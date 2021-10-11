閱讀理解卡關，有看沒有懂？建中生都在學的有效「讀書」法

文／黃春木

《天下雜誌》曾經刊出一篇訪談專文，標題是「哪一堂課這麼狂？竟發現建中學生其實不會讀書」。仔細了解，內容應該沒有嘩眾取寵，而是事實。

主要原因出在臺灣的學生長年苦讀教科書，或是按照教科書內容做精要提示和考古題分析的講義，這些學習材料多是高度濃縮的考試重點，不太講求清晰詳盡的闡述或論證過程，白話一些地說，「背下來」就對了，不用思考，不必懷疑，因為考試可能就會考到。所以，教科書文本很難成為理想的閱讀文本，這類學習材料讀多了，更會妨礙閱讀理解能力的發展。

如果再加上「課外書」閱讀經驗有限，又沒有遇到好的啟蒙老師，這一來，便很難避免閱讀理解能力趨於薄弱的困境。

想要知道你是不是具有閱讀理解的能力，其實不難。自行查找、或請老師推薦一篇自然科學或人文社會科學的科普文章，大約1,000 字左右，讀讀看，是否可以順利掌握文章中的C（主張）、A（論點）、E（證據），並且統整出整個的論證結構（參考本書的〈萬丈高樓平地起：主張、論點和證據〉一文）。算一算前前後後花了多少時間完成，然後請人評估結果是否符合原文結構及重點。

根據許多中學老師的教學經驗發現，不少學生遇到500 字以上的文章，就開始頭大，抓不到重點，如果讓高中生讀1,000 字以上的科普文章，有一些人甚至馬上就放棄了。但是，如果能先學會一些閱讀策略，多數人是可以順利地在一篇短文閱讀中掌握主旨大意，並能抒發一些個人感受或思緒的心得。如果能得到更多引導和鼓勵，符合其背景知識，閱讀時間也比較充分，掌握一篇較長文章（例如1,000 字以上）的主旨大意、寫個200 字以內的心得，大體上也沒問題。

不過，若從主旨大意再繼續理解，進一步請學生找出文章中的闡述或論證，以及支撐主旨大意、主張或主要論點的支持論點，就會難倒不少人；如果再追問這些支持論點與主要論點之間是否吻合、緊密連結，以及是否足以推演出結論，能夠正確回答的人就更少了。這樣的閱讀理解表現，在全臺灣各地指標性高中的一年級新生裡也不罕見，讓許多學者專家十分詫異。

拆解文句段落，檢索與擷取訊息

以良好的遣詞造句來發揮文中的主旨大意，寫一篇抒發個人感受或思緒的漂亮心得，這當然是一種能力，但對於閱讀理解帶有論證性質的文章而言，這種能力其實不太能派得上用場。要掌握、理解一篇帶有論證性質的文章，第一步關鍵在於我們得先學會拆解文句段落，檢索與擷取訊息。

簡單來說，一篇文章通常包含三個部分：前言、正文、結論；無論哪一個部分，都是由「段落」組成，而每一個段落則會包含「主題句、支撐句、結論句」。若以「積木」比喻段落，每一塊積木（段落）均由「主題句、支撐句、結論句」構成，一篇文章就是用好多塊這樣的「積木」組合而成。（圖6）

（圖／《高層次閱讀與思考》由天下雜誌出版 提供）

在本單元一開始曾提到教科書不是好的閱讀文本，主要原因就在於：教科書作者總是設法在有限的篇幅中濃縮所有的考試重點，造成必須在段落裡省減支撐句，而且還得限縮正文篇幅，以至於欠缺闡述或論證的過程，讀者只須死記死背結論（考試重點）就好了。

好的主題句（topic sentence）作用在陳述該段落即將發展的觀念，不宜太籠統或太偏狹，必須清楚地說明整個段落的重點，但不須帶入細節。

好的支撐句（supporting sentences）作用在透過解釋、推理或證明來支持主題句，細節（例如實例、類比、統計數據、引用相關資料中的觀點、專家意見等）通常都在支撐句中出現。請注意支撐句附上的英文「sentences」，意思是可以有好幾個支撐句。

好的結論句（concluding sentence）最好能以一句完成，主要是概述這個段落的重點，或改寫主題句，加強印象。

所以，讀懂一個段落，是閱讀理解的開始，而能掌握前言、正文、結論之間的脈絡或邏輯，則是目標，這得從主要論點（the overall argument）和支持論點（contributing arguments）的辨識下手。

雖然在許多較為複雜的討論中，主要論點可能不只一個，但在初步學習階段，可以選擇統整性較為凸顯，只探討一個主要論點的文章來練習。

●本文摘自天下雜誌出版之《高層次閱讀與思考》。