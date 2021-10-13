《家有青少年之爸媽的33個修練》你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？

文／彭菊仙

Q2兒子們都是已讀不回？

大男孩出了家門之後，似乎相當習慣、也很享受「被丟掉」的感覺。他們多半是悄然無訊也無息的。

天冷了，會不會捎來一聲問候？不會！

爆炸性大新聞發生時，會不會丟一點漣漪來討論？不可能！

而我們給他們訊息呢？如果不帶問號、不涉及他們個人且急迫的事務，最正常的反應就是：沒有反應（已讀不回）。

如果渴望他們的回覆呢？那就發一個極度明顯「事關他們」的訊息，並且句尾一定要記得帶上一個明顯的「？」，以勾起他們回答問題的「反射動作」。如此，爸媽應該就可以寬心坐等兒子們稀珍的回應了。

不過投資報酬率非常低，任憑爸媽發出的是如何千絲萬縷的關愛（只差沒留下送橘子的動人背影照片），兒子們的回覆千篇一律：好！（一個字哪成篇？而且他們絕不可能還費事加個驚嘆號）；當然也有兩個字的時候，那就是：OK。

不寫字總可來個貼圖吧？花心思找創意貼圖這種好康事是不會留給爸媽的，爸媽能等的，就是那種最快速可取得的陳腔濫調「公文式貼圖」。

你說，兒子們什麼時候會主動上門？那還用說，過不下去的時候啊！那什麼時候過不下去呢？當然是缺ㄎㄡ ㄎㄡ的時候。這是養了狼心狗肺的白眼狼嗎？

某個週末晚上，我在外邊參加聚會，接到了念電影系的兒子非常稀有的電話，但卻不是來要ㄎㄡ ㄎㄡ的。

「媽，我剛才搬道具的時候，不小心被一張大桌子壓到了好幾根手指頭，都腫起來了，現在非常痛，我覺得不太對勁，怕手指頭骨折，你覺得我應該明天去看門診，還是現在處理？媽你覺得怎麼做比較好？」

哇！這一大串，真是我兒子嗎？

原來，平常沒給訊息，就是最好的訊息；有訊息來，就是有大條事；原來，不發訊息，並不代表風箏放出去就斷了線，那放風箏的細線一直都在，而且緊密又堅韌。

我終於知道為什麼兒子住校去，我很少朝思暮想擔心又受怕了。因為，我心裡一直都非常清楚，兒子若真遇上重大的事，絕對會在第一時間告訴我們、主動向我們諮詢、和我們討論。

細線不是只繫住了那一頭的風箏，做媽的我這一端，一直都能穩穩感受到牽繫的線握在我手裡。那是因為我並非突然就放掉這只風箏，而是從好端端拿著風箏、裝上了線軸，先試放一點線，等他飛穩了，確實掌握到這只風箏的舞動方向與振動頻率，才慢慢的、一點一點地放長了線。

如今，我感受到我手裡的線不時跳動著、有力地亂竄著，我清楚，那飛得有點遠又不算太遠的風箏正舞動翅膀、享受自己的飛行練習，即使有時絲線緊繃、竄得慌亂無章，也得放手讓他自個兒挺住大風的摧折，御風而上，我很能理解他沒有心思意念也沒有時間頻頻回頭。

但是，何時能看到孩子們進化成貼心的「已讀有回」？甚至達到既不讓人操心又很懂事的「已『獨』又回」呢？根據我多方蒐集的資料顯示，那真的有得等了，曙光可能出現在他們當爸爸的時候。

Q19凡刪掉就不留痕跡，凡匿名就不被肉搜？

老友L是中級以上主管，曾面談一個非常優秀的年輕人當業務助理，從態度、儀表、談吐，甚至學歷，無一不讓他頻頻點頭。因為好奇，就上網 Google 了這個人，沒想到一看他臉書，立刻驚呆。

此人時不時就有情緒性的貼文，用字極度尖銳，遣詞用字相當惡毒粗俗，簡直是判若兩人。老友L看後立即打消錄用他的念頭，因為以他的判斷，這名年輕人只是在短暫面試時間刻意隱藏火爆的本性。以業務來說，圓融機巧的個性絕對是首要考量，若真錄用了此人，不免擔心他將來會壞事。

澳洲網路安全中心主任麥可林在《網路失控》一書中，提到一個八年級女孩的例子。她去面試一項非常優渥的音樂獎學金，第一階段她以出眾的才華輕鬆過關，晉級到下一階段的面試。但在面試之前，主考官告訴她：「下次來之前，請先上網搜尋你自己，把網路上所有跟你相關的搜尋結果印出來，並帶過來。我們也會做相同的事，而且，我們預期兩份結果會相同。」

一個十四歲的孩子有多成熟？在網路上可能從不出錯嗎？但是她已經必須承擔青澀生命走過的所有數位足跡。

待我們的孩子大學畢業要去應徵工作時，如何保證他們的成長之路在數位國度不會被搜出莽撞與破綻？

我用這些血淋淋的案例告誡小子們：凡走過，必留下痕跡。維護、甚至經營自己的網路形象，從不嫌晚。

小子立即反駁：「誰能保證永遠溫良恭儉讓呢？每個人都會有情緒，每個人都有表達意見的自由，誰能永遠憋住不發表呢？若是不妥，那就快快刪掉，要不然匿名也查不出來。」

（圖／Pexels）

然而，成立「養育數位原住民」工作坊的美國媒體科技與社會學博士海特納（Devorah Heitner），在著作《什麼時候可以給孩子買手機？》中指出：「在網路上沒有『取消』這個選項，任何內容都無法真正被刪除。」她同時提醒：「匿名也永遠不是真的匿名。」確實，只要查詢IP（網路位址），還是能知道真實的身分，或者，只要有心，從網路上其他帳號或留言的線索也能推斷得出藏鏡人。「天下無匿名，只怕懂科技。」

《網路失控》一書比喻「網路像是打開窗戶讓人看個夠」，然而一個涉世未深、設想不周全的孩子，恐怕不只是打開窗戶而已，往往還主動洞開大門，直接引狼入室。

我們真的了解自家青少年的網路行為嗎？請回答以下幾個問題：

• 在現實生活中，孩子可能不會隨便回應陌生人的搭訕，但在網路上呢？ • 在現實生活中，孩子可能不敢隨便裸露或看別人的裸露，但在網路上呢？ • 在現實生活中，孩子乖巧有禮言行合宜，但在網路上化為別名或匿名時呢？ • 在現實生活中，孩子可能都會記得鎖門，但網路上的帳號與個資呢？ • 在現實生活中，乖巧的孩子下了課可能不會在街頭隨便遊走，更會小心避開危險的人事地物，但在網路上呢？

超乎想像的事實是，孩子在網路上的面貌和現實生活中可能判若兩人：

• 他們毫不留意、甚或毫不在意透露自己的個資與隱私 • 他們在網路上會接受陌生人的交友邀請、甚至和他們談心談性 • 乖巧文雅的孩子在網路上也會搖身變成狠角色，捲入筆戰、高調嗆聲，或加入集體霸凌 • 在百無聊賴的某個時刻，會突然貼出非常不雅的清涼照 • 一時興起，就秒傳出不應該傳的圖檔文字 • 在荷爾蒙暴衝時，和網友「裸聊」 • 在來不及後悔的混沌時刻，和閨密大方分享密碼

事實是：青少年在網路上的行為更放肆、更大膽；但爸媽的管教卻剛好相反，網路上管得鬆、管不動。然而，現實生活中不合宜或是會觸法的事情，在網路上一項也不會被放過。因此，麥可林提醒父母：「現實生活中的教養方式，同樣適用於網路。」

Q28國中生自己都搞不定，戀情短命只是剛剛好？

國中生到底適不適合談戀愛？先來看刊登在美國青春期研究協會的期刊 The Journal of Research on Adolescence 的一個研究調查。

喬治亞大學的教授歐普納斯（Pamela Orpinas）分析來自七所學校、六百二十四位學生，發現：從國小、國中就開始談戀愛的學生，最後輟學的機率是其他學生的四倍；喝酒吸菸的機率，也是其他人的兩倍；而約會次數最少的學生，學習成績相對較佳，常與男女朋友約會的學生，相對成績最差。因此她認為：中學生談戀愛，其實並沒有必要。

歐普納斯指出：「學校班對和成人的辦公室戀情不太一樣，班對分手之後，每天還是得在學校碰面，更慘的是，如果知道前情人另結新歡，當事人很容易情緒波動，影響到學習。青少年面對分手還不懂得如何處理與調適，所以會藉由吸菸或喝酒來排解煩惱。」

（圖／Pexels）

研究青少年戀愛的學者尼德和克倫格（T. Nieder& I. Seiffge-Krenke）也曾提出：「面對眾多全新的挑戰，導致青少年戀情維持的時間較短、對象轉換較快，但感受到的痛苦也格外強烈。」

看來，國中生無論生理心理都還在「暖機」的狀態，當然不是「開機」的好時機。因此，我個人誠實且明確地認為：國中生並非適合談戀愛的好時機。

國中國文課本曾收錄一篇〈酸橘子〉，作者琹涵把早戀比喻成早摘的橘子，外表新鮮，入口卻青澀酸苦，就像是成長中的青少年，不必急著追求愛情：「……水果攤上陳列出來的橘子仍然透著青綠，我不免有點兒懷疑：它們會甜嗎？繼而又自以為聰明地解說：青綠的，才新鮮哪。……由青澀轉為成熟，是需要時間的，何苦勉強攀摘？那定然不甜的果子又有什麼好滋味呢？讓我們靜靜等待屬於它芳醇甘美的一日。」

機會是給準備好的人，但是當愛神提前來敲孩子心門時，父母的確必須更悉心陪伴孩子。

書名：《家有青少年之爸媽的33個修練》 作者：彭菊仙出版社：天下文化 出版日期：2021年3月31日

如果把青少年的情感需求比喻成一個杯子，裡面裝著三種成分：親情、友情與愛情，正在獨自探索的他們，需要飽滿的「感情杯」給予澆灌與滋潤。要是杯子裡的親情、友情分量夠多，其實，不少國中生對愛情就僅止於嚮往與憧憬，並非一定會採取行動；但是，如果杯子裡的親情不足、友情也乾涸，他們便可能轉向「愛情」來加好加滿，而且還會不斷續杯。

因此，許多研究都一致顯示，家庭緊密度低、家庭功能不完整、人際關係較疏離的青少年，早戀的比例較高。缺愛的孩子會自己去找愛，猛烈的愛情能同時滿足身與心，當然是青少年找愛最快速見效的特效藥。

但是，並不能因此就斷定「早戀的孩子都是因為缺愛」。偶像劇和動漫處處催化、跟著同學趕流行、長得太帥太美桃花不請自來……等，都很容易讓孩子成為愛神的箭靶。

●本文摘選自天下文化出版之《家有青少年之爸媽的33個修練》，未經同意禁止轉載。