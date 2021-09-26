面臨「滅族危機」的維吾爾人伊利夏提　用出版捍衛自由與人權

伊利夏提（Ilshat Hassan Kokbore），東突厥斯坦維吾爾人，從小歷經過文革與中國對維吾爾族的殖民政策，於2003年逃離中國，抵達馬來西亞後輾轉再去美國。 《中國殖民統治下的「東突厥斯坦」》這本書匯集了伊利夏提歷年來自身及他人的遭遇，以及中國種種不人道的行為與政策，藉由自由鬥士、維吾爾雄鷹的伊利夏提的勇氣書寫與倡導精神，期望台灣人能夠「站在維吾爾人的立場，思考維吾爾人的危機」，反思台灣所遭受的困境與未來。（編按）

文／伊利夏提（Ilshat Hassan Kokbore）

自序

有人說，我寫的文章，有太多的情緒。我不否認。

尤其我早期的文章，確實滿腔怒氣、盡情宣洩。但是身為一個弱勢的維吾爾民族知識份子，承受中國高壓，我們維吾爾民族的信仰、文化、傳統和語言，無時無刻都遭到極權中國的攻擊，眼看著自己的民族，慘遭強權圍剿，日漸虛弱、呻吟掙扎，我情緒起伏，難以自制。

我和大家一樣，我也是一個有血有肉、有感情的普通人。我有父母、兄弟姊妹、鄰里朋友。但隨著時間的流逝，年齡的增長，正當我在流亡中，最需要他們的時候，我的親朋好友，卻一個一個消失了。有的，永遠告別了；有的，失蹤了，完全失去聯繫。

殘酷的世界，使我學會控制自己的情緒。我開始冷靜地，敘述維吾爾人每天面臨的殘酷真相；敘述維吾爾人稍一不小心就會遭遇的每一個慘案；敘述中共政權為了「維穩」，製造每一個維吾爾「恐怖案件」的前因後果，及這些編造「恐怖案件」的拙劣手段和前後矛盾之處。

集中營不是突然出現的一個暴行。可以這麼說，集中營是中國殖民政權，針對維吾爾人，長期軟硬兼施的同化政策失敗之後，最後的解決方案！

本書中的文章，敘述的是遭到圍剿的維吾爾人，如何被中國殖民者，以各種政治名義，一步一步將他們關入集中營，而面臨種族屠殺的悲劇。

我寫文章的過程，即是在敘說一個古老民族最後的悲哀，這也是我—作為這個悲劇民族的一個知識份子，認識民族悲劇的前因後果，及歷史教訓的過程。因而，我的文章也反映我的學習認識過程。如：我前期文章，沿用了中國有意而為之的「東土耳其斯坦」，作為我家園的名稱。

但後來，經過我自己研究發現，「東土耳其斯坦」之名稱，其實是中國殖民政權，為了將東突厥斯坦獨立運動，和泛突厥主義捆綁在一起，用來恐嚇世界之陰謀的一部分。而且，「東土耳其斯坦」，是對原地名徹頭徹尾的錯誤音譯。因而，我在專門寫文章指出之後，開始使用正確的名稱──「東突厥斯坦」，而不是錯誤的「東土耳其斯坦」。但本書編輯時，為忠實原文，對前期文章寫作時使用的「東土耳其斯坦」，未作更正，敬請讀者理解。

最後，借此機會，我想對本書編輯邱斐顯女士，表達我深深地敬意和謝意，沒有她夜以繼日的修訂和考證，這些文章很難成書面世。

前衛出版社的林文欽社長，我自幾年前認識他之後，就感覺他是個真誠的朋友。在他出版第一本有關維吾爾人的書《維吾爾人的真實世界：東突厥斯坦》之後，他更是成了我們維吾爾人在台灣的朋友和支持者。沒有他勇於承擔風險的精神，出版這本「站在維吾爾人立場，討論維吾爾人危機」的書，在台灣想出版這樣的書，也可能是天方夜譚。「謝謝他。」是我目前能夠真誠表達的。

我為了完成這些書稿的修訂與補充，很多時間，我只管吃飯和工作，其他照顧女兒和家務的重擔，全部都落到了妻子身上。尤其是小女兒，每次她想和父親玩兒一會兒，我都是忙、忙、忙，想起來就令我內疚。辛苦了，妻子！對不起了，女兒！謝謝你們，始終不渝地全力支持我！

伊利夏提於2021年1月12日

●本文摘選自前衛出版之《中國殖民統治下的「東突厥斯坦」：維吾爾雄鷹伊利夏提文集1 》作者自序。