緩的轉頭，目光一致的盯向擺在中島的那只花瓶上。

斷斷續續又隱隱約約，那個詭異的女人哭聲彷彿飄散在空氣中不真切，何弼學大氣都不敢多喘一記，因為離得比較近，他敢發誓，絕對是從花瓶那個方向傳來的。

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《殷堅與何弼學的萌寵日記(今夜哪裡有鬼系列全新番外篇)》。