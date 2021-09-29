快訊

替安倍晉三擋酒一戰成名！岸田文雄因好酒量救了台日關係

108課綱上路，「聯考世代父母」須儘早培養孩子這種新型態學習能力

聯合新聞網 / 天下雜誌出版
（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

108課綱」全面上路，大學學測、國中會考型態都已經翻轉，超過萬字的多文字、長文章，跨領域、圖表與文字混合的題目大幅增加，「背多分」已經不靈光。沒有閱讀理解與批判思考的能力，各科學習就容易落後，跑去補習也不見得救得來。

在建中教書超過25年的黃春木老師，是教學生思考的專家，多年擔任建中「人文社會科學資賦優異班」的召集人。在最新著作《高層次閱讀與思考》中，帶領讀者拆解有效閱讀與思考的必要元素，漸漸具備處理多文字、長篇章、跨領域、混合文本等資訊形式的能力，從理解到批判，並且能進行合乎邏輯的論證寫作，打穩獨立思考、自主學習的素養基礎。（編按）

文／黃春木

十二年國教強調「素養」學習和評量的目標，已經全面透過108 課綱，和即將於111 學年上路的入學考試新制加以貫徹，無論國中會考，或大學學測及分科測驗，都已積極地進行素養評量的研發。

但是，不必等到111 學年，晚近三年來，「素養化」早已開始了。於是，我們看到各科教科書、平日課堂教學，或入學重大考試，「多文字」、「長篇章」、「跨領域」、「混合文本」的閱讀材料越來越普遍。

舉幾個例子來說。大學學測的自然考科、社會考科的考試時間已延長為110 分鐘，試題本的字數都在12,000字左右（多文字），而許多題目都包含文字、數字或圖表（混合文本），並且解題時得動用不只一個學科的知識（跨領域）。

試想，在110 分鐘內須讀完大約12,000 字的題本，裡頭充滿文字、數字、圖表資訊，並且有許多跨領域試題，然後答社會考科得作出72 次判斷（72 題）、答自然考科得作出68 次判斷（68 題），這對於閱讀理解、批判思考能力有限的考生而言，挑戰性可不低啊！

至於國文、英文的閱讀測驗，以及國文寫作測驗，一道題目本身可能就有數百字（長篇章），沒讀完、沒讀懂（閱讀理解）、沒想清楚（批判思考），將很難作答。

尤其非選擇題、寫作測驗或作文，勢必在讀懂、想清楚之後，還得寫明白，明確交代自己的主張、理由、依據，和結論（論證寫作）。否則，不容易獲得閱卷老師的青睞。而數學科，運用數學思考解題，並能論證，早就是評量重點。

檢視國中會考各考科的命題趨勢，運用「多文字」、「長篇章」、「跨領域」、「混合文本」的閱讀材料，以及測驗閱讀理解、批判思考能力，都已經相當明顯。而國文寫作測驗、數學解題中，「論證」也已經是聚焦之一。以上模式與大學入學考試相似，只是難度降低而已。

之所以會先簡要地說明考試趨勢，是因為「評量」和「學習」是息息相關的，況且，讓學生具備處理多文字、長篇章、跨領域、混合文本等資訊形式的能力，從理解到批判，並且能進行合乎邏輯的論證寫作，這些素養本來就應該是學習重點。除非我們同意在資訊爆炸、快速更迭的年代，繼續死記死背許多很可能即將派不上用場的知識仍是必要，否則就應該把閱讀理解、批判思考、論證寫作等學習，列入課程的優先清單中。

（圖／《高層次閱讀與思考》由天下雜誌出版　提供）
（圖／《高層次閱讀與思考》由天下雜誌出版　提供）

未來人才必須具備高層次思考的能力，本書專注於「閱讀理解、批判思考、論證寫作」的學習，即是精熟「高層次思考」的必要內容。「高層次思考」主要包括：批判思考、創造思考，以及問題解決，但三者並非各自孤立的。「批判思考」可視為高層次思考的基礎。有了扎實的批判思考，據以梳理資訊、評估問題、建立證據、推理與發展論點，才可能形成具有說服力的主張，這就是「批判思考」要進行的事情；在這個過程中，「創意思考」不太可能缺席，而「批判思考」若要導向做出合理決策，自然就與「問題解決」產生關聯。

書名：《高層次閱讀與思考》作者：黃春木出版社：天下雜誌出版出版時間：2021年8月25日
書名：《高層次閱讀與思考》
作者：黃春木
出版社：天下雜誌出版
出版時間：2021年8月25日

然而，有鑑於不少人常誤解「批判思考」，因此，應該先學習「閱讀理解」，在此前提下，才能比較合理、有效地進行「批判思考」。彙整「閱讀理解」及「批判思考」的能力，自然就能進行「批判性閱讀」；有了「批判性閱讀」，「論證寫作」就比較可以得心應手。

上述幾個段落已經出現好多概念了，但簡單來說，參考圖1 可知，莘莘學子透過本書著重的第二與第三環節，逐步構築高層次思考的能力，面對新課綱變革下的學習和考試趨勢，自然遊刃有餘。

●本文摘自天下雜誌出版之《高層次閱讀與思考》


素養 會考 108課綱 天下雜誌 閱讀風向球

延伸閱讀

新課綱變化大…家長難安心 全科班學費破20萬元恐再漲

「尋琴者」獲聯合報文學大獎 郭強生：寫作是解決人生問題

孩子成績單「數學90、國文50」 專家警告：家長千萬不能說的一句話

明年學測數學分2科 數A難度像指考、數B平易近人

相關新聞

泯滅人性犯罪醜聞！《您已登入Ｎ號房》潛伏衍生房的觀察記錄

文／追蹤團火花 ＠ 二〇一九年七月，我們看到手中的地獄 一年前的我們還是夢想成為記者的大學生，為了累積對就業有幫助的獲獎經歷，準備參加新聞通訊振興會創辦的「調查．深度報導」新聞獎。我們選定的主題是

既捧腹又揪心！來自頂尖外科醫師最真實的笑淚故事集

文／陳光超 救人的濫醫師 「你以為你做手術很厲害，是不是？」 「我們恨你！」 「醫生，你不要救他。」 「醫生，你假如幫他治療，你就是壞人。」 「醫生，你又不差一個病人。就算做點好事，不

《恐龍一億五千萬年》鳥類原來是演化出翅膀會飛的恐龍

鳥類其實就只是恐龍的一個子群或次群，就像暴龍超科或蜥腳類之於整個恐龍家族一樣，牠們都是「恐龍」這株系譜樹的眾多分支之一。

《為何我們總是如此不安？》別忘了照顧好「心底的小孩」！

日本知名心理學專家加藤諦三，分享自身童年經驗，分析自己與父親的相處模式，對他後來與他人互動的影響。他鼓勵讀者自我覺察，挖掘自己的真實感受，先照顧好自身的內在需求，才能夠使自己脫離慣於依賴他人的幼稚心理，用更健康、更成熟的方式與他人互動，讓彼此的相處更快樂、更自在。

華人世界首度全譯版！海倫．凱勒中年創作談後半生與愛情模樣

海倫．凱勒中年創作，華人世界首度全譯版！ 克服了失明與失聰障礙的海倫・凱勒，成了十九世紀的傳奇。她完成了哈佛大學的學業、開始寫作，更開始到世界各國旅行、演講。從遠處看像是童話故事，但近看卻有許多不為人知的辛酸過程。《永不放棄的海倫凱勒：我的後半生》，在海倫・凱勒步入中年之時開始創作，終於在一九二九年出版。閱讀海倫・凱勒的人生故事和她的文字，在讓我們體會到她所說的：「雖然這個世界充滿了苦難，但是也充滿了很多解決和克服的方法。」「世界上最好和最美的東西是看不到也摸不到的……要靠心靈去感受。」

老是失眠或熬夜？睡眠專家剖析缺乏睡眠的流行病根源及真相

缺乏睡眠成為全球流行病的今天，我們需要超強睡眠顧問沃克傳授的睡眠全書《為什麼要睡覺》，這本書總結數十年來的睡眠研究成果以及最新科學突破，告訴我們睡眠複雜又迷人的真相。（編按） 文／沃克 Matt

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。