見證華堡誕生！漢堡王創辦人分享經營故事與關鍵決策

跟著漢堡王創辦人一同回味漢堡王經營史上各個重大關鍵時刻，打造第一份客製化漢堡，並見證華堡的誕生！ 故事從一家小小的地區性速食店開始，一直到遍及全世界的連鎖速食王國。在超過五十年的餐飲事業生涯中，麥克拉摩始終秉持著信任、忠誠、熱情的原則，傾聽與尊重每一位遇見的人，無論是員工、顧客或是生意夥伴都是如此！《創新無懼：漢堡王創辦人生命與領導力的美味傳奇》書中將美味生命智慧，化為不同「人生套餐」，你今天會選擇哪一道人生套餐？（編按）

文／吉姆．麥克拉摩（Jim McLamore）

戴夫和我不斷地思考，要如何逆轉這個絕望的情況。克拉莫及伯恩斯也遇到了許多困難，他們在好萊塢、羅德岱堡及棕櫚灘設立的五家漢堡王餐廳，情況都比我們的還差，坦帕及奧蘭多的狀況也不佳，而他們自己的傑克孫維餐廳營運也沒好到哪裡去。

戴夫和我不得不看清，漢堡王系統根本沒有任何真正的活力可言，更別提任何顧客吸引力了。一九五七年初，克拉莫及伯恩斯在佛羅里達州根茲維開了一家組合屋漢堡王餐廳，地點在佛羅里達大學的校園附近。他們的想法是，萬一餐廳在原地點無法成功經營，組合屋還能搬遷到另一處。這種消極的嘗試對於改善整體系統根本沒有任何用處。然而，這卻引發我們做出打從三年前創立事業之後，最重要的一項決定。

組合屋裝設並開張不久後，戴夫和我在多次前往傑克孫維造訪克拉莫及伯恩斯的某趟回程中，我們過去看了一下。我們在那裡待了短短幾個小時，根本沒看到有顧客上門。我為了找點事情做，走出了這家新漢堡王餐廳，沿著街道張望另一個街區。在不到一百碼之外，一家開車點餐的餐廳前面有一長排的顧客，站在那等著上門光顧。我注意到有個招牌展示一個大漢堡，所以我決定沿著街道走過去看個究竟，跟著排到隊伍裡。那家餐廳破舊又骯髒，工作人員的外表打扮令人不敢恭維。停車場沒有鋪面，所以車子一開，塵土便揚起，讓那些排隊或坐在車子裡的人都感到不快。男士洗手間位在建築外面，那扇門勉強靠一只鉸鏈掛在那裡。這地方一團亂，但是我一直看著等待點餐的長排顧客。這些人為什麼擠在這地方，而沿街往下走一百碼的新漢堡王卻沒有生意上門？

（圖／Pixabay）

我排著隊，注意到剛拿到餐點的顧客提著袋子出來，裡面裝著一些大漢堡。我點了兩個，一個給我自己，一個給還坐在漢堡王店裡的戴夫。我打開了漢堡包裝，看到一大塊五吋的麵包上有一片四分之一磅的漢堡肉，搭配生菜、番茄、美乃滋、醃黃瓜、洋蔥和番茄醬。咬了幾口之後，我不難理解為何這些顧客都提著滿滿的一袋出來了。這個漢堡很大，而且非常美味。我沿街走回漢堡王，嘴裡還津津有味地嚼著那個大漢堡，並且帶了一個給戴夫。我對它的美味留下深刻印象，想聽聽戴夫的看法。新漢堡王還是沒有任何客人上門，戴夫沒別的事好做，於是打開了他的漢堡，和我一樣吃得心滿意足。就在這時候，我開始有了一個念頭，這將對我們的事業形成最重大的影響。

戴夫和我看夠了組合屋漢堡王，我們便上了車，往南開往邁阿密回家。我們在州內的許多旅程中，戴夫總是負責開車。我在置物箱有一小瓶波本威士忌，所以我倒了一點到剛才在加油站買的七喜汽水裡。我滿腦子想的都是剛吃掉的那個又大又美味的漢堡，而且我越想就越熱衷於在心裡逐漸成形的一個念頭。

當我們行經米卡諾皮的小社區時，我感受到高漲的情緒。我想到把配料豐盛的大漢堡引進我們的邁阿密餐廳，可能是個好主意。我把這個想法告訴戴夫，他隨即表示贊同。我提議把我們的產品取名為「華堡」（Whopper），因為這能傳達出豐盛的意象。我也建議在漢堡王的名稱底下，設置標示寫著「華堡之家」（Home of the Whopper），意指我們的新產品是餐廳招牌菜。我們倆都同意這樣非常合理。我們抵達邁阿密時，早已過了半夜，雖然疲憊，但是對我們把華堡放到菜單上的計畫感到興奮不已。

我們一有機會就做了安排，更動七家餐廳屋頂上的招牌。不到幾天，我們便在每家店前面設置了木製A型看板，上面寫著：「全新華堡，三十七美分。」戴夫和我的想法是，三十七美分加上兩美分的營業稅，華堡的價格會剛好低於四十美分，我們相信這可能很接近價格上限了。幾週之後，我們把價格提高到三十九美分。在當時，我們無法想像未來有一天，這項產品會成為全美，甚至是全世界最受歡迎及廣為人知的漢堡。

（圖／Unsplash）

我們為華堡寫了產品規格。在回來之後的數天內，七家餐廳全部開始供應這種新漢堡。從那天起，我們的生意開始有了起色。華堡從一推出便大為成功，而這就是我們期待的那個喘息空間。我們知道自己找到了未來成功的關鍵。

大約在推出華堡的那段期間，我們把不可靠的速食奶昔機換成一批新的珊來斯（Sani-Serve）奶昔機。戴夫的新燒烤機不僅加快了我們的餐點生產線速度，它也讓我們能同時製作華堡漢堡肉以及一般的肉餅。要是他沒有發明這部燒烤機，我們在推出華堡時可能會遇上困難。這兩部新機器幫助我們改善工作人員的整體生產力，但是最重要的是顧客認可我們的服務速度加快了。推出華堡對我們的生意產生莫大的影響，快速成長的顧客群等同一再的保證，最終一切都會順利成功。

即便在華堡的歷史性登場之前，我們早已不再聽命於捷克孫維的指揮了，而州內幾家現存的加盟店也早就改為聽從我們的管理，在我們努力求生那段時期所需的創新及改變，完全出自於我和戴夫。推出華堡只是我們設法改善生意的許多創意點子之一，但是結果成了我們真正的救星。戴夫和我告訴克拉莫及伯恩斯，我們要擺脫速食機器和他們出了名沒效率的票卡系統，並且告知他們從這時候起，我們會替餐點產品和設備寫出我們自己的規格。

我們也讓他們知道，我們可以替餐廳營運設定自己的標準，而且在未來，我們也能設計自己的建築，戴夫．伊格頓所寫的操作數據手冊成了管理我們餐廳營運的聖經。我們最後決定不再需要傑克孫維的支持，也告知了他們。他們能理解，甚至似乎很高興我們承擔起這種領導地位。在我們做出的所有創新改變之下，相關人士顯然認為從現在起，漢堡王的未來新方向會來自邁阿密。現在我們在全州各地的餐廳供應華堡，把速食標誌拿掉之後，我們就簡單地成了漢堡王— 華堡之家。

幾個月過去了，我們的商業活動及銷售以驚人的速度成長。戴夫和我對未來也信心大增了。

他們的合夥關係 「吉姆和我是很棒的合作夥伴。我負責出差、吉姆處理貸款和銀行事務；我會找地點，帶著數據回來，然後他會設法開始籌措資金；我負責操作、設備，最後打造物資供應站。我們有一個龐大的製造工廠，組合所有的設備以及建構組件，而且為了把工作完成，這似乎有必要。」 — 戴夫．伊格頓，《火焰雜誌》（Flame Magazine）

●本文摘選自聯經出版之《創新無懼：漢堡王創辦人生命與領導力的美味傳奇》 。