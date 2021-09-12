錯誤呼吸影響健康？日本NHK公信力身體大全教你正確「呼吸」

文／池上文雄、加藤光敏、河野博、三浦理代、山本謙治

呼吸

我們習以為常的吸氣、吐氣稱為呼吸，呼吸就是一吸氣、一吐氣，這種充滿節奏感的狀態。人要透過呼吸，才能獲得活絡細胞維持生命活動所需的氧氣。而在吸入氧氣的同時，也能將養分轉成熱量所製造的二氧化碳排出體外。成人在安靜的狀態下，一分鐘的呼吸頻率約十五～二十次，一次吸入的空氣量約四百～五百毫升，大概是二個杯子的分量。空氣從鼻子進入後，經鼻腔、咽頭和喉頭進入氣管，再經支氣管進入肺部深處。支氣管的前端布滿狀如葡萄的肺泡，據說成人肺泡可達三億～六億個。這些肺泡布滿了微血管，氧氣和二氧化碳可在此交換。鼻腔、氣管或支氣管等空氣的通道，都有防堵髒空氣進入肺部的機制。氣管或支氣管的管壁會分泌黏液，吸附髒東西，再由支氣管表面的纖毛排出；鼻子則是靠鼻毛和鼻黏膜防堵異物入侵鼻腔。

用鼻子或嘴巴呼吸

鼻子內部宛如空氣清淨機，也像個除濕機。正常呼吸時用「鼻子呼吸」，由鼻毛、黏液或纖毛清除多數異物，提供適當的溼度，維持接近體溫的溫度，把空氣送到喉嚨或肺部。肺部或喉嚨須維持正常的溫度，才能發揮免疫功能，另外，鼻子的深處靠近腦底，也能像個冷卻器避免腦部過熱。

而「用嘴巴呼吸」，就是喘不過氣時，可輕鬆將氧氣送到肺裡的呼吸方式，但參雜了異物的冷空氣也會直接進入喉嚨或肺部，這時感染細菌或病毒的風險增加，免疫功能比較難運作；再者因嘴巴偏乾，容易造成牙齦炎或蛀牙。若從孩提時代就習慣用嘴巴呼吸，下顎的發育會變差，連同牙齒都會受到影響。

呼氣與吸氣的成分不同

靜狀態下每次呼吸所吸入的空氣約有五百毫升，其成分大致跟大氣相同，氮約有七八%、氧約有二一%、二氧化碳約有○•○三～○•○四%。而吐出來的氣裡，氧氣占了一六%，二氧化碳占了四%。這些數據意味著：吸入的氧氣裡有五%會被用掉，而體內排出的二氧化碳可達吸氣時的一百倍！

（圖／Unsplash）

呼吸要靠肋間肌或橫膈膜

肺本身不是肌肉，無法自行伸縮，要靠周圍的骨骼肌或橫膈膜等伸縮，才能伸縮胸廓，沿著胸廓活動肺部來輸送空氣。呼吸可分為「胸式呼吸」與「腹式呼吸」兩種，活動的肌肉不同，但人類的呼吸可結合這兩種方式。胸式呼吸，顧名思義即在胸廓周圍進行的呼吸。利用肋骨與肋骨之間的肋間肌，將肋骨往身體上方移動，以擴張胸腔，方便吸入空氣。而腹式呼吸則利用橫膈膜，吸氣時橫膈膜下降以擴張胸廓，吐氣時橫膈膜上升，胸廓變窄。但隨著年齡增長、肌力下降，肋間肌或橫膈膜的功能跟著變差，呼吸就會比較不順暢。

何謂內呼吸？

據說人體擁有三十七兆個細胞。透過這三十七兆個細胞二十四小時不眠不休地運作，才能維持身體的健康。而要活動這三十七兆個細胞所需的熱量，跟氧氣關係密切。這些細胞擁有很多俗稱「粒線體」的熱量工廠，可在此分解燃燒葡萄糖，製造熱量。而分解過程需要氧氣，所以我們呼吸也是為了把氧氣這種燃料送到粒線體。而在製造熱量的過程會形成二氧化碳和水，水可以直接給細胞利用，二氧化碳就當作不要的殘渣排出體外。像這樣細胞從血液裡獲得氧氣燃燒葡萄糖，再把二氧化碳排到血液裡的過程，就稱為「內呼吸」（組織呼吸）

肺部

肺是掌控呼吸的器官，一天可送進一萬公升的空氣。肺部由脊椎、肋骨和胸骨包覆位在橫膈膜上方，左右各一。右肺由上肺葉、中肺葉和下肺葉三部分組成，左肺只有上肺葉和下肺葉。左肺因靠近心臟的關係，比右肺小一些。肺部的首要任務就是交換氧氣與二氧化碳，即透過氣管吸取空氣後，把氧氣送到來自心臟的血液裡，再換成二氧化碳，排出體外。靠著支氣管末端的肺泡，持續進行交換氧氣與二氧化碳。而負責交換氧氣和二氧化碳、輸送血液的好幫手，就是紅血球裡俗稱「血色素」的蛋白質。血色素具有結合與釋出氧氣和二氧化碳的特質，因此能負責交換氧氣和二氧化碳。有趣的是，血色素裡的血紅素這種鐵，跟氧結合變成紅色，跟二氧化碳結合變成紫色，所以動脈才會呈現紅色，靜脈則是看起來有點暗紅。氧氣和二氧化碳會在肺泡裡交換。被送進肺泡的氧氣，進入肺泡壁裡的微血管，由紅血球吸收。而含紅血球的血液透過心臟送到全身的細胞，將氧氣換成二氧化碳，從肺泡釋出二氧化碳，再由口鼻吐出。

（圖／Unsplash）

改善喘不過氣或過度換氣過度等呼吸器官問題

激烈運動或上下坡道、樓梯讓人喘不過氣來等，都是跟呼吸有關的問題，其他像心悸、眩暈、身體發抖，或嚴重時的「過度換氣症候群」等，也是這方面的問題。引發這些問題的主要因素，除了呼吸器官以外，還有循環器官的疾病或過度緊張、壓力等心理問題等，不管哪種問題都應該盡早就診。過度換氣症候群因大量吐氣，血液裡的二氧化痰排除過多，導致正常時呈弱鹼性的血液偏鹼性，出現「鹼中毒」的現象。這時要慢慢冷靜反覆呼吸，症狀就能逐漸改善。以前這類患者都會拿著紙袋對準呼吸，但有可能吸入過多的二氧化碳，所以現在比較不建議這樣做。萬一睡覺時喘不過氣，可起身坐著讓橫膈膜往下降，進行腹式呼吸。接下來嘴巴鬆開，慢慢呼吸，較容易吸取新鮮的空氣。

高濃度氧氣無法消除疲

在很流行的「氧氣膠囊」，號稱在高壓的空間裡吸取高濃度氧氣，可達到消除疲勞或抗老的效果。事實上，並無科學實證高濃度氧氣可以消除疲勞。日常生活裡的疲勞跟血中氧氣濃度幾乎無關，若過度提升血中氧氣濃度，會增加「活性氧」，反而多了疾病或老化的風險。針對一氧化碳中毒或腦梗塞等問題，雖然「高壓氧氣療法」具有療效，但對健康的人幾乎沒有益處。

風邪究竟是什麼樣的疾病？

我們平日最常見的「疾病」之一應該是「風邪」。嚴格說起來，風邪不是病，而是集結發燒、打噴嚏、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等症狀的名稱，也可稱為「感冒」。風邪主要是病毒所引起。市售的感冒藥都會添加少許解熱、抗發炎、止咳、化痰、抗組織胺等成分，以達到改善鼻炎、發燒或喉嚨痛等多數症狀的效果。抗生素無法對付病毒，且病毒種類繁多，其中流感病毒會引發流感，這跟引發一般感冒的病毒不同，治療流感，通常會使用克流感或瑞樂沙等抗流感藥物。

●本文摘自 方舟文化出版之《來自日本NHK從日常飲食調理體質的身體大全》。