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《與婚姻有約》藉由3個習慣， 達到個人的成功

聯合新聞網 / 臺灣商務印書館
書名：《與婚姻有約：成功學大師史蒂芬．柯維寫給所有人的7大高效溝通法則》 作者：史蒂芬．柯維（Dr. Stephen R. Covey ） 、 珊德拉．柯維 （Sandra M. Covey）、珍．柯維（ Jane P. Covey）, 約翰．柯維（Dr. John M.R. Covey） 出版社：臺灣商務印書館 出版時間：2021年9月1日
書名：《與婚姻有約：成功學大師史蒂芬．柯維寫給所有人的7大高效溝通法則》
作者：史蒂芬．柯維（Dr. Stephen R. Covey ） 、 珊德拉．柯維 （Sandra M. Covey）、珍．柯維（ Jane P. Covey）, 約翰．柯維（Dr. John M.R. Covey）
出版社：臺灣商務印書館
出版時間：2021年9月1日

史蒂芬．柯維和妻子珊德拉，以及弟弟約翰、弟媳珍，提供他們數十年來的經驗和想法，引導讀者將七個習慣落實在伴侶關係與家庭中，學習從「我」轉變為「我們」。他們更為讀者建構了一個「強大又圓滿的飛行計畫」，藉由實際的方法與練習，讓伴侶們能更有效地解決問題，為自己與家人帶來最大的快樂與成長。（編按）

文／史蒂芬．柯維（Dr. Stephen R. Covey） 、 珊德拉．柯維 （Sandra M. Covey）、珍．柯維（Jane P. Covey）, 約翰．柯維（Dr. John M.R. Covey）

史蒂芬．柯維眼中的成長和幸福的關鍵

我在夏威夷進行研究休假期間，曾參觀當地圖書館，在書架之間閒逛，隨手拾起一本書，讀到一段令我震撼不已的話：

「刺激與反應之間有一個空間，存在著你選擇如何反應的能力與自由，而這些反應就是成長與幸福與否的關鍵。」

我反覆思考這段話。在我們身上發生的事與我們的反應之間，有一個空間，這個空間存在著你選擇如何反應的自由與能力。在這些反應之中，存在著成長與幸福與否的關鍵。這就是七個習慣的基礎。多年後我曾回去找那本書， 因為我想要把功勞歸給這位作者，但是圖書館已經不在了。

在很多情況下，別人可能會傷害你，甚至是故意要這麼做，但誠如愛蓮娜．羅斯福（Eleanor Roosevelt）所說：「除非你同意，否則沒有人可以讓你感到卑微低賤。」刺激與反應之間有一個空間，而你就在那裡，完全可以自由選擇自己的反應。在那個空間，你終於能看見自我，你終於能找到自己最深沉的價值觀。如果你能暫時駐足在那個空間好好思考，就可以再度連結上自己的良知、自己對伴侶的愛、自己的人生原則，並以此為依據做出決定。

可惜，大部分的人沒有意識到這樣一個心理空間。他們不知道自己有選擇的自由，因此只會以兩種方式做出反應──表現憤怒或者壓抑憤怒，誤以為只要忽視問題，問題就會消失。每個人在壓抑時，都有跡象可明顯看出：嘴唇緊閉、冷漠以對、緊張兮兮。無論是表現或壓抑憤怒，其實都沒有幫助，若困在這兩種選擇之間，你能做什麼？

還有第三種選擇：你可以選擇超越這些情緒。覺得被冒犯，是你的選擇； 沒有人可以讓你覺得被冒犯，只有你自己可以。在那個做決定的空間裡，你有能力選擇不讓自己感覺被冒犯；別人不能讓你感到丟臉，只有你自己可以；你沒辦法控制他人的行為，但可以控制自己的反應。專家們都同意：「比起抑制自己的情感或將它們爆發出來，另一個更健康的選擇是轉化這些情感……忠於自己最深沉的價值觀，藉此轉化大部分的恐懼與羞恥，這樣的能力完全操之在自己手中。」

你在刺激與反應之間的空間裡做出的選擇，會影響你和配偶、伴侶、父母、子女和朋友的關係。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

別忘了我們有選擇的能力

我們擁有選擇的能力，這是第一個習慣「主動積極（冷靜思考再選擇下一步）」的基礎概念。你越常根據自然法則的原則做出選擇，空間就會越大，就會擁有越多自由；越是不去行使選擇的能力，或是選擇不要根據正確的原則做出行動，你的空間就會越來越小，直到最後完全沒有空間。動物才是如此，動物沒有選擇的能力，完全是先天的生物基因及後天訓練或制約的產物，因此無法重新翻轉自我。但人類可以，人類能夠察覺自我，進而掌握自己的人生。

自我覺察是人類有別於其他動物的特性之一。這是礦物質加上生命加上意識，再加上有辦法去思考自己意識的能力所帶來的結果，這是意識向自身捲起的結果。所以，你有能力重新翻轉自己的人生，重新翻轉自己的歷史，甚至只要適當鍛鍊這個空間、這份自由，你就能夠改寫家族史。你可以為自己創造一個新的當下和新的未來，這是人類獨有的能力和天資，是非常特別的禮物。

在處理家庭生活、婚姻經營、養育子女的議題時，人們必須明白自己有這個選擇的能力。如果他們能夠開始留意，跳脫自己的思維，就可以檢視自己的思想。他們甚至可以思索自己的感受，這就表示他們跟自己的感受、自己的想法不能劃上等號看待，他們可以脫離這些東西，做出選擇。這就是第一個習慣「主動積極（冷靜思考再選擇下一步）」的基礎。

我的朋友布倫特．巴洛（Brent Barlow）是一位家庭諮商師，他說：「要改善你的婚姻，就去照鏡子。」如果我認為問題出在伴侶身上，這個想法就是問題所在。問題的根源來自我對自己的看法，詩人魯米（Rumi）曾說：「世人不觀看自我，只懂責怪他人。」假如面對一個不理性、不善體人意或令人氣惱的伴侶時，我把自己視為無助的受害者，那麼我就否定了一個簡單的真理：我可以自由選擇面對任何刺激的反應。除非我同意，否則沒有人可以讓我產生任何感覺或者做出任何事情。我可能無法掌控發生在我身上的遭遇，但是我可以決定如何思考、感受或行動。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

有太多人無法理解這個簡單的道理。我們常聽到這樣的抱怨：「他讓我很生氣。」「她把我氣死了。」別人可以對我不好，但最終還是由我決定要不要扮演受害者的角色。如果我陷入「我很好、伴侶很不好」的模式裡，我就是受到二重選擇思維的影響。如果我把自己看成受害者，我就什麼也不會做，只會成天哀嘆一切不公。我不會相信有第三種選擇的存在。

反之，若我把自己看作真正的自我，知道自己能做出獨立的判斷和選擇， 我就會選擇自己的反應。我可以選擇以友善的言語回應不友善的言語，選擇微笑而不感到冒犯。面對一個因為過了不順遂的一天而脾氣暴躁的伴侶，我可以選擇體諒與關懷，而不抱怨自己的一天有多不順遂，比賽誰比較可憐。

我相信，這個根本原則可以拯救大部分有問題的婚姻。我可以選擇打破埋怨的循環。我帶到關係裡的不只有我的文化，還有我自己。我不單純只是衝突裡的其中一方，而是不斷尋找第三種選擇。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《與婚姻有約：成功學大師史蒂芬．柯維寫給所有人的7大高效溝通法則》。


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