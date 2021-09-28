泯滅人性犯罪醜聞！《您已登入Ｎ號房》潛伏衍生房的觀察記錄

文／追蹤團火花

＠ 二〇一九年七月，我們看到手中的地獄

一年前的我們還是夢想成為記者的大學生，為了累積對就業有幫助的獲獎經歷，準備參加新聞通訊振興會創辦的「調查．深度報導」新聞獎。我們選定的主題是「非法拍攝」。對於生活在韓國的二十代女性而言，這是再切身不過的問題了。

為了尋找散佈非法拍攝影像的站點，我們開始搜尋，而且很輕鬆就找到各種網站。雖然事先預想到，但仍覺得氣餒。很多人根本不知道在我們生活的地方正發生著非法拍攝犯罪，甚至很多女性對「自己就是受害者」毫無所悉。用Google搜尋了約十分鐘後，一個名為「AV-SNOOP」的Google部落格吸引我們注意，這與之前看到的網站有所不同。

有別於其他散佈非法拍攝影像的網站，這個部落格幾乎都是文字。名為「Watchman」的經營者上傳的非法拍攝影像，會在下方詳細紀錄後記。其中，關於Telegram「N號房」（當時加害者把N號房稱為「號碼房」）的後記，尤為引起我們注意。

雖然沒有照片，只是單純的文字，但那篇文章在整個部落格的點擊率最高。我們點進名為「推特○○女散佈事件（N號房）」的文章，是一個暱稱「GodGod（文炯旭）」的人對青少年進行性虐待的內容，文章最後寫道：在即時通訊軟體Telegram上可以看到更多「奴隸影片」。

我們看到AV-SNOOP部落格上方掛有名為「高談房」的Telegram聊天室連結，為了進一步確認發生了什麼事，我們註冊了Telegram，進入高談房。驚訝的是，該聊天室完全沒有成年認證的機制。且註冊Telegram時可以將號碼設定為不公開，並能隨意更改姓名，因此不存在個資外洩的問題。

我們在沒有任何風險的情況下進入高談房，最先看到的是「公告」：聊天室分為一到八號房，每個房間都有限定觀看的影片，以及該影片的簡評和影片中女性的個資。直覺告訴我們，這八個房間裡一定發生著什麼事，因為僅高談房就已有將近一千名（截止二○一九年七月十五日上午十點）的匿名會員了。這些人互相分享非法拍攝影像，把女性視為商品而非人類的加以點評，一個小時內的聊天訊息就有一千多則。我們觀察了兩個小時的動態，大致掌握了這個房間的運作模式。

（圖／Unsplash）

高談房長就是AV-SNOOP部落格經營者Watchman，此聊天室成員統稱他為「大哥」。

「沒有人加入Telegram是想看正常片的，想看AV的不如自己去日本網站找呢～」

「就是～想看兒青物（兒童及青少年影片）的才會來這裡。」

我們進入這個聊天室後，會員數仍在持續增加。

「我能把前女友的KakaoTalk帳號po在這裡嗎？」甚至有人把前女友的KakaoTalk帳號公然上傳到聊天室，其他人卻慫恿他：「帳號就算了，分享一下（性愛）影片吧。」

這些會員最關注的是「N號房」。Watchman會定期在高談房發佈N號房的女性真實姓名、學校、班級和簡評等，刺激大家的好奇心。「N號房會員」主要是在高談房裡點評N號房的女性，並教唆大家合謀「一起去○○的學校」進行強暴。要加入高談房並不難，因此要是有人檢舉這裡在散佈非法拍攝影像，聊天室很可能會被解散，通往N號房的第一條管道會被堵死。因此Wwatchman會進行最基本的嚴格控管，若有人直接上傳性剝削和非法拍攝影像，他會立即刪除，然後強制上傳者退出聊天室。

在高談房很難立刻獲得加入N號房的連結。首先，必須加入從高談房衍生出來的聊天室，進入衍生聊天室的連結會時不時出現在高談房。我們進入高談房僅一天，就發現了二十多個「衍生房」。

（圖／Unsplash）

衍生房不但有國內外的色情影片和韓國國內的非法拍攝影像，還有非法拍攝兒童照片及無法分類的殘忍影片。初次加入衍生房的會員會上傳分享其他人想要的影像，以此自然地與大夥同流合汙。

僅一個衍生房裡，就流通高達一千八百九十八張非法拍攝照，九百三十八支影片和三百三十三個大型壓縮檔。而這不過是我們看到的冰山一角，還有很多私下互傳的非法拍攝影像，根本無法預測一天裡到底有多少非法拍攝影像在流通與散佈。

我們潛入的衍生房主要散佈不分年齡和國籍的兒童性剝削影片、在女廁和女性房間裡的非法拍攝，甚至有利用GHB（俗稱神仙水）迷暈女性進行強暴的影像。不僅如此，會員還熱烈發表著性騷擾女性的言論，有的衍生房還會強制不發言的會員退出聊天室。

據衍生房房長私下透露「只有上傳非法拍攝影片才能拿到N號房連結」、「上傳稀有的A片才能進N號房」，但我們根本沒有那種影片。苦惱之際，高談房出現了相對簡單的認證條件。

「我有N號房的連結，想進N號房的人把頭像換成日本動畫女主角，然後聯絡我。」

我們立刻上網搜尋「日本動畫」，下載女主角的照片、更換了Telegram頭像。那個人很快便給了連結。就這樣，我們在註冊Telegram僅五個小時後就拿到連結，進入N號房中的一號房。

書名：《您已登入N號房 韓國史上最大宗數位性暴力犯罪吹哨者「追蹤團火花」直擊實錄》作者：追蹤團火花出版社：時報出版出版時間：2021年7月2日

進入N號房後，首先映入眼簾的是受害者的裸照。這些受害者就是高談房和衍生房會員一直談及的「奴隸」，多是國中、國小生。受害者利用道具自慰、用刀子在身上刻字，或在戶外場所只披著一件外套行走。（這只不過是GodGod命令受害者做的部分行為，為了不造成二度傷害，將不提及特定受害案例）。受害者依照N號房會員的指示自拍這些影片，然後傳給他們。

親眼目睹影片的我們目瞪口呆，這真的是在現實中發生的事嗎？真的是在韓國，是跟我們生活在同個時空的人做的嗎？簡直不敢置信、也不願相信。這時，N號房貼出公告：

此處上傳的影片及照片都是威脅脫序帳號女孩獲得的資料，她們都是不照指示照辦、逃跑的孩子（的影片），大家可以隨心所欲地（散佈）處理。

受害者被關在名為N號房的監獄裡。GodGod利用受害者害怕父母和學校知道的心理威脅她們，一想到那些受害者，我們的心跳都會加快。Telegram聊天室裡正發生著可怕的性犯罪，每分每秒都有新的加害者、受害者和性剝削影像出現。我們不能為了寫一篇報導而冷眼旁觀，必須先報警。

●本文摘選自時報出版之《您已登入Ｎ號房》推薦序。