《家有青少年之爸媽的33個修練》你那愈來愈陌生的孩子，該怎麼溝通？

Q2兒子們都是已讀不回?

大男孩出了家門之後,似乎相當習慣、也很享受「被丟掉」的感覺。他們多半是悄然無訊也無息的。

天冷了,會不會捎來一聲問候?不會!

爆炸性大新聞發生時,會不會丟一點漣漪來討論?不可能!

而我們給他們訊息呢?如果不帶問號、不涉及他們個人且急迫的事務,最正常的反應就是:沒有反應(已讀不回)。

如果渴望他們的回覆呢?那就發一個極度明顯「事關他們」的訊息,並且句尾一定要記得帶上一個明顯的「?」,以勾起他們回答問題的「反射動作」。如此,爸媽應該就可以寬心坐等兒子們稀珍的回應了。

不過投資報酬率非常低,任憑爸媽發出的是如何千絲萬縷的關愛(只差沒留下送橘子的動人背影照片),兒子們的回覆千篇一律:好!(一個字哪成篇?而且他們絕不可能還費事加個驚嘆號);當然也有兩個字的時候,那就是:OK。

不寫字總可來個貼圖吧?花心思找創意貼圖這種好康事是不會留給爸媽的,爸媽能等的,就是那種最快速可取得的陳腔濫調「公文式貼圖」。

你說,兒子們什麼時候會主動上門?那還用說,過不下去的時候啊!那什麼時候過不下去呢?當然是缺ㄎㄡ ㄎㄡ的時候。這是養了狼心狗肺的白眼狼嗎?

某個週末晚上,我在外邊參加聚會,接到了念電影系的兒子非常稀有的電話,但卻不是來要ㄎㄡ ㄎㄡ的。

「媽,我剛才搬道具的時候,不小心被一張大桌子壓到了好幾根手指頭,都腫起來了,現在非常痛,我覺得不太對勁,怕手指頭骨折,你覺得我應該明天去看門診,還是現在處理?媽你覺得怎麼做比較好?」

哇!這一大串,真是我兒子嗎?

原來,平常沒給訊息,就是最好的訊息;有訊息來,就是有大條事;原來,不發訊息,並不代表風箏放出去就斷了線,那放風箏的細線一直都在,而且緊密又堅韌。

我終於知道為什麼兒子住校去,我很少朝思暮想擔心又受怕了。因為,我心裡一直都非常清楚,兒子若真遇上重大的事,絕對會在第一時間告訴我們、主動向我們諮詢、和我們討論。

細線不是只繫住了那一頭的風箏,做媽的我這一端,一直都能穩穩感受到牽繫的線握在我手裡。那是因為我並非突然就放掉這只風箏,而是從好端端拿著風箏、裝上了線軸,先試放一點線,等他飛穩了,確實掌握到這只風箏的舞動方向與振動頻率,才慢慢的、一點一點地放長了線。

如今,我感受到我手裡的線不時跳動著、有力地亂竄著,我清楚,那飛得有點遠又不算太遠的風箏正舞動翅膀、享受自己的飛行練習,即使有時絲線緊繃、竄得慌亂無章,也得放手讓他自個兒挺住大風的摧折,御風而上,我很能理解他沒有心思意念也沒有時間頻頻回頭。

但是,何時能看到孩子們進化成貼心的「已讀有回」?甚至達到既不讓人操心又很懂事的「已『獨』又回」呢?根據我多方蒐集的資料顯示,那真的有得等了,曙光可能出現在他們當爸爸的時候。

Q19凡刪掉就不留痕跡,凡匿名就不被肉搜?

老友L是中級以上主管,曾面談一個非常優秀的年輕人當業務助理,從態度、儀表、談吐,甚至學歷,無一不讓他頻頻點頭。因為好奇,就上網 Google 了這個人,沒想到一看他臉書,立刻驚呆。

此人時不時就有情緒性的貼文,用字極度尖銳,遣詞用字相當惡毒粗俗,簡直是判若兩人。老友L看後立即打消錄用他的念頭,因為以他的判斷,這名年輕人只是在短暫面試時間刻意隱藏火爆的本性。以業務來說,圓融機巧的個性絕對是首要考量,若真錄用了此人,不免擔心他將來會壞事。

澳洲網路安全中心主任麥可林在《網路失控》一書中,提到一個八年級女孩的例子。她去面試一項非常優渥的音樂獎學金,第一階段她以出眾的才華輕鬆過關,晉級到下一階段的面試。但在面試之前,主考官告訴她:「下次來之前,請先上網搜尋你自己,把網路上所有跟你相關的搜尋結果印出來,並帶過來。我們也會做相同的事,而且,我們預期兩份結果會相同。」

一個十四歲的孩子有多成熟?在網路上可能從不出錯嗎?但是她已經必須承擔青澀生命走過的所有數位足跡。

待我們的孩子大學畢業要去應徵工作時,如何保證他們的成長之路在數位國度不會被搜出莽撞與破綻?

我用這些血淋淋的案例告誡小子們:凡走過,必留下痕跡。維護、甚至經營自己的網路形象,從不嫌晚。

小子立即反駁:「誰能保證永遠溫良恭儉讓呢?每個人都會有情緒,每個人都有表達意見的自由,誰能永遠憋住不發表呢?若是不妥,那就快快刪掉,要不然匿名也查不出來。」

然而,成立「養育數位原住民」工作坊的美國媒體科技與社會學博士海特納(Devorah Heitner),在著作《什麼時候可以給孩子買手機?》中指出:「在網路上沒有『取消』這個選項,任何內容都無法真正被刪除。」她同時提醒:「匿名也永遠不是真的匿名。」確實,只要查詢IP(網路位址),還是能知道真實的身分,或者,只要有心,從網路上其他帳號或留言的線索也能推斷得出藏鏡人。「天下無匿名,只怕懂科技。」

《網路失控》一書比喻「網路像是打開窗戶讓人看個夠」,然而一個涉世未深、設想不周全的孩子,恐怕不只是打開窗戶而已,往往還主動洞開大門,直接引狼入室。

我們真的了解自家青少年的網路行為嗎?請回答以下幾個問題:

• 在現實生活中,孩子可能不會隨便回應陌生人的搭訕,但在網路上呢? • 在現實生活中,孩子可能不敢隨便裸露或看別人的裸露,但在網路上呢? • 在現實生活中,孩子乖巧有禮言行合宜,但在網路上化為別名或匿名時呢? • 在現實生活中,孩子可能都會記得鎖門,但網路上的帳號與個資呢? • 在現實生活中,乖巧的孩子下了課可能不會在街頭隨便遊走,更會小心避開危險的人事地物,但在網路上呢?

超乎想像的事實是,孩子在網路上的面貌和現實生活中可能判若兩人:

• 他們毫不留意、甚或毫不在意透露自己的個資與隱私 • 他們在網路上會接受陌生人的交友邀請、甚至和他們談心談性 • 乖巧文雅的孩子在網路上也會搖身變成狠角色,捲入筆戰、高調嗆聲,或加入集體霸凌 • 在百無聊賴的某個時刻,會突然貼出非常不雅的清涼照 • 一時興起,就秒傳出不應該傳的圖檔文字 • 在荷爾蒙暴衝時,和網友「裸聊」 • 在來不及後悔的混沌時刻,和閨密大方分享密碼

事實是:青少年在網路上的行為更放肆、更大膽;但爸媽的管教卻剛好相反,網路上管得鬆、管不動。然而,現實生活中不合宜或是會觸法的事情,在網路上一項也不會被放過。因此,麥可林提醒父母:「現實生活中的教養方式,同樣適用於網路。」

Q28國中生自己都搞不定,戀情短命只是剛剛好?

國中生到底適不適合談戀愛?先來看刊登在美國青春期研究協會的期刊 The Journal of Research on Adolescence 的一個研究調查。

喬治亞大學的教授歐普納斯(Pamela Orpinas)分析來自七所學校、六百二十四位學生,發現:從國小、國中就開始談戀愛的學生,最後輟學的機率是其他學生的四倍;喝酒吸菸的機率,也是其他人的兩倍;而約會次數最少的學生,學習成績相對較佳,常與男女朋友約會的學生,相對成績最差。因此她認為:中學生談戀愛,其實並沒有必要。

歐普納斯指出:「學校班對和成人的辦公室戀情不太一樣,班對分手之後,每天還是得在學校碰面,更慘的是,如果知道前情人另結新歡,當事人很容易情緒波動,影響到學習。青少年面對分手還不懂得如何處理與調適,所以會藉由吸菸或喝酒來排解煩惱。」

研究青少年戀愛的學者尼德和克倫格(T. Nieder& I. Seiffge-Krenke)也曾提出:「面對眾多全新的挑戰,導致青少年戀情維持的時間較短、對象轉換較快,但感受到的痛苦也格外強烈。」

看來,國中生無論生理心理都還在「暖機」的狀態,當然不是「開機」的好時機。因此,我個人誠實且明確地認為:國中生並非適合談戀愛的好時機。

國中國文課本曾收錄一篇〈酸橘子〉,作者琹涵把早戀比喻成早摘的橘子,外表新鮮,入口卻青澀酸苦,就像是成長中的青少年,不必急著追求愛情:「……水果攤上陳列出來的橘子仍然透著青綠,我不免有點兒懷疑:它們會甜嗎?繼而又自以為聰明地解說:青綠的,才新鮮哪。……由青澀轉為成熟,是需要時間的,何苦勉強攀摘?那定然不甜的果子又有什麼好滋味呢?讓我們靜靜等待屬於它芳醇甘美的一日。」

機會是給準備好的人,但是當愛神提前來敲孩子心門時,父母的確必須更悉心陪伴孩子。

如果把青少年的情感需求比喻成一個杯子,裡面裝著三種成分:親情、友情與愛情,正在獨自探索的他們,需要飽滿的「感情杯」給予澆灌與滋潤。要是杯子裡的親情、友情分量夠多,其實,不少國中生對愛情就僅止於嚮往與憧憬,並非一定會採取行動;但是,如果杯子裡的親情不足、友情也乾涸,他們便可能轉向「愛情」來加好加滿,而且還會不斷續杯。

因此,許多研究都一致顯示,家庭緊密度低、家庭功能不完整、人際關係較疏離的青少年,早戀的比例較高。缺愛的孩子會自己去找愛,猛烈的愛情能同時滿足身與心,當然是青少年找愛最快速見效的特效藥。

但是,並不能因此就斷定「早戀的孩子都是因為缺愛」。偶像劇和動漫處處催化、跟著同學趕流行、長得太帥太美桃花不請自來……等,都很容易讓孩子成為愛神的箭靶。

