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幼兒園是全新序列 國內三大Delta群聚案定序全不同

中途轉職也能實踐夢想？從零開始學成「國際會議中韓口譯員」

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／EZ叢書館）
（圖／EZ叢書館）

《成為韓語翻譯員》作者陳家怡畢業於韓國外國語大學翻譯研究所，然而她並非韓文系出身，經歷了短期留學、語學堂與研究所等諸多過程，才成為一名專業翻譯員。陳家怡將自己一路上的韓語學習經驗、練功技法與工作見聞等，以溫柔誠摯的筆觸書寫出來，公開這趟追夢旅程，帶領讀者一同認識「翻譯員」這份職業。（編按）

文／陳家怡

「當初為什麼會開始學韓文？」—大概是學韓文這麼長一段時間以來，最常被問到的問題。通常對方在提問前心裡都會有：韓流、韓劇、韓星這幾個選項，不過很可惜都不是正確答案。

因為韓文字母長得很可愛。

是的，開始學韓文，就只是因為覺得那些圈圈叉叉長得很討喜。而因為這股對可愛字母的好奇心，韓文就這樣陪我走過了八年的時間，從零開始，一路走到翻譯研究所畢業。

正確來說，我是從 2012 年開始接觸韓文的。當初其實也沒料到自己會學這麼久，只是單純出自好奇心的一次挑戰，沒想到就這樣「誤打誤撞」成為了國際會譯口譯員。還記得剛開始學韓文的時候，甚至連韓國都沒去過，直到踏入這個未知的新世界，才覺得自己真該去走走。2012 年 8 月，開始學韓文不到半年的時間，連「安妞哈誰唷」都還不太標準的我，就這樣拖著一卡皮箱到首爾流浪一個月。

（圖／EZ叢書館）
（圖／EZ叢書館）

第一次踏上這個陌生國度，有不安、有悸動、也有滿滿的期待。不過迎面而來的卻是語言不通造成的大小衝突與文化衝擊。當我想辦一張手機網卡卻無法跟店員溝通；當考試院洗手台堵住卻不知道該如何跟房東形容；當丟了包裹卻束手無策，只能大哭一場自認倒楣。這些看似很日常生活的細節，就像一堵牆一樣，硬生生把我隔在外頭。

後來某一次在地鐵上，旁邊坐了兩個女生並肩聊天。雖然以當時的韓文程度無法百分之百掌握她們的對話內容，但感覺得出來是兩個好朋友有一搭沒一搭地閒聊。當下我心想，不求多，我只希望自己有一天也能像她們一樣，用韓文準確表達我想說的話。目標看似簡單，卻比想像中困難。於是在結束一個月的語言學校之後，我回到台灣準備申請韓國交換。當時因為到韓國當交換生並不像這幾年這麼熱門，所以很幸運地申請到校內唯一一個名額，成功到韓國加圖立大學交換一年。不得不說與先前的短短一個月相比，這一年的時間讓我徹底感受到了這塊土地、這個語言的魅力，也因此加深了想繼續留在韓國念書的想法。最後，在大五畢業前，有幸申請到教育部公費留學獎學金，再度到韓國開始了我的二度交換生活。

書名：《成為韓語翻譯員：韓國外大翻譯所碩士的翻譯人蔘》 作者：陳家怡 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2021年9月2日
書名：《成為韓語翻譯員：韓國外大翻譯所碩士的翻譯人蔘》
作者：陳家怡
出版社：日月文化／EZ叢書館
出版時間：2021年9月2日

一個月的語言學校、兩年的交換生、兩年的研究所備考和兩年的研究所生活。在這七年多將近八年的時間裡，生活中沒有一天少了韓文。雖然不見得一路順遂，偶爾也有低潮出現，但對韓文的熱愛卻始終不減。而當初那年在地鐵上與自己許下的約定，我做到了，現在的我甚至無法想像沒有韓文的生活會是什麼樣子。我讓那面牆化成了一扇窗，窗外就是等著我去探索的新世界。

從 2012 年夏天開始經營臉書專頁和部落格，希望能將我的經歷分享給更多需要的人。身為一名翻譯，有自己的譯作固然是人生目標之一。翻書的目標在 2017 年就幸運地實現，但其實對寫一本屬於自己的故事更加憧憬。這本書不光是我的八年韓文心路歷程全紀錄，也是我即將展開的「翻譯人蔘」新篇章，希望能有幸邀請各位讀者，與我一起體驗這條路上的酸甜苦辣。

●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《成為韓語翻譯員：韓國外大翻譯所碩士的翻譯人蔘》。


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