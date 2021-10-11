快訊

長者怒！北市莫德納「開放不到1小時」預約秒殺 市府說話了

台南轎車失控衝出道路「砸民宅屋頂」 4受困有1輕傷

閱讀理解卡關，有看沒有懂？建中生都在學的有效「讀書」法

聯合新聞網 / 天下雜誌出版
（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

「108課綱」全面上路，大學學測、國中會考型態都已經翻轉，超過萬字的多文字、長文章，跨領域、圖表與文字混合的題目大幅增加，「背多分」已經不靈光。沒有閱讀理解與批判思考的能力，各科學習就容易落後，跑去補習也不見得救得來。

建中教書超過25年的黃春木老師，是教學生思考的專家，多年擔任建中「人文社會科學資賦優異班」的召集人。在最新著作《高層次閱讀與思考》中，帶領讀者拆解有效閱讀與思考的必要元素，漸漸具備處理多文字、長篇章、跨領域、混合文本等資訊形式的能力，從理解到批判，並且能進行合乎邏輯的論證寫作，打穩獨立思考、自主學習的素養基礎。（編按）

文／黃春木

天下雜誌》曾經刊出一篇訪談專文，標題是「哪一堂課這麼狂？竟發現建中學生其實不會讀書」。仔細了解，內容應該沒有嘩眾取寵，而是事實。

主要原因出在臺灣的學生長年苦讀教科書，或是按照教科書內容做精要提示和考古題分析的講義，這些學習材料多是高度濃縮的考試重點，不太講求清晰詳盡的闡述或論證過程，白話一些地說，「背下來」就對了，不用思考，不必懷疑，因為考試可能就會考到。所以，教科書文本很難成為理想的閱讀文本，這類學習材料讀多了，更會妨礙閱讀理解能力的發展。

如果再加上「課外書」閱讀經驗有限，又沒有遇到好的啟蒙老師，這一來，便很難避免閱讀理解能力趨於薄弱的困境。

想要知道你是不是具有閱讀理解的能力，其實不難。自行查找、或請老師推薦一篇自然科學或人文社會科學的科普文章，大約1,000 字左右，讀讀看，是否可以順利掌握文章中的C（主張）、A（論點）、E（證據），並且統整出整個的論證結構（參考本書的〈萬丈高樓平地起：主張、論點和證據〉一文）。算一算前前後後花了多少時間完成，然後請人評估結果是否符合原文結構及重點。

根據許多中學老師的教學經驗發現，不少學生遇到500 字以上的文章，就開始頭大，抓不到重點，如果讓高中生讀1,000 字以上的科普文章，有一些人甚至馬上就放棄了。但是，如果能先學會一些閱讀策略，多數人是可以順利地在一篇短文閱讀中掌握主旨大意，並能抒發一些個人感受或思緒的心得。如果能得到更多引導和鼓勵，符合其背景知識，閱讀時間也比較充分，掌握一篇較長文章（例如1,000 字以上）的主旨大意、寫個200 字以內的心得，大體上也沒問題。

不過，若從主旨大意再繼續理解，進一步請學生找出文章中的闡述或論證，以及支撐主旨大意、主張或主要論點的支持論點，就會難倒不少人；如果再追問這些支持論點與主要論點之間是否吻合、緊密連結，以及是否足以推演出結論，能夠正確回答的人就更少了。這樣的閱讀理解表現，在全臺灣各地指標性高中的一年級新生裡也不罕見，讓許多學者專家十分詫異。

拆解文句段落，檢索與擷取訊息

以良好的遣詞造句來發揮文中的主旨大意，寫一篇抒發個人感受或思緒的漂亮心得，這當然是一種能力，但對於閱讀理解帶有論證性質的文章而言，這種能力其實不太能派得上用場。要掌握、理解一篇帶有論證性質的文章，第一步關鍵在於我們得先學會拆解文句段落，檢索與擷取訊息。

簡單來說，一篇文章通常包含三個部分：前言、正文、結論；無論哪一個部分，都是由「段落」組成，而每一個段落則會包含「主題句、支撐句、結論句」。若以「積木」比喻段落，每一塊積木（段落）均由「主題句、支撐句、結論句」構成，一篇文章就是用好多塊這樣的「積木」組合而成。（圖6）

（圖／《高層次閱讀與思考》由天下雜誌出版　提供）
（圖／《高層次閱讀與思考》由天下雜誌出版　提供）

在本單元一開始曾提到教科書不是好的閱讀文本，主要原因就在於：教科書作者總是設法在有限的篇幅中濃縮所有的考試重點，造成必須在段落裡省減支撐句，而且還得限縮正文篇幅，以至於欠缺闡述或論證的過程，讀者只須死記死背結論（考試重點）就好了。

好的主題句（topic sentence）作用在陳述該段落即將發展的觀念，不宜太籠統或太偏狹，必須清楚地說明整個段落的重點，但不須帶入細節。

好的支撐句（supporting sentences）作用在透過解釋、推理或證明來支持主題句，細節（例如實例、類比、統計數據、引用相關資料中的觀點、專家意見等）通常都在支撐句中出現。請注意支撐句附上的英文「sentences」，意思是可以有好幾個支撐句。

好的結論句（concluding sentence）最好能以一句完成，主要是概述這個段落的重點，或改寫主題句，加強印象。

所以，讀懂一個段落，是閱讀理解的開始，而能掌握前言、正文、結論之間的脈絡或邏輯，則是目標，這得從主要論點（the overall argument）和支持論點（contributing arguments）的辨識下手。

雖然在許多較為複雜的討論中，主要論點可能不只一個，但在初步學習階段，可以選擇統整性較為凸顯，只探討一個主要論點的文章來練習。

●本文摘自天下雜誌出版之《高層次閱讀與思考》


書名：《高層次閱讀與思考》作者：黃春木出版社：天下雜誌出版出版時間：2021年8月25日
書名：《高層次閱讀與思考》
作者：黃春木
出版社：天下雜誌出版
出版時間：2021年8月25日

天下雜誌 建中 閱讀風向球

延伸閱讀

投資不嫌晚！十大「新手必追」理財IG帳號盤點　圖表、懶人包超好懂

女子伸腳踩老鼠反被鑽進裙底尖叫倒地 網友：一輩子陰影

考上國安局被退訓…台大畢業生上PTT發文揭軍事機密 北檢今起訴

與王菲復合7年頻傳秘婚　謝霆鋒正面回應：我不會結婚

相關新聞

「個性」能後天養成？關鍵就在被你遺忘的內在動力

人無法用相同的自己，得到不同的未來。我們不只要順性而為，更要超越個性。 一般認為，「個性」是具有穩定性的，當性格一旦形成，就幾乎是我們始終如一的特質了。但最新的研究顯示，每個人身上，都有個我們不認識

翁嘉聲／從城邦公民世界邊緣暗黑世界重建歷史場景的《古典24小時歷史現場》

《古典24小時歷史現場》便是講述在城邦公民世界邊緣暗黑世界的故事。故事背景設定在雅典發動西西里遠征前一年的416年，當時雅典和斯巴達不戰不和。從凌晨12點起，每小時發生一則故事，共24則。故事發生時間大致配合故事主人翁的工作性質。這些故事雖多發生在暗黑邊緣世界，但如何暗黑、如何邊緣，正如主人翁身份地位及工作性質一樣，是有不同程度。現存希臘文獻多集中在城邦公民的公共面向上，而對此我們有像希羅多德或修席底德那以政治軍事外交為主的連續性長篇論述。但公民也有婦幼家屬、奴隸及外籍朋友，甚至有公民家庭在半下流社會掙扎（如日領打工仔或性產業工作者），而體面公民私底下有時也會從事不見天日的暗黑活動。

閱讀理解卡關，有看沒有懂？建中生都在學的有效「讀書」法

臺灣的學生長年苦讀教科書，或是按照教科書內容做精要提示和考古題分析的講義，這些學習材料多是高度濃縮的考試重點，不太講求清晰詳盡的闡述或論證過程，白話一些地說，「背下來」就對了，不用思考，不必懷疑，因為考試可能就會考到。所以，教科書文本很難成為理想的閱讀文本，這類學習材料讀多了，更會妨礙閱讀理解能力的發展。

改編電影入圍56金鐘四項大獎 《訪客》原著挑戰家庭定義！

公視新創電影《訪客》由戴立忍、張軒睿、陳漢典、林映唯、高慧君、姚愛寗領銜主演，該劇更入圍2021年金鐘美術設計獎等四項大獎。小說原作由科幻新銳作家托比寶創作，首播即在 PTT台劇版引發熱烈討論。 《訪客》小說中集結懸疑、科幻、平行宇宙、蟲洞等元素，試圖挑戰「家」概念。為了維繫心中完整的家庭，就算是謊言，也要堅持那個完美的想像嗎？

民進黨的黨史專書《衝破黨禁1986》　揭密組黨行動的內幕

一九八六年民進黨在驚濤駭浪中，突破黨禁、成立政黨。當時臺灣依然處於戒嚴時期，所有黨外人士都被政府監視與監看，更無集會自由，究竟民進黨是如何在圓山飯店──這個傳說中布滿國民黨特務的情報重鎮，宣布創黨？面對創黨後的關鍵十日，當時創黨的關鍵人物，是如何從抱著被抓捕的心理準備而勇敢挺身，轉變為摸著黑暗中的一絲火光邁向民主政治之路？

黃偉立／在累積中逐漸豐潤的生命──重讀《生命是長期而持續的累積》

《生命是長期而持續的累積》是一本給所有人的書，書中將引領你瞭解你的情感能力、智慧、人品、堅持與勇氣，以及生命中值得珍惜的一切，都在別人看不見、也無從衡量的內心裡！它們都是外在的際遇所無法奪去的，也是巧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。