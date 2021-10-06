為何職場女強人要忍痛穿上高跟鞋？重要場合還有這效果

許多職業婦女抱怨穿高跟鞋腰酸背痛、還要忍耐磨腳破皮，卻還是照穿不誤。高跟鞋到底有什麼魅力？權力心理學研究權威葛倫費德、也是史丹佛大學培育女性領導人高階主管計畫主持人，她在新作《懂權力，在每個角色上發光》中，剖析職場中服裝和隨身物品所代表的重要意義。 （編按）

文／黛博拉．葛倫費德

人們穿衣服，演員穿戲服，道理都一樣。我們挑選穿什麼衣服，不是只考慮實用、美觀或時尚，而是因為衣服跟我們隨身攜帶的其他物品一樣，都具有象徵意義。衣服傳達的象徵意義，影響他人也影響我們。我們穿在身上和隨身攜帶的東西，強化我們想向自己和別人展現我們是誰這個共同現實。服裝和道具可以強化演員與角色之間那條斷不了的線。因此，有些演員在日常生活中也穿著戲服現身並因此出名，他們的言行舉止表現得好像還沉浸在所扮演的角色中。所以，我們在行使權力時，必須小心選擇服裝。因為服裝可以對我們設定的目標形成助力或阻力。

穿著得宜，演好自己的角色

剛開始擔任牧師時，薩拉．希斯勒．高夫（Sara Shisler Goff）在很多情況下，都對自己扮演的角色感到不自在。在教區居民的眼裡，她是上帝的替身：這個最崇高的角色要承擔最重大的責任。她的職責是出現在陌生人生活中最私密的時刻，提供安心、意義和慰藉。在被任命為教區牧師前的那個夏天，她在醫院擔任牧師，她被叫去探望一位垂死的教區居民。她回憶說：「我是醫院牧師。」但她卻不覺得自己像醫院牧師。病患全家站在那裡等著，看著她做好牧師應該做的事。她說：「他們認為你有經驗。」但其實她沒有。「但在那種情況下，我不能跟他們說『我是新手』。我當然不知所措並心想，我該怎麼做？ 我的大腦可能陷入混亂。」

但是，在衣服領口戴上羅馬領（白色項圈）這個簡單舉動，對高夫來說很有幫助，尤其是在剛開始從事神職時。這個舉動讓她覺得，自己獲准扮演牧師的角色，她也感覺到這個舉動也讓其他人安心。她發現，當她「戴上羅馬領或穿著牧師服」時，人們對她的看法就不一樣。而且，獲得他人的敬重，也讓她能夠以他人需要的方式善盡責。

我認識的女醫師告訴我，她們一定身穿醫師袍並掛著聽診器進入病房。她們跟我說，這些是道具，其實探視病人未必需要這些東西。但很多醫生認為，攜帶這些象徵醫療地位和專業知識的物品會有幫助，會讓病人感到安全，並提醒醫生展現權威。這樣做不只是為了表現給他人看。我們穿戴在身上的東西，改變別人對我們的反應，也改變我們自己。

許多職業婦女告訴我，儘管她們很想不穿高跟鞋，但她們似乎做不到。為什麼？ 因為高跟鞋讓人有高人一等的感覺，穿上高跟鞋讓人變高，讓人看起來更有權威（基於這個原因，有些權威男士也以穿高跟鞋聞名）。但是，高跟鞋除了讓人變高，還從其他方面讓我們感到振奮。比方說，高跟鞋踩在地板上的聲音，讓大家知道誰來了。想想踢正步的聲音讓你聯想到什麼。另外舉一個比較不那麼戲劇化的例子，我認識在華府工作的熟人告訴我，每當他必須去國會作證，他就會穿硬底鞋前往，因為硬底鞋踏在地板上的聲音，幫助他做好心理準備。「我喜歡讓別人聽到我來了，」他說。這是他的出場方式。

書名：《懂權力，在每個角色上發光》作者：黛博拉．葛倫費德出版社：天下雜誌出版出版時間：2021年8月25日

他的腳踏在地板上的聲音提醒他和其他人，他是一股不容忽視的力量。對於女性來說，高跟鞋還可以展現性感，而性感也是權力的象徵。有些女性藉由穿著展現女人味和身材的吸引力，因為她們相信這樣做可以增強自己的力量，而且在許多情況下確實如此。但請注意：在專業領域裡，細跟鞋跟高跟鞋的效果可不一樣。以物理學來說，穿細跟鞋的女人更容易被撂倒。

「整裝待發」（suitting up）這個術語已經列入詞典，用於描述大多數專業人士在為執行重大事項做好心理準備。「整裝待發」不僅僅指看起來專業，男女都要穿著套裝，抬頭挺胸，增加肩膀寬度，讓身型看起來更令人敬畏。有時需要強化的不只是表象，而是更需要加強內在感受。在我們需要感受到力量並運用權力時，我們穿戴的東西可以讓我們有信心看場合穿對衣服，也幫助我們融入角色。

●本文摘自天下雜誌出版之《懂權力，在每個角色上發光》。