改編真實網路「藍鯨遊戲」事件，聯合文學新書《擱淺的Blue Whale》9/15上市！

文 / X.H夜月獨步

英國數學家西爾維斯特（James Joseph Sylvester）曾說過：「難道不能形容音樂是數學的感性，而數學是音樂的理性？」

因此，父親曾經笑說，他會對音樂這麼有天賦，一定是因為數學好的緣故。

「喂喂喂……搞清楚，是我的功勞才對！」母親不服氣地如此插話：「分明就是我家遺傳好──」

「是是是，我岳父大人是小提琴家，我老婆大人是鋼琴家，家族遺傳優良……」父親巧妙地用所有格來陳述，表現他是人生贏家：「不過別忘了我家小妹也不遑多讓。再說數學是音樂的理性，我要轉行也只是在隔壁。」

「哼，最好是！」母親俏皮地對父親做鬼臉。

他曾認為那是生命中最快樂的時光，看著父母像孩子似的拌嘴，然後相視而笑。雖然父親不在的時刻居多，但只要他回家，家中就會有笑聲，母親臉上也會有幸福的笑容。

當初父親會與母親相戀，就是靠姑姑牽線。姑姑跟著外公學小提琴，於是連帶的就把身為同學的母親介紹給父親了。

並非無法理解姑姑為什麼不想去賭遺傳機率，如果沒做出她想要的胚胎，對她而言只會是麻煩。一個兄長的孩子，完全符合她的期待，繼承雙方家長的優良基因，再也沒有這麼理所當然的存在，她又何必捨近求遠？

但是，他還沒決定要成為音樂家，不如說，他想過物理學家，想過天文學家，甚至也想過要像父親一樣當個太空人……他很專注的尋找自己星球運行的軌道，直到……

「這世界上不需要兩個相同的存在。」

（圖／Unsplash）

巴赫〈D小調小提琴第二號組曲──夏康舞曲〉，貝多芬〈第九號小提琴奏鳴曲〉、〈D大調小提琴協奏曲〉，帕格尼尼〈二十四首隨想曲〉第五、十和二十四首……

果然有帕格尼尼。

帕格尼尼的隨想曲是小提琴必備的炫技曲，在弓法的部分尤其華麗，屬於高難度技巧，沒有人不想用帕格尼尼組曲秀一下的—可是他例外！

他對帕格尼尼的心理障礙……只有他自己知道。

於是他沒有完全照迪博拉給的曲目，而是中間替換了幾首，帕格尼尼也直接略過，貝多芬奏鳴曲也放棄，而保留了他向來就喜愛的巴赫，改換薩拉沙泰的〈安德魯西亞浪漫曲〉，蒙蒂的〈查爾達斯〉。

反正他向來覺得表現夠了應該就夠了，技巧很重要，但詮釋更重要。所以大曲他果斷放棄，然而需要的技巧也一樣沒少，他只是經過精密計算的……只表現自己想表現的。

即便大約只有半小時左右的演奏內容，會聽的人就是會聽，不會聽的人……拉再多曲目也沒用。

「我想今天若是換到餐廳會更享受。」有些刻薄的樂評家在結束後如此說。

「是啊，聽得我肚子都餓了。」

嘿嘿呵呵，笑聲不斷。

「你們耳鳴沒治好嗎？在他姑姑沒替他準備伴奏的情況下，居然還敢拉無伴奏，可見他對自己音色及音準的自信。」邋遢的大叔從座位中站起。「他才十六歲，不可能只有這樣，想到他的未來我可是很害怕。」

「又來了，你在說反話吧？」其他人擺明了不相信，但笑聲都很乾。

「我也不是常常都愛說反話，像這種臭小鬼我討厭得很。外行人就閉上嘴，光從巴赫就知道他的底子有多深厚，音色乾淨又連貫，音準也絲毫不差，將弓法跟技巧掌握得十分穩定，那已經是接近演奏家的水準了。」搔了搔後腦走出音樂廳：「啊，怎麼又有人來搶飯碗了，可惡。」

也有人覺得意外，一般年輕人喜歡炫技，在技巧上表現得華麗燦爛，聽起來非常繽紛多彩，尤其這種算是拜碼頭自我推薦的小型音樂會，即使人少但來的都不算小角色，更會費盡心思表現自己。

經歷愈多，詮釋愈純熟，年輕人在詮釋上需要靠時間去琢磨，年輕時當然堆積技巧。然而這名少年的詮釋，讓人無法分辨他到底經歷過什麼，又體會了什麼，技巧彷彿只是為了詮釋而陪襯的，他只表現自己想表現的音樂。

簡單來說，他太超齡。就策略上來說，他走了一條險僻的路，沒有年輕的音樂家會這樣做。但正因如此，反而給人留下深刻的印象。

「他是妳姪子？」老指揮家經過迪博拉身旁時問道：「妳的學生？……應該是妳老師的外孫吧？」

「是。」面對大人物，再怎麼強勢的人都會謙恭畢敬。

「這小子有意思，」對方笑了笑，「和妳很不一樣吶，妳反而很急著想表現自己。」

迪博拉微微一愣，原來她是這樣的人嗎？

「我很期待這孩子的未來。」老指揮笑呵呵地離開。

★

照理講音樂會結束他該到處握手寒暄，不過他就不曉得躲到哪裡去，直到人都走得差不多了才出現，也算是沒讓姑姑難以下台。

「為什麼沒照著我給的曲目拉？」迪博拉看到他出現時劈頭就一陣質問。「尤其是帕格尼尼，你知道那個是──」

「肚子餓拉不動。」打斷姑姑的責難，他的理由很正當，讓人無從怪起。從下飛機就被拖來這邊毫無喘息，饒是大人也會疲乏，何況是個少年。

「所以你剛跑哪去？」迪博拉瞪著他：「你要說去吃飯？」

他點點頭，一臉無辜。

姑姑雖然不高興，但也沒再多說什麼。

說穿了他其實是不想讓一堆陌生人品頭論足，雖然知道免不了。而那些人面對本人也只會說些漂亮的場面話，他不想花時間聽這些沒意義的言語，倒不如去填飽肚子。

「……你爸呢？」或許是回程的路上太過沉默，迪博拉問了個很匪夷所思的問題。

「不知道，我出門的時候他不在。」他也以為父親至少要跟他道聲再見，但自從「那天」之後，他父親就沒再跟他說過話。

他不自覺地又撫著自己的右手，察覺到姑姑在看他，於是把手放開。

「……不要讓我看到你手受傷，」迪博拉在紅燈前停下車，轉頭看著他，冷然的木質色眸子森冷而嚴肅，充滿著威迫：「從現在起，那不再是你的東西了。」

原來，姑姑已經知道了嗎？

★

迪博拉離開的那一天，他把屋內所有的鏡子全都收進壁櫃中。

直到後來他學會用粗框平光眼鏡掩飾自己相似的容顏之前，他都只能選擇消極性逃避，只要不去面對，就能不知不覺。

母親過世前，總會愛憐地輕撫著他的臉，雖然是面對面，但空洞的眸光卻不是投射在他身上，而是越過他，落在非常遙遠的遠方。

「對不起……」然後，她會悲痛失聲，抱著他不斷地道歉：「對不起……對不起……」

母親道歉的對象不是他，他很清楚。

自從那天之後，他就不再具有自己的主體性，只是某個人的鏡影。

「這世界上不需要兩個相同的存在。」

那個人瀟灑的離開了這個世界，把問題丟給了他。

他曾經想過，如果他也不在了，母親是否就會不再悲傷，也不會死去了？

或者說，他應該要放棄自己，做為另一個人活下去？

他選擇了後者。

他想要維繫這個脆弱的、如同在風中飄搖的家。即使少了一個人……也可以回到過去，他認為自己一定可以做到。

然而，他終究是失敗了。

「不要學你弟弟！」他還記得父親很生氣地這麼說。

「你幹嘛這麼生氣！」母親出來護著他，很憤怒地和父親對望：「我不覺得……」

然後，母親喊了另一個人的名字。

父親停止了，母親也愣住了，只有他，毫無反應。

他只當是喊錯了，而這樣的錯誤，自從某人離開之後，就不曾修正。

所以，母親的喪禮過後，他在浴室裡看著自己的臉，總覺得那不是自己，或者說，連同站在這裡的人，都不是自己，一部分的自己已經消失，而他再也無法尋回。

他到底是誰？又為什麼會在這裡？從今以後，他到底該為了什麼繼續活下去？

鏡中的影像不斷地扭曲變形，最後成了張牙舞爪、邪惡猙獰的形象，他猛然敲碎了鏡子，憎惡地像是要連同鏡中存在也一併毀滅，就如墜落的星子，通過大氣，火焚，而後，剩下無法拼湊的碎片。

如果能將一切都燃燒淨盡就好了！

●本文摘自聯合文學9月15日上市新書《擱淺的Blue Whale》，本書為讀創故事原創作品，由聯合文學獨家出版！