明朝植物圖鑑《野菜譜》教你識別路邊雜草野花的醫療妙用

你知道路邊不起眼的野花，原是救荒好菜嗎？你知道水中髒兮兮的雜草，卻是救命良藥嗎？ 明朝中期刊行的植物圖鑑，詳實紀錄植物可食用部位、採收季節、食用方法，珍貴手繪圖重現四百多年前的植物樣貌，臺灣植物學家潘富俊追古溯今，讓國家圖書館珍藏善本古籍之明代的荒年寶典《野菜譜》首度出版面世，選用明萬曆間（1573-1620）新安汪氏刊本，解開60種高生命力、高繁殖力的雜草野花之前世今生，無論是食用、藥用、生活用三者兼得。（編按）

文／王磐、潘富俊

野蘿蔔 原注 葉似蘆菔，故名。熟食。 譯文 葉子的形狀像蘿蔔，所以如此命名。煮熟食用。 原詩 野蘿蔔生平陸，匪蔓菁若盧菔。求之不難烹易熟，饑來獲之勝梁肉。 譯文 野蘿蔔生長在平地，不是蔓菁類的植物，而是與蘿蔔相似。這種植物隨處可見不難取得，也容易烹調，饑餓時食用，會覺得更勝珍饈美味。

（圖／臺灣商務印書館 提供）

野蘿蔔今名山蘿蔔、華北藍盆花

學名 Scabiosa tschiliensis Grun.

科別 川斷續科

多年生草本，高三十至六十公分；根粗壯，木質，長五至十五公分，徑可達兩公分，表面棕褐色，裡面黃色。基生葉簇生，莖生葉對生；葉片卵狀披針形或窄卵形至橢圓形，先端急尖或鈍，有疏鈍鋸齒或淺裂片，偶成深裂，長二點五至七公分、寬一點五至兩公分，基部楔形。頭狀花序在莖上部成三出聚繖狀，總花梗長十五至三十公分；邊緣花花冠二唇形，藍紫色；中央花筒狀；雄蕊四，花開時伸出花冠筒外，花藥紫色。瘦果橢圓形，長約兩公釐。

（圖／臺灣商務印書館 提供）

分布於中國黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、河北、山西、陝西、甘肅東部、寧夏南部。常見於乾燥質地、砂丘、山坡上，其主要生長在海拔三百至一千五百公尺向陽處山坡草地或荒坡上。

由於華北藍盆花之生育地多缺乏水分與養分，植物的根部須深入土壤深層，主根特別發達，形成狀似蘿蔔的根部，所以又名山蘿蔔。山蘿蔔就是指此根部粗大的一種植物，但老根木質部太多，不能食用，故多採集較幼嫩的根食用。《救荒本草》說山蘿蔔「葉似菊業而闊大，微友艾香，每莖五七葉排生如一大葉。稍間開紫花。根似野胡蘿蔔根而黪白色，味苦」，所以必須「采根煠熟，水浸淘去苦味，油鹽調食」。華北藍盆花植株低矮、花期長、花形奇特、花瓣紫藍色，適合做盆栽觀賞，是良好的地被植物，可用來布置花境、花壇，也可做插花素材。

華北藍盆花富含黃酮類、皂苷類、多糖類成分，醫藥上可治療肝炎、高血壓、免疫功能低下，以及肺熱咳嗽、咽喉腫痛，藥用價值和經濟價值高。

兔絲根

原注 一名兔絲苗。春采苗葉；秋冬采根，蒸食味甘。多食令人眩暈。 譯文 又名兔絲苗。春天摘採嫩苗嫩葉；秋冬摘採根部，蒸熟食用，味道甘美。但多吃會產生頭暈症狀。 原詩 兔絲根，美可嘗，千萬結，如我腸。饑人得食不輟口，腸細食多死八九。 譯文 兔絲根，漂亮又美味，很值得一嚐，中間的旋花根很多、很長，就像我的腸子一樣。人們千萬不要因為饑餓而多吃，腸胃虛弱時吃太多容易受損。

（圖／臺灣商務印書館 提供）

兔絲根今名打碗花、兔兒苗

又名 燕覆子、兔耳草、富苗秧、傅斯勞草、扶七秧子、小旋花、地参參、扶子苗、扶苗、喇叭花、狗耳苗

學名 Calystegia hederacea Choisy

科別 旋花科

一年生草本，植株通常矮小，具細長白色的根；莖細，平臥，有細棱。基部葉片長圓形，長二至三公分、寬一至二點五公分，頂端圓，基部戟形，上部葉片三裂，葉片基部心形或戟形。花腋生，一朵，花梗長於葉柄；花冠淡紫色或淡紅色，鐘狀，長二至四公分。蒴果卵球形，長約一公分，宿存萼片與之近等長或稍短；種子黑褐色，表面有小疣。

（圖／臺灣商務印書館 提供）

所謂的菟絲子（Cuscuta）植物，中國境內有五種以上，都是全寄生植物。植物體完全無葉綠體，無法製造養分。種子掉到土中發芽，小苗必須在兩週內找到寄主寄生，否則不能存活。成株的菟絲子不會有根，因此本篇的「兔絲根」絕非菟絲子的根。根據王磐繪製的植物圖形態及內容描述「秋冬采根，蒸食味甘」及「饑人得食不輟口，腸細食多死八九」，可知所指之植物為打碗花。

打碗花分布於東非的衣索比亞，亞洲南部、東部以至中南半島。中國各地均有分布，常見於田間、路旁、荒山、林緣、河邊、沙地草原。

《詩經．小雅．我行其野》：「我行其野，言采其葍」之「葍」，就是今名打碗花或旋花。北方田野甚多，夏秋之際開花，「花似牽牛花微短」，和牽牛花同屬旋花科，兩者有相似之處，紅花、白花遍生田野，很難鋤治，屬於原野雜草。打碗花的根甚多，如小指粗，長度可達五十公分，色白，可直接蒸煮或曬乾杵碎磨成粉烘烤燒餅，《救荒本草》強調「久食則頭暈破腹」，僅能間隔進食。打碗花根具有調經活血、滋陰補虛的功效，主治淋病、白帶、月經不調等症。根莖有小毒，含生物鹼，可食用部位為嫩莖葉和根。春季採打碗花嫩莖葉，用開水焯後炒食、蒸食、做湯均可；根富含澱粉，可供食用、釀酒、製作麥芽糖；花及根均可入藥，花止痛，根能調經活血、健脾益氣；全草可作為飼料。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《野菜譜：明朝的荒年寶典，60種可食可藥用的雜草野花》。