網紅泰辣出書自揭　曾遭狠甩覺醒後：再也不要被當二手出售

不向惡意低頭，在這世代做自己容易嗎？ 百變陳列設計師、YouTuber界的「皇后娘娘」——泰辣，在種種歧視與霸凌之間，從自我否定到喜歡自己的求生歷程。首本新書《面對這世界的惡意，我也會活得毫不客氣》，自揭晦暗、幾乎被所有人否定的童年，以及被師長同學霸凌的求學生涯，走過充滿惡意與標籤的成長裂縫，明白「自己的標籤自己貼！」，只要敢想像，你也可以是任何模樣。（編按）

文／泰辣Tyla

一段自在的關係，不需要彼此角力

在我收到的感情提問裡，有很大部分的人會提到他的另一半一直嫌棄他，令他不禁懷疑自己的價值，甚至變得越來越沒有自信。這樣的關係我往往會勸分，理由很簡單，一個不斷貶低你的人並不會使你成長；相反地，很可能會令你找不到自己的價值，最後失去的不只是這段關係，很可能連整個自己都失去了。

我自己曾經在某段鬼遮眼的感情中也是如此。當時男友是個典型帶著高度自我優越感的人（我們姑且稱他為「高貴雞」好了），他經常嫌棄我，挑剔我選的餐廳、看不慣我的言行舉止，更經常透過貶低我來反襯自己；例如跟我聊工作，卻說出「你們的工作這麼無聊喔？！你知道我們工作有多重要嗎？」……在諸如此類的談話中，他假意跟你聊天，事實上只是想告訴你他有多棒（現在回想起來，真的白眼翻到底朝天），但當時的我愛到卡慘死，喜歡這隻高貴雞喜歡到不在意自己有沒有自尊心，儘管也曾試圖跟他溝通，卻換來他一頓嘲諷，認為是我過於敏感難成大器，於是我只好選擇隱忍……

直到某一天，我跟他的朋友用完餐後，他突然變得冷漠不語，不論我怎麼問他，他也不肯告訴我哪裡惹他不開心；原本預計一起回他家，走到機車旁的時候他只丟下一句：「你自己想辦法回家。」然後，就騎走了……我一個人邊哭邊走回家的路上，花了兩個小時，思前想後地打了一篇非常長的訊息給他，結果換來他幾個小時的已讀不回，直到我忍不住打給他才發現自己已被封鎖。在他消失了幾天後，終於聯絡上他，他卻冷冷地丟了一句：「既然你對我那麼不滿我也沒辦法，分手吧。」

原本已經調整好自己，要和他坐下來好好談的我，在那一瞬間腦袋像是爆炸了一樣，過去所有吞進肚子裡腐爛的委屈，統統如混水般翻攪了上來。我對著自己發誓絕對不能再淪落到這種地步，不管多麼喜歡一個人，如果對方一點都不在乎你，甚至會貶低你的價值，那就醒醒吧！地球上有這麼多人，不要讓自己被無端貶值再二手出售。儘管你喜歡著那個人的時候很難看清楚真相，但是我可以舉出太多例子告訴你「喜歡的感覺」不過是大腦的荷爾蒙、多巴胺、腎上腺素在產生的化學反應罷了，根本不值得你賠進自己的人生。

泰辣Tyla（圖／翻攝自臉書粉絲專頁帳號「＠TylaHsiao」的貼文）

我有一個朋友，他曾經遇過一個非常喜歡的對象，從各方面都認為心靈契合，但對方卻要求不要太快步入情侶關係，因為他還沒走出前任的陰影。於是我朋友就像陪伴者一樣和他曖昧了三年！而這整整三年裡，他處處配合對方的時間，用對方要求的方式約會，甚至接受對方和其他人約會！明明從小就渴望影集式的高調熱愛，卻為了對方假裝自己喜歡那近乎祕戀的低調愛情。做為朋友的我們，時不時就會告誡他，這段感情有多荒謬，也曾問過他為什麼不乾脆離開，他卻很沒自信地說：「我害怕離開這個人，會不會就找不到更好的對象了？」聽到他這樣說，我心真的碎得徹底。

但或許是心力交瘁，也或許是他將我們的話聽進去了，漸漸地不再那麼順著對方，甚至開始與其他人約會，接著就遇到一個好對象，兩人進而順利交往直到現在！而穩定曖昧了三年的那個人，早就被他斷捨離了！後來再問起他怎麼看待那段關係，他只笑笑地說：「我從前真的對自己太沒有自信，所以當對方一直讓我覺得遙不可及的時候，我就不敢放手。」

書名：《面對這世界的惡意，我也會活得毫不客氣》作者：泰辣Tyla出版社：麥田出版／城邦文化出版時間：2021年09月02日

可是現在的他和另一半相處融洽，甚至是愛得極為高調的情侶。儘管經常吐槽他們太噁心，但回想起他受的那三年委屈，打從心底替他現在的自信滿滿感到開心。在一段關係中，就應該是兩個人都充滿自信，真正在乎你、愛你的人會希望你是開心且自在的，就算期待你能為他改變，也是兩個人共同向彼此靠近，而非單方面苦苦追趕。

活到了現在的我，真的認為一段好的關係，是兩個人都在這段關係中感到自在，不會認為誰比誰好得太多，自己配不上或優於對方；有優點就必定有缺點，兩個人互相包容、共同成長，感情才能越走越穩定。

●本文摘自麥田出版之《面對這世界的惡意，我也會活得毫不客氣》。