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道地流行用語、火辣影集話題，追劇輕鬆學會課堂沒教的英語！

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／Shutterstock）
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學習英語不該只有無趣的背單字、讀文法，就算是看美劇，也能隨時學英文！

新刊《總編嚴選：串流追劇宅英文》從15部強檔影集教你道地流行英語，用全新娛樂視角聊火辣時事議題，還有獨家串流產業訪談，方方面面從影劇出發，給你課堂學不到的英文。（編按）

文／許宇昇

各大串流平台如 Netflix、Apple TV+、HBO GO 隨選隨看的方便性改變觀眾收視習慣。全球受到疫情影響，許多人改由在家遠端上班，追劇防疫變成很多人生活的一部分。本期《串流追劇宅英文》嚴選三大串流平台 15 部強檔影集，陪伴讀者追劇的同時，兼顧語言學習，並且解析影集背後的時事議題，在不出國的時候也能拓展國際視野。

本期總編嚴選除了慣有的單字句型、文法大師，最大的特色就是從強檔影集台詞、梅根哈利、Lady Gaga 等名人經句中學習道地流行「口說英語」，包含英國、美國犀利俚語、慣用語、雙關語、網路縮寫，都是一般在課堂學習不到的英文，卻又是聽懂老外幽默不可或缺的關鍵。

（圖／Shutterstock）
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此外，介紹多元樣貌的英語，在影集《王冠》有很 posh 的王室貴族英語、《艾蜜莉在巴黎》浪漫的法語外來字、造成誤會的「假朋友」。與來自世界各地，不同生長背景的族群交流時，要特別注意文化差異、語言細節，才能達到有效溝通。此外，在劇情閱讀部分也加入 EZpedia 關鍵字說明，讓讀者一目瞭然特殊專有名詞的意義。

書名：《總編嚴選：串流追劇宅英文 道地流行用語、火辣影劇議題》 作者：EZ TALK編輯部, Judd Piggott, Jacob Roth 譯者： 許宇昇 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2021年9月2日
書名：《總編嚴選：串流追劇宅英文 道地流行用語、火辣影劇議題》
作者：EZ TALK編輯部, Judd Piggott, Jacob Roth
譯者： 許宇昇
出版社：日月文化／EZ叢書館
出版時間：2021年9月2日

現今歐美影集注重種族、性別、語言、題材多元，並且透過影音娛樂視角，加入社會議題喚起大眾意識。《性愛自修室》多元性別 & 校園霸凌、《晨間直播秀》探討職場性騷擾 #MeToo 運動、《核爆家園》綠色替代能源等。EZ TALK 除了致力語言教學，這期《串流追劇宅英文》更加入延伸英文閱讀，探討每部劇背後的時事、歷史議題。此外，我們也專訪了台灣最大的本土串流平台《GagaOOLala》LGBTQ+ 原創題材、YouTuber Jonas 分享瑞典環境保護、Podcaster 賓狗性平教育、高中法語教師浪漫巴黎專欄。在學習英文同時，真正關心全球社會時事。

解憂雜貨店《正念冥想指南》、《安眠指南》、《怦然心動的人生魔法》，陪伴你防疫充電，滿滿正能量度過這艱難時期。希望全球能平安度過這波疫情，再次和朋友家人團聚，一起到戶外散步、世界旅遊。

●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《總編嚴選：串流追劇宅英文 道地流行用語、火辣影劇議題》。


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