《孩子一學就會的黃金口才課》讓孩子一開口就贏得目光！

文／吳瓊

沒有一個人天生擅長做各種事情。你通過勤奮而變得擅長於各種事情。 —前美國總統奧巴馬

如何做一個有亮點的自我介紹

經常聽到有家長說：「我孩子在家稱王稱霸，話特別多，像個話癆。可是一要孩子當眾介紹，死活不肯說，扭扭捏捏，老是這樣，真是急死人。」

孩子長大後在社交場合總是要認識別人，可是如果一直疏於鍛鍊自己的自我介紹，即使有很多亮點，也會不經意錯過很多機遇。而有的孩子好像自帶光環，一開口介紹自己就有一群人圍著，想與他交朋友。

如何讓孩子願意開口，做出令人難忘的自我介紹呢？

眼神交流：戰勝膽怯從「注視比賽」開始

「沒有一個人天生擅長做各種事情。你通過勤奮而變得擅長於各種事情。」奧巴馬曾在演講《夢想與責任》中這樣說。孩子不是天生就敢於當眾表達自己的想法，更別說在不熟的人面前表達，肯定會有緊張感。我們要做的就是接納孩子的緊張感，幫助孩子刻意練習，緩解緊張。

美國幼稚園經常玩「注視比賽」的遊戲，幫助孩子緩解與陌生人眼神交流的緊張感。什麼是注視比賽的遊戲呢？就是兩個夥伴面對面坐著，互相盯著對方的眼睛，誰先眨眼誰就輸了。

這是一個很好的訓練，讓孩子能夠面對不同性格的孩子的目光，對孩子社交合作的學習也很有幫助。有的孩子在注視過程中不好意思看對方的眼睛，輸了就要再玩一次，那些內向的孩子就是通過這種眼光的交流，慢慢願意與別人交流，從簡單的打招呼到後來主動聊天。

我們在家也可以帶孩子玩這樣的遊戲，當家裡有客人來的時候，可以邀請客人和孩子一起玩「注視比賽」的遊戲，讓孩子接觸的人愈來愈多。眼睛是心靈的窗戶，當眼神不拒絕，內心也就更願意接受公開的展現自己。所以，「注視比賽」是一種公開表達的過渡方式。

刻意練習：「關於我自己」的玩法

國外有的學校在每個學年裡，每個孩子都有一個屬於自己的星期。在這個星期裡，這個孩子是班裡的小星星，需要很自豪的來展示自己。這個星期叫做star of the week，有專門的「自我介紹」環節，孩子要做一個特別設計的海報，還要當著全班小朋友的面做一次自我介紹。

學校這樣的活動每年都會有，講過幾次之後，孩子的自我介紹就非常熟練，張口就來，一點兒也不怯場了。

海報上除了自己的基本資訊外，還有很多小細節，比如個人的照片﹅最喜歡的顏色、運動、歌曲、節日、動物、食物，還會讓孩子說說最開心的事情和最值得驕傲的事情。

孩子可以拿著這個海報向別人做自我介紹，這可以幫助孩子回憶細節，學會講自己的故事，講得多了，慢慢就可以脫稿說了。這也是鍛鍊孩子獨立做自我介紹的過渡。

我們在家也可以製作這樣一張海報，和孩子互相介紹自己，表演起來。當你和孩子一起表演的時候，加上比較戲劇化的手勢，會讓孩子說得更自如。

如何知道別人對孩子的第一印象呢？最好是把孩子自我介紹的過程錄下來，然後客觀的做出分析。如果只是照鏡子，我們很難做到完全的專注和客觀。如果用視頻錄下來孩子表達的樣子，可以發現不足之處，然後去糾正，同時發掘孩子的優點，並學會更有效的展示。

開場：三個破冰式的開場

能夠打動聽眾的演說，通常有個吸引人的開場﹅主幹調動情緒﹅結尾總結並昇華。想要有吸引人的開場其實也不難，引導孩子從這三個破冰式的開場入手，讓孩子一開口就牢牢吸引住聽眾。

互動式的「連續提問」

一般孩子一上場就呱啦呱啦的介紹自己，而有經驗的孩子一上場就會提供價值，有經驗的孩子用的方式就是：連續提問。比如，聽眾如果都是孩子，肯定都愛玩，那麼一上場，孩子連續問這樣幾個的問題，一定會吸引小聽眾們注意。

「你們喜歡旅行嗎？最喜歡去哪裡旅行？我可以推薦幾個去過就不想離開的旅行地點，你們想聽嗎？」

「你們有為之著迷的運動愛好嗎？有過在運動中沉迷連吃飯都忘記的時刻嗎？最重要的是，你的爸爸媽媽支持你的運動愛好嗎？」

美國管理諮詢師史帝文．羅斯勒（Steven Roesler）曾說過：「開場提問能夠製造好奇心，並讓聽眾進入思考，而思考將你的主題更加緊密的和聽眾互動起來，這也是你所期望的。」連續的問題會讓聽眾不斷思考自己的經驗，這時再介紹自己，就容易拉近與聽眾的距離，更容易引起對方共鳴。

講一個與主題相關的「有趣故事」

曾經聽到有一篇主題「挖」的演說開頭，很有趣。

說的是孩子小時候一直喜歡在院子裡挖地，不停的挖，後來媽媽跟孩子說：「不要挖了，再挖你就挖到地球另一邊了。」這個開頭引來全場一片笑聲，也引起了聽眾想進一步知道：孩子到底能挖出什麼東西來。

開場講個有趣的故事，能幫助孩子建立和聽眾之間的默契，然後進行自我介紹，表達也會更有說服力。

戲劇式開場

給孩子看一些經典演講，那些有創意的開場，總會和戲劇式表達相關，很多有趣的開場會給孩子靈感去模仿和表達。

有一個以「生活」為主題的演說，演說者開場從左口袋裡拿出一根麻繩，上來就演唱二十世紀八○年代著名電視連續劇《籬笆、女人和狗》的主題曲：「生活是一團麻，那也是麻繩擰成的花。生活是一根線，也有那解不開的小疙瘩呀」，現場聽眾笑成一片。

讓聽眾想像置身於一個特定情境，也是一個很棒的開場。例如，講「如何在學校交到新朋友」，可以讓聽眾們去聯想：「想像你第一天來到學校的時候，周圍全是陌生的臉孔……」然後提高聲音，大聲說：「這時我遇見了一個神祕人物，他的出現像是雨後的一道彩虹讓我突然就開心起來。他是誰呢？」這時和聽眾進行良好的目光接觸，引起聽眾的好奇心。

所以，讓孩子嘗試戲劇式開場，效果就像戲劇一樣，能讓孩子和聽眾緊密互動起來。一個強有力的三十至六十秒的開場白，能讓聽眾更長久的專注於孩子接下來要講的內容。

然後，孩子可以正式的做自我介紹，前面戲劇式的開場和後面正式的自我介紹結合，對比效果更強，很有衝擊力，整個演說的節奏會讓聽眾感覺收放自如。

多讓孩子「刻意練習」，才能讓孩子的自我介紹像跳水一樣直奔主題、優雅有趣，而不是平鋪直敘，像用腳趾探入池塘一般濺起一點點水花。好的自我介紹無論在演說還是社交場合，話音剛落，就會一石激起千層浪。

●本文摘自 方舟文化出版之《孩子一學就會的黃金口才課》。