《為何我們總是如此不安？》別忘了照顧好「心底的小孩」！

文／加藤諦三

無法「斷奶」的依賴心態，讓相處變得艱難

對於孕育於良性親子關係的人來說，所謂心理上的斷奶應該很簡單。但是對親子關係屬於「依附關係」的人來說，即使心理上想要斷奶，還是經常被這層關係所操控。

例如，恐懼不被父母喜愛的意識無法跳脫、自己的依賴性尚未消失等等。的確，發掘下意識對父母的真實情感，對心理上的斷奶來說，比任何事都重要。

但是，若因為意識到這點，就認為自己已經獲得了自主性，那就大錯特錯。雖然意識到這件事非常重要，但想培養自主性，還得花上很多功夫。

若無法意識到真實的情感，就無法克服依賴性。若缺乏這樣的意識，那即便自己是依賴的，也會認為這是深愛的表現，無法真正改變自己。

只要有意識，認為自己能獨立，就可以改變自己的依賴心。但這個世界上，很多人離開父母獨立了，卻轉而開始依賴自己的另一半。結果只是親子關係改變了，其他的部分並沒有改變！

緊接著一定要思考的是，父母所無法滿足的情愛欲望，要如何讓自己滿足呢？如此一來，也該認真思考，自己該和怎樣的人來往？

以我為例，我希望和小時候有健康親子關係的人來往。首要條件是不需要討好對方。我跟父親相處時一直很緊張，因為我必須特別去討好他。

我必須一直對爸爸察言觀色，說話時要擔心這樣說他會不會不開心？應該避開這個話題吧？一直討好爸爸讓我感到很疲憊。若是還要跟「不管哪件事也都要討好她」的對象交往，人生根本就快樂不起來。

等我長大了，跟爸爸以外的人相處，也不由得想要討好對方。所以，我覺得和別人相處很累，自己一個人反而比較輕鬆。原因就在於，幼年的親子關係出了問題。

不過，因為我自覺到這個問題，發現過去的心態和做法，實在是做錯了。因為很多有機會跟我相處的人，根本就是不需要我去討好的人。反過來說，其中有些人可能還會因為我這種態度，而覺得不舒服不自在呢！

（圖／Unsplash）

照顧好「內在小孩」，真誠相待才能自在

簡單地說，從小我就是爸爸心理上的「照顧者」，要怎麼說話爸爸才會開心？每天彷彿只為這種事活著。

我在爸爸心中是小孩，在我心中有部分的自己則像父母，這兩個角色持續穿插扮演。這種角色顛倒的現象，在日本社會經常可見。所謂父母會跟孩子「撒嬌」這種事，在日本的社會絕非罕事。當然美國也是如此，我在美國參加相關的研究活動時，也常發現這種問題。

在孩子的心裡面，也有想照顧別人的因子。例如，五歲的孩子會想用五歲的能力去照顧三歲的弟弟，只要兩人一起洗澡，就會幫他洗。如果把這個當作孩子心中的「父母因子」，那它會跟大人心中的「孩子因子」互相交流，這就是角色顛倒。

以我自己為例，我不是隨性或自發的想去照顧別人，而是長期「被迫」去照顧別人。所以長期下來，只要跟別人在一起，我就會想去照顧對方。

其實，在我的內心深處，反而有「想被照顧」的欲望──至少我覺得自己已經厭倦這種一直照顧別人的人際相處方式。

所以，我漸漸會跟不需要照顧的人來往。但是，過去當我必須「照顧」爸爸心理情緒的時候，卻未察覺自己內心的幼稚性格。未被照顧的我內心深處，其實貪婪地渴望能夠被照顧。換句話說，我在一直專注於討好爸爸的心理感受之中逐漸長大後，才發現「自己心中的孩子」並未獲得滿足，而且就這樣殘留在心裡。

未能察覺內心幼稚性格的人，或者是故意忽視自己這種幼稚性格的人，會選擇周遭的弱者，間接滿足自己這方面的需求。這時被選到的人，就成了犧牲者。

或許你很難想像，在社會上很活躍的人，有時會跟五歲的男孩一樣，出現欲求不滿的情緒，但實際上真的是這樣。因為自己的生理已經三十歲，就認定自己的心理也會是三十歲──這就大錯特錯了。自己覺得身心都很健全的人，當心中的幼稚性格未獲滿足時，不知不覺就會開始找理由，但那都是藉口。

人際關係裡令人困擾的，是「以愛為名」的幼稚性格、「以道德為名」的幼稚性格、「以正義為名」的幼稚性格。

（圖／Unsplash）

自己未在人前展露的心中幼稚性格，實際上存在著，卻硬是說沒有──這跟心病有關。承認自己有某種特質，其實才能保護自己的心理健康，也是真正成熟的大人該有的擔當。

在我們的內心深處，從內在化的父母，到未被消化掉的幼兒性等，應有盡有。重要的是，要去發現這樣的自己，從這裡面努力去培育真實的自己。

如果不能發現自己內心的各種狀態，就無法孕育積極的情感。像信賴、慈善、熱情、喜悅、魅力等各種人生的良善特質，會在忽視真實自己的同時，消失的無影無蹤。

於是，取代的是心裡面充滿恐懼、無力感、敵意、嫉妒、困惑等等負面的情緒。藉由跟別人的關係來否定真實的自己，不管對自己或別人都是扣分。在這樣的人際關係下，到最後，雙方可能都得不到半點喜悅吧？

請在夜深人靜時問問自己：「對我來說什麼才是真的？」

●本文摘自 方舟文化 出版之《為何我們總是如此不安？【愛藏版】》。