沙漠超馬考驗！《一起出發，一起到達 ！》難忘的「玄奘之路戈壁挑戰賽」實錄

文／趙心屏

體驗日

五月二十二日

起點：阿育王寺

終點：營地——破城子

地標：阿育王寺、鎖陽城、大墓子母闕

地貌：小雅丹、礫石戈壁、鹽鹼地、丘陵、砂石路

直線距離二十八點七九公里，有三個打卡點（Check Point，簡稱CP）

關門時間：十小時（B、C隊實際跑走三十點五五公里，耗時七小時三十分）

要上戈壁的日子終於來了！清晨四點就起床，梳洗後第一件大事就是慎重地一層層著裝。前一晚已經把所有的服裝和裝備準備好放在床頭，再三檢查確認沒有疏漏，一早便十分謹慎地、具有儀式性地一一穿戴上它們。

層層著裝挑戰裝備一件也不能少

運動內衣後先套一件長袖排汗衣，作用是吸汗兼防曬；再穿上團體訂製的台大EMBA戈十一挑戰隊橘T，橘色是台大的校色，十分鮮豔醒目，即便是在荒漠，大老遠一望便知這是台大的隊伍，再外罩一件輕薄、也是橘色的防風外套；接著雙腿套上既合身又緊得無比的壓縮褲，這壓縮褲是行前特別採購的日本知名品牌，據稱效果比其他品牌來得好，只是非常緊，不太好穿，拉上雙腿時還要注意對齊膝蓋和兩側的縫線，務求線條完全到位。壓縮褲外又再套上橘色腿套，服裝的整體感就出來了。

腳上是日本知名品牌的五指襪，我也特別挑了橘色，好跟衣服搭配，據跑過戈壁的學長姊經驗，穿五指襪比較不容易起水泡。至於鞋子也是特別為此行採購的越野鞋，戈壁地形多變崎嶇，堅實的鞋底很重要，鞋子必須比平常穿的至少大一號，因為在沙漠跑走一整天，雙腳會發脹；但是，鞋也不能太大，否則腳在鞋中滑動摩擦容易起水泡……為了挑戰戈壁，我準備了兩雙不同品牌的越野鞋，版型不同，團練時分別在田徑場和不同的路面測試過，為求謹慎無誤，也都帶到敦煌測試，最後決定選擇較窄版的一雙上場；我的腳型偏窄，就怕穿了較寬楦頭和版型的鞋，腳趾和足弓處會因為不夠固定而造成摩擦。行前我們一再被叮嚀，若途中起了水泡，又把水泡磨破了將是很嚴重的事，除了長途跋涉會痛苦萬分，磨破的水泡也容易造成感染，因此每個人選鞋都不敢大意。

脖子要套上頭巾，既有圍脖的保暖效果，當沙塵大或日曬特別強烈時還可拉起來掩住口鼻，同時也可以防曬；頭巾是印有台大EMBA logo特別客製的，很有專屬感。戴上帽子，把馬尾小心束好，再架上必備的太陽眼鏡，沙漠中的烈日和風沙不可小覷，隨時都有可能颳起沙塵暴，因此太陽眼鏡對眼睛的保護極其重要；戈壁的沙極細，出發前就聽戈友學長姊叮嚀，細沙容易跑進眼中，因此不可戴隱形眼鏡，所以我們的太陽眼鏡內都加裝了一圈近視鏡片，度數較深的人，摘下眼鏡恐怕什麼也看不清楚，但為了參賽，這四天就忍一忍了。

防風外套的外面再套上主辦單位發的白色競賽背心，依規定這一件背心每天都必須穿在身上，背心前後印有每位參賽者的校名、組別和編號、姓名，以方便辨識身分。另外，每個挑戰隊員都得再穿上一件水袋背心，左右胸前各裝一管五百毫升的軟管水壺，後揹可容二公升的水袋；滿是口袋的水袋背心，每個口袋都充分利用、裝得鼓鼓的，包括路上要吃的能量棒、能量膠、BCAA、鹽錠……等各式補給品，還要帶上主辦單位規定的「戈壁之眼」定位儀，以便主辦單位隨時以衛星定位追蹤確認每位隊員在沙漠中的位置，「戈壁之眼」的配置，也讓全世界只要能上網的地方都能在賽事期間追蹤每一位參賽者的足跡和表現；此外，各校也各自準備了GPS，賽中藉著GPS確認前往目的地的位置、距離和路線，還得攜帶對講機，和教練、隊友保持聯繫。其他強制裝備還包括口哨、鏡子、防寒鋁箔……等，零零總總，缺一不可。這一身繁複的裝備穿戴下去，每個人也都重了好幾公斤！

林義傑：我就是人肉GPS

著裝完畢先下樓吃早餐，這是上大漠以前，最後一頓在文明世界的餐食。我和A隊隊員同桌，其中小傑也在座，想到此行能有機會與世界知名的超馬好手一起挑戰戈壁，真覺不可思議！出發前聽到他說：「我會和大家一起出發，一起到達」更覺得難能可貴，因為同屬一個團隊，即便是專業運動員的他，也得和其他素人夥伴一同作戰。我好奇問他的感受，沒想到他說，這次即將挑戰的路線，僅是戈壁的一小部分，景色也不算是最壯麗的。當時我們對戈壁的所知仍處在十分有限模糊的狀態，根本不知道戈壁有多大，自己所在的方位又在哪裡？接著聽到他對其他A隊的夥伴說，「不用擔心，我不必看GPS就知道路，因為我就是人肉GPS……」

聽到這樣的話只有瞠目結舌，因為實在太神奇了，戈壁是一望無際的大漠，每日賽程僅有起終點，並沒有所謂的「路線」，沿途也沒有指標，賽前每個隊伍必須依據大會公告的座標，將沿途座標逐一輸入GPS裡；比賽開始後，按著GPS的方位，經過一個個打卡檢核點，才能抵達終點，所以要參加戈壁挑戰賽，還得會使用GPS才行。怎能不看GPS就知道路線和方向呢？我默默吃著早飯，望著眼前的超馬好手，一種不真實但心裡知道是千真萬確的複雜感受在心裏盤旋，即將踏上賽道，我的心情其實忐忑大於興奮，相較於小傑的成足在胸，我實在沒有把握可以完賽。

揣揣不安前往征途心事誰人知

用過早餐，全體著裝完畢，在飯店大門口拍攝行前大合照。隨著前往賽道的時間越來越接近，我也越來越緊張，拍照時只能制式地露齒而笑，而非發自內心的喜悅。

清晨六點三十分，當台大戈十一挑戰隊全員興奮地登上大巴士，大喊「戈壁我來了！」坐在車上的我卻是心神不寧，想掉淚又怕被人看見。車外氣溫只有攝氏六度，我的緊張讓手腳越發冰冷、甚至冷到顫抖，首日「體驗日」的實際路程超過三十公里，我能完成嗎？從台北出發以前，左大腿內側內收肌的意外拉傷，原本以為只消幾天就能痊癒，卻是每況愈下，服過止痛藥仍壓不住的疼痛，讓我既擔心又害怕、也不敢向隊友傾吐，那極度的恐懼在我心中因為壓抑而深深發酵，陰冷的天氣更助長了心底的焦慮不安。

未知與興奮交織探索「玄奘之路」

大巴士行駛了三個多小時，感覺很久很久，彷彿確定與文明世界脫離得夠遠了之後，後終於抵達賽事起點，下車第一眼看見的景象：灰色的濃雲低垂、滿佈天際，眼前是一望無際的灰白色荒涼大漠，所見之處都是起起伏伏，地勢似乎沒有一處平的，乾枯無神的植物一叢叢穿插於崎嶇的乾地上，原來這就是「戈壁」啊！無言的烏雲俯視著浩浩蕩蕩的各校參賽隊伍，我內心暗揣著無處告解的恐懼不安，還沒有時間跟烏雲對話，注意力就被眼前穿著各色鮮豔隊服的各校健兒吸引住了，雖然氣溫很低，但大夥兒精神抖擻，看起來已經迫不及待在沙漠一展身手了，大夥兒強健的雙腿在緊身壓縮褲和腿套下不斷活動著暖身，每個人看來都興致高昂，口號聲此起彼落、自拍自嗨，參賽隊伍的旗幟在冷風中張狂地飄著，似乎等不及想起跑，我暫時壓下膽怯之心，準備踏上征途……

●本文摘自時報出版之《一起出發，一起到達 ！一個人可以跑很快，但一群人可以跑更遠……》。