戰勝慣性， 從問自己「一個問題」開始

文／藤野英人

投資就是投入你的能量，在未來獲得報酬。

這麼做能讓你成為把希望最大化的人，提高自己的市場價值，在往後千變萬化的時代生存下去。

改變日常習慣，甚至能夠改變終生報酬，人生自己作主的充實感，更具有任何事物都無法取代的價值。

為此，你必須改變現在每一瞬間的意識。

有一個能讓人生大幅改變的最佳問句，那就是問自己當下的每個行為「是投資？ 還是浪費？」

這是很至關重要的問題，必須用醒目的大字強調如上。

「我想向人道謝，但是太難為情，還是算了……」

「我想要早起讀英文報紙，不過也想睡回籠覺……」

「回家以後雖然想讀書， 最後卻看起了YouTube 上的搞笑影片……」

戰勝這些慣性，才能活得像一位投資家。

小氣的有錢人

常有人在打腫臉充胖子，用微薄的薪水吃了奢侈的大餐後，胡亂找藉口安慰自己「這是自我投資」。但讀到這裡，相信各位讀者一定都知道這是錯誤觀念。

真正的投資，永遠放眼「未來」。

為了合理化過去的行為而用投資當藉口，絕非投資家的思維。

但我的意思並不是所有奢侈大餐都屬於「浪費」。

「如果帶某某人來這家餐廳，他一定會很高興。」

「去嘗試少見的異國料理，然後在社群媒體上發表食記吧！」

如果是上述這些對「未來報酬」有所意識的行為，即便是奢侈大餐，也會成為了不起的投資。而只要問自己「這是投資？ 還是浪費？」就能夠做到這一點。

這麼做絕對不會吃虧。

我至今訪問過許多企業家，結果發現他們都意外地小氣。

有些人生性節儉，連計程車也幾乎不搭。喜歡叫車的人多半都受雇於人，也有不少人對公司的經費毫不在意。

小氣的經營者或許不受員工歡迎，但能夠創造長期利益的經營者，都懂得冷靜計算成本。

在對成本斤斤計較的人底下工作，應該要覺得慶幸。如果你在上市公司上班，說不定也可以買進自家公司的股票，享受「小氣」帶來的利益。

優秀的經營者，總是把成本放在心上。

上班族也一樣，為了能在未來確實成長，只能徹底做好每一瞬間的判斷，並且當成日日累積的習慣。

書名：《關於人生，我這樣投資》作者：藤野英人出版社：今周刊出版時間：2021年8月26日

複利的力量

投資的世界中，有個神奇的概念叫作「複利」。

假設一年有「三％」的利息，如果存一百萬元，二十五年後會增加多少錢呢？

一百萬元 × 三％ × 二十五＝ 七十五萬元

這麼算的人就錯了，因為每年增加的金額也會有利息。正確答案應該是：

一百萬元 × 三％的二十五次方＝約一○九萬元

即使只有三％的利息，也能讓原本的一百萬元，變成兩倍以上的二○九萬元。

這就是複利的力量。

學會像投資家一樣思考，就會選擇靠累積微小的習慣，來換取長期的莫大成長，而非奢求在短期內一次翻轉。

這樣的道理也能應用在我們的日常生活。

多讀一本書、多認識一位新朋友、多稱讚一個人……我們可以隨時做些「微小的改變」，珍惜每一天的生活。

即使當下幾乎看不出差異，長期來看也會出現極大的不同，而且差距已經無法輕易弭平。

●本文摘自今周刊出版社出版之《關於人生，我這樣投資》。