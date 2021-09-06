奇幻基地20週年，布蘭登．山德森、笭菁等名家私房推薦書單！

文／郭強生 約莫在上個世紀的尾聲，三十出頭的我猶如驚蜇初醒般，意識到自己不得不停筆而感受到難以言說的一份失落。文字技巧不是問題，主題鋪陳的排列組合，其他作者用的是什麼心機，我也多能一眼看穿。但是空有

2021-09-05 09:11