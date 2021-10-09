呂捷／孔子這位至聖先「師」，這個「師」厲害在哪裡？

文／呂捷（知名補教名師）

講到孔子，卜學亮唱的〈子曰〉這首歌詞寫得很精準，有段是這樣唱的：

孔子的中心思想是個仁 仁的表現是 己欲立而立人 己欲達而達人 己所不欲 他勿施於人 如以仁為本體 表現在具體的行為上 Come on everybody一起來 對父母為孝 對兄弟為悌 對朋友為信 對國家為忠 對人則有愛心

曾子（就是被傳殺人，嚇到媽媽的那一位）說：「夫子之道，忠恕而已矣！」

但在下喜歡聊孔子的「仁」。讀古文的時候，常常要把一個字拆開來看，「仁」這個字拆開，就是兩個人的意思。自己一個人關在房間的時候，想幹嘛就幹嘛，想放屁就放，只要自己能承受就好；但兩個人的時候，你得在乎別人的感受。所以你會憋著！真的憋不住的時候⋯⋯你也會分八段來放。這就是「己所不欲，勿施於人」的展現。

當然也不是自己一個人就可以亂搞，《禮記．中庸》說過：「君子慎其獨。」孔子的思想、哲學，不是不才我三言兩語可以講得清楚的，且容我藏拙，我們聊點別的。

至聖先「師」，這個「師」厲害在哪裡？有教無類，因材施教。一個偉大的人物、偉大的時代都有個特色，就是把一個既定定義擴大解釋。耶穌把神只愛猶太人變成神愛世人；釋迦牟尼佛將種姓制度變成眾生平等；孔子把教育從貴族階級變成有教無類。

有教無類，不是有交錢我們就不分類。而是我教書不分階級、不論出生，但學費怎麼算？價目表：「三十而立、四十而不惑、五十而知天命。」也就是說，交三十塊的只能站著上課。交四十塊的可以問問題，問到沒有疑惑。交五十塊的可以知道明天考試的命題。什麼跟什麼啊！這是我小時候看笑話大全裡面寫的啦！

講正經的，高中國文課本講過，孔子收的學費叫作「束脩」。古代十串為一束，「脩」是肉乾，束脩就是十串肉乾的意思。孔門弟子有三千，所以，孔子嗑掉三萬串肉乾？這才真的是什麼跟什麼啊！而且吃這麼多肉乾，有罹患胃癌的風險吧！當然也有人解釋，在那個以物易物的時代，肉乾可以當成「硬通貨」，也就是可以當成錢。

另一種解釋，束脩應該為十五歲的意思。西周時代貴族要到學校上課，必須年滿十五歲，並且帶著「束脩」去，因此束脩引申為十五歲的意思。西漢鄭玄就在《論語》的注釋中說：「束脩，謂年十五以上也。」

不過束脩等於肉乾的說法還是為大眾所接受，所以後來民間拜師學藝的儀式中，除了磕頭、倒茶以外，通常還會奉上臘肉、香腸，作為「師父禮」。

因材施教這一點，更是讓我佩服到五體投地。

我承認孔子課上得比我好，跟孔子比起來，補習班的課不難上，學生大多同一個年紀，思想成熟度差異不大，有著同一個目標：聯考。但孔子不一樣，他的學生年紀差異大、range寬，目標不一、產地不同。而且上課方式是採坐而論道、seminar型式的教學風格。不同目標的學生會提出各種問題與疑問挑戰老師，而孔子則必須了解每個學生，給出最適合他的答案，這真是一種高難度的人生講堂。

不過在這邊要先溫馨提醒一下，你小時候寫作文常用的「子曰」，很多話都不是孔子講的！什麼食色性也、以德報怨、三思而後行⋯⋯這些話都不是孔子講的，以後你寫文章的時候不要再栽贓到孔子的身上了。就像有一些名嘴，在電視上動不動就富蘭克林說、華盛頓說、愛因斯坦說。我只想說⋯⋯你胡說！

食色性也，不是孔子講的，是孟子引用了告子的話，但是孔子倒是講過類似的話：「飲食男女，人之大欲存焉。」飲食就是吃飯，也可引申為物質生活；男女就是性，這個本來就是與生俱來的需求，不用刻意去避諱，如果你沒辦法接受這麼露骨的說法，可以改成「嘿咻」兩字指代。不過，孔聖人還有強調要合乎「禮」，也就是我們常講的要有「斬節」。

以德報怨，也不是孔子講的，是有人拿來問孔子。

或曰：「以德報怨，何如？」 子曰：「何以報德？以直報怨，以德報德。」

就是有人問孔子，以德報怨你覺得怎麼樣？孔子回答：「那拿什麼來回報對你好的人？要用正直的方法對付跟你有仇的人，對你好的你就也對他好。」所以在兩千五百多年前，孔子就教你不要當爛好人了！不然，不離不棄，被當北七（傻子）！你的善良要穿著盔甲，你的善意要帶有鋒芒。

「三思而後行」最能體現孔老夫子的因才施教。這句話出自《論語．公冶長》：「季文子三思而後行。子聞之，曰：『再，斯可矣』。」

孔子有個學生叫季文子，這個人個性謹小慎微，要做事之前都要經過反覆的思考與推敲，才能付諸行動。這種情況其實不是壞事，連新加坡賭王陳金城都跟我們說：「小心駛得晚年船，我明年才七十，還要留點錢擺壽宴！」只不過他敵不過賭神高進的主角光環，還沒到公海就殺人了，就算跟巴拿馬總統有交情都沒用。三思而後行，一味堅持小心駛得萬年船的態度，會不會到最後，萬年都沒駛船！因為等你都想清楚之後，魚也被抓完了。

閩南語有句俗話是這麼說的：「逐項算到著，算到逐項攏不著！」（每項算到對，算到每項都不對。）不是小心有錯，只是太過小心，每個環節都要反覆推敲到萬無一失，往往時機點已經不一樣了。天時、地利、人和，當你都計畫好之後，或許天時已過。

但是，如果是另一位學生子路說：「我都三思而後行！」那我想孔子會回答：「我建議你八思而後行會比較好。」

為什麼？因為子路的個性很衝動，衝動到近乎魯莽。陳金城看到也會忍不住說：「年輕人終究還是年輕人，太衝動了！」所以因材施教的孔子對於同一個問題因人而有不同答案，會叫他多想一想。

對人生的洞悉

師者，所以傳道、授業、解惑，我很喜歡在課堂上談孔子。一個兩千多年前的人講的話，很多至今仍然適用，他對人性的洞悉不在話下。而且他教學生的不是高高在上，不可侵犯的道德標準，更多的是因人、因時、因地制宜的處世哲學。有大方向，但可以變通，可是底線猶在。畢竟孔子周遊列國十四年，林子大了什麼鳥都有，什麼場面孔老夫子沒看過！

孔老夫子對道德的要求不是一百分，而是七十五分。因為如果用完美的滿分作為標準，一來大家做不到，乾脆放棄；二來就算你真的做到了，也會活得很痛苦，人生到頭發現不快樂，紅塵一遭枉為人。

七十五分是一般人勉力為之皆可觸及的標準，大節要守、細節可鬆，簡單說就是不矯情。有能力可以幫幫身邊的人，甚至是陌生人，就算吃點小虧，只要無傷大雅也就算了。但如果要搞到傷筋動骨，那可得細思量，因為你得顧及自己的家人和往後餘生。

臺灣制訂教育政策的常常是那些蛋頭學者，常用他們幻想出來的那一套東西來教育所有的孩子。動不動就美國怎麼樣、歐洲怎麼樣。你知道嗎？他們的風土民情、社會結構和臺灣都很不一樣，拿著硬套，有事嗎？峇里島很美，北極熊很強，但把北極熊放在峇里島，必死無疑。

孔子教我們的事

忠、孝二字是後代儒者的最高目標，在家為孝子、在朝為忠臣。但孔老夫子並不支持愚忠愚孝，君要臣死，臣不死不忠；父要子亡，子不亡不孝。這一套僵化的思想不是孔子的初衷。

子曰：「危邦不入，亂邦不居。天下有道則見，無道則隱。邦有道，貧且賤焉，恥也；邦無道，富且貴焉，恥也。」（語出《論語．泰伯》）

簡單來說，壞蛋統治的國家不要去。國君是公平正義的我們就挺身而出，國君是壞蛋我們就躲起來，不要幫他。在世道好且有公平正義的國家，你混得不好，那是你丟臉、落漆。在沒有公平正義的國家，混得好，那就是你可恥了。

對於孝順，孔子要求「色難」兩字，就是和顏悅色很難，很簡單但是你辦不到。我們最親近，對我們最好的人就是父母，但我們常擺臉色給他們看。外人對我們略施小惠，你就銘感五內。朋友請你吃頓飯、幫點小忙，你把他當麻吉、換帖、閨密。父母照料三餐，一言不合你就大怒咆嘯。這種情況在青春期的孩子身上特別明顯， 你可能會說，我長大以後也會養他啊！江蕙有一首歌〈落雨聲〉是這麼唱的：

你若欲友孝世大嘸免等好額 世間有阿母惜的囝仔尚好命 嘸通等成功欲來接阿母住 阿母啊 已經無置遐

棺材是裝死人，不是裝老人，所以三不五時，愛要及時。而且你以為扶養父母就算孝順了嗎？

《論語．為政》：「子游問孝。子曰：『今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養。不敬，何以別乎？』」

書名：《社會在走，歷史要懂：呂捷開講》作者：呂捷 出版社：圓神出版出版社：2021年9月1日

你養寵物、養狗、養貓，也是在養啊！對雙親如果沒有敬愛之心，那有差別嗎？說不定你對貓狗還比對父母好。 講到這邊，你可能會覺得怎麼又是這一套。你們不懂啦！家家有本難念的經，不是每個家庭都有好爸爸、好媽媽。我懂∼孔子也懂！

曾子有一次被他爸爸打，打到昏迷住院。出院之後還很開心的說：「你看，我很孝順吧！」（看來曾子被打傻了） 孔老師聽到之後勃然大怒，說了這句話：「小棰則待過，大杖則逃走。」

就是說，如果你爸拿「厚速共」抽你，你就讓他抽兩下唄。但如果他是拿西瓜刀要砍你，你就跑給他追！衍生的意思就是，如果父母有一些不合理的要求，不要太過分，你就吞了！但如果誇張了、會傷筋動骨，那你就得閃，至於怎麼閃？這就是個人的智慧了！

可惜的是，孔子的哲學被後世的讀書人和當官的僵化、扭曲了，漸漸的，變成了腐儒們的遮羞布。

●本文摘自圓神出版出版之《社會在走，歷史要懂：呂捷開講》。