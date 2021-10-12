臺灣首座離岸風場怎麼建造的？讓《全員出動！捕捉風獸因因呼》圖文說給你聽

文／陳怡璇（木馬文化兒童科普線副總編輯）

起風了！

每年此刻，正是東北季風即將一波波造訪台灣的時刻，《全員出動！捕捉風獸因因呼──看身懷絕技的團隊建造台灣第一座離岸風場》也趕在這個風起時刻與讀者見面。本書是台灣第一本以孩子為對象、透過奇幻有趣的故事及創意插圖，翔實呈現風力發電運作的科普圖文書。

在我們生活的這座島嶼上，勤懇又有智慧的人們運用年年造訪的東北季風，發展出各種物產，像是新竹的柿餅、炊粉、屏東的洋蔥，而台灣西海岸從新竹以南陸續立起的一支支風機，也將面向每年造訪的東北季風，為台灣產出電力。

隨著科技的進展以及對綠色能源的渴求，風力發電成為台灣近年來尋找替代能源的選項之一，一支支的風機成為新的地景，這些龐然大物真的可以發電嗎，為什麼？ 肩負著把發生在我們身邊重要的事，介紹給小讀者的心願，編輯團隊深入風力發電現場、採訪數位專業優秀的工程師，完成了這部既生活又真實的作品。

《全員出動！捕捉風獸因因呼》內頁。（圖／木馬文化出版提供）

奇幻又深富創意的圖文──科普圖文書的新境界

故事是這樣開始的：科學家們預測，不久的將來，石油、煤炭這些目前人們賴以維生的能源，都將被消耗殆盡。這時，人們發現了一隻神祕的風獸---因因呼，或許是解救人們的希望。於是，人們派出一支超能小隊前往台灣西北方一個小小的漁港，他們的任務是調查神祕風獸因因呼，並打造一台巨大的「能量吸收裝置」，試圖獲得因因呼身上的強大力量……

本書也是一部帶給讀者跨領域閱讀體驗的作品，隨著劇情推展，將故事中重要的資訊深入淺出的代入，例如發電機的電磁感應原理、海氣象觀測術、海事工程如何進行，甚至是面對衝突的溝通方式以及用電計算，這些資訊融入在故事中，讓孩子投入故事情節外也習得相關的知識。

這個故事特別邀請到近年來備受矚目的插畫家Croter擔綱繪製插圖，透過他的筆觸，超能小隊的超能力躍然紙上、而風機的構造與工程船的運作卻又如實、精細的呈現在讀者面前，理性與感性兼具的圖像與資訊，正是這個故事想傳遞給小讀者的。

誠如科博館焦傳金館長所說：「能源議題是多面向的，它剛好是跨領域學習的最佳主題，這本圖文書以生動的構圖與趣味的文字，將離岸風機的架設過程忠實呈現，它是科學教育的最佳典範。」這本書所討論到的氣候與發電資訊，和中高年級小學生在校所學正好對應；也由於此書的圖文安排豐富又充滿奇想，即使是低年級的孩子閱讀也能樂趣滿滿。

《全員出動！捕捉風獸因因呼》所探討的主題，和國小中高年級所學相呼應。（圖／木馬文化出版提供）

「風力發電是一個很有趣的主題，也是台灣近年來發展的方向，由台灣在地的編輯團隊出版再適合不過了！」數感教育專家賴以威副教授也提到：「隨著故事與圖畫的完美結合演譯，編輯團隊成功的將與我們生活息息相關的建設與能源議題，化為好看又好讀的一本書。」在看完超能小隊的工作後，帶著孩子走一趟台灣的西北海岸，當看到風機與氣象塔本尊時，對台灣這得天獨厚的島嶼、奮力往前進的人們所付出的努力，將會更有感喔！

●本文推薦書由木馬文化出版之《全員出動！捕捉風獸因因呼：看身懷絕技的團隊建造台灣第一座離岸風場》。