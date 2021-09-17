對別人說「閉嘴！」 是一種權力不平等的暴力行為

文／陳亭亘

缺乏自我表達權，或缺乏言論自由的社會，必然是一個充斥著「主流／非主流」「有資格／沒資格」「准說話／不准說話」的社會。這樣的區分會造成某些特殊的處境無法獲得理解、某些聲音無法被聽見。有權者可以迫使無權者吞下某些不和諧的雜音，好展現出某個一派祥和的一致樣貌；而弱勢者所遭遇的處境跟困難，則越來越難以得到理解，因為不允許談論、沒有人要聽、無法彼此交流、也沒有機會將這一切加以凝聚，進一步有所行動。

在《知識的不正義》中，英國哲學家米蘭達．弗里克嘗試描述知識的不正義，如何傷害了個人與社會。她提及知識不正義包含兩個層次的不正義，分別是證言不正義與詮釋不正義。前者就是人們系統性的偏見，導致我們認為某些人的話較不可信；後者則是人們誤判某件事情只有某個角度可以描述，因此認為某些說法不值一提，哪些人有資格解釋，但另外一些人的詮釋則不須理會。她描述：「證言不正義的例子就像是警察因為你是黑人而不予採信；詮釋不正義則可能是你遭受性騷擾，可是卻身處在仍然缺乏這個關鍵概念的文化中。」

這樣的情形會對非主流的弱勢族群、產生最嚴重且持久的影響，包含兒童、身心障礙者、女性、長照家屬、冤案無辜者、犯罪受害者、無家者等等。他們被視為非典型者，被排除討論的權力而缺乏聲音，時常陷入只能接受他人決定的處境。

縱使你不認為自己是非主流的弱勢族群，你的身上必然也有「不那麼標準」的經驗。那些經驗通常會持續地受到壓制，並且無法描述、無法整理、自然也無法流通跟自我接納。

來談談「閉嘴」之後發生的事

練習以自己的語言表達自己，是一個人在組織自我的過程裡必須發生的事。身為一個孩子，在還無法妥善自我描述的時候，會高度依賴成人擔任語言的鷹架，幫助我們理解自己身上的情緒、不舒服的挫折，並嘗試以自己的方式找到屬於自己的語言。

小時候，你曾玩過食物嗎？我常在餐廳看到暴怒的母親斥吼著話還說不好的孩子：「就叫你不能玩食物！你還玩食物！閉嘴！」然後展開各種對兒童而言是剝奪需求滿足的行動，孩子持續發出聲音抗議、漸漸地越來越大聲，然後母親擔憂吵到其他客人，也憤怒於孩子的不聽話，開始更生氣地說：「閉嘴！」「你再吵，我就打你！」運氣不好的孩子會被現場體罰，運氣好一點就被五花大綁架出去。

這樣的經驗應該在各處頻繁地發生著。你可能是一旁眉頭深鎖的顧客、可能是那個慌張失措的母親、更可能是被喝斥閉嘴的孩子。台灣的每一個孩子應該都聽過「囡仔人有耳無喙」或是「閉嘴」，不允許表達自己，甚至不允許抗議。唯一能做的就是「展現出大人期盼的行動」，而個人的需求跟情緒呢？抱歉，那可能沒有人在意。

在這樣的過程裡，有至少兩個以上的人被剝奪經驗表達：一個是孩子，他還沒有能力為自己辯護跟描述自己的經驗，無法準確地使用語言告訴大人：「玩食物可以讓我學習跟發展重要的能力。」他無法描述自己為什麼想玩、為什麼被阻止後自己會產生情緒、那個讓自己很不舒服的情緒究竟是什麼、自己為什麼這麼不舒服、自己可以怎麼解決這個不舒服？他不知道。然後，他的需求被剝奪了，也沒有人支持他去理解自己的情緒，更被要求「閉嘴」，連描述與憤怒都不行，只能配合著大人，展現乖孩子的形象。

第二個被剝奪經驗表達的人是母親。母親通常卡在「社會期待的良好母職形象」之中，擔憂孩子會吵到別人。沒有機會期待自己身邊的環境足夠友善包容，能允許孩子吵鬧；也沒有機會期待身邊的路人或朋友會伸出援手，幫忙瞭解孩子究竟發生什麼事，大家都一致期待「母親擔起母職教養的擔子，施以管控」。所以母親沒有機會描述自己遭遇的困境，不知道自己究竟為什麼總是感覺困窘，也不知道為什麼總是難以理解孩子，因此更難取得自己所需的資源。

一聲「閉嘴」的背後，是一系列的權力在運作。而權力流動的習慣，向來是往最弱勢的人欺壓、要求最弱勢的人吞下去。所以在這樣的例子裡，我們不難發現是孩子跟孤身的母親要承擔。一聲「閉嘴」的背後，是一個讓發話者困窘的權力互動結構。當發話者缺乏友善的支持，這樣的困窘必然會導致發話者向結構下層「更弱勢」的人施加權力，導致最弱勢者苦不堪言。

孩子無法描述與表達自己的需求和情緒，必須配合大人期盼展演出相應的行為舉止，大人就不需要進一步理解孩子的發展需求。同時，再搭配羞辱性的言詞，如：「你看你丟不丟臉，別人都在看你」，要求孩子試著接受不合理的剝奪跟誤解，並在這樣的過程裡逐漸習慣言語暴力。

「閉嘴」不僅僅只是閉上嘴而已，而是一系列權力運作產生的限制與資格剝奪。像是下面提到的三種限制：

•「輪不到你說話」：限制表達限制

個人表達的方法非常多，其中最常使用的句型就是：「閉嘴」「囡仔人有耳無喙」「我吃過的鹽比你吃過的米多」「輪不到你說話」，這些言語暴力的特徵都是透過隱而未顯的權力施展，要求對方放棄自我表達的權利，以便積極配合有權力者的意圖或行動。

聽到這種句型的時候，需要意識到其實是「權力」在說話，而不是真的把聽話者當作一個獨立的個體，想試著溝通或理解。在說話者沒有自我覺察的情境下使用這樣的句型，多半會是充滿權力濫用的「言語暴力」。

從聽話者的角度來說，假使常常發生這樣的情況，會導致他們「噤聲」。也就是無法以自己的方式表達、不能組織自己的想法。縱使想法不成熟，縱使充滿問題，那也是目前他們理解世界現狀，以自己的方式表達，並參與世界、理解自己、組織自己是誰，也被世界理解的權利。言語暴力的發生，會導致經驗無法流通，也會造成權力繼續集中在「能說話的人」手中。

（圖／Unsplash）

•「你不能這樣說話」：限制表達形式

除了「剝奪自我表達」，另一種常見的剝奪是「限制表達形式」，其中最常見的皆和性別與情緒相關。如「男孩不能哭」「女孩不能生氣」「你生氣也沒有用」等等。這類句型要求對方必須停止現在的表達方式，採取「被規定」的某種表達型態。

像是困窘的母親面對嚎啕大哭的孩子，只要求孩子好好說話、清楚表達自己的想法，卻不明白這樣的要求，對不理解自身情緒與感受，又未受到充分支持的孩子而言，是非常困難的事。因此，限制表達形式也是缺乏連結，且通常對個體沒有幫助的語言形式。其他例子像是：「你不能哭。」「這個時候要笑才乖。」「你這麼情緒化能不能好好工作啊？」等，都涉及片面的評價，並缺乏對於他人的理解或好奇。

個人的情緒或語言表達方式有個人獨特的脈絡，也是每個人跟世界互動獨有的方式。假使有人施加規範，認為「你不能以某種你特有的方式表達」，其實也等於扼殺這個人獨特的存在方式，並且意圖使對方成為別的樣子。

•「誰讓你覺得，你可以有這種需要」：限制需求

書名：《你說的是愛還是傷害：坦率擁抱真心的20個非暴力溝通練習》作者：陳亭亘出版社：今周刊出版出版時間：2021年9月2日

限制表達的第三種言語暴力型態，就是在「我可以你不行」「我有資格你沒有」的不對等權力概念下，限制對方的需求。例如「我沒說你可以要之前，你不能要」「你不能要⋯⋯」「輪不到你有這種需要」，這些都否定了對方的需求。每個人都有自己身為人的需求，其中可能包含安全感、歸屬感、免於恐懼、跟人有連結等等。這些需求是每個人身為獨立的個體，都渴望獲得滿足的需要，並不會因為權力不對等而消滅了彼此的需求。

假使我們認為彼此是平等的，那麼我可以有的需要，你也可以有。縱使身處不同的權力位置，依然是能彼此尊重、彼此體諒需求的個體，我們能在不同的位置上討論或合作，而不是只能壓抑自己滿足另外一方的需求。但在權力不對等的情況下，強權者能夠藉由剝削弱勢者來滿足自己，弱勢者只能想辦法耍心機、玩遊戲，試著找到機會的縫隙來達成自己的需要。

需要本身沒有錯，每個人也都有其需求。然而言語暴力會讓我們無法彼此肯定，並迫使彼此以扭曲的方式回應自己的需要，更進一步鞏固權力不平等以及彼此歧視的結構。

●本文摘自今周刊出版社出版之《你說的是愛還是傷害》。