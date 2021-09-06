奇幻基地20週年，布蘭登．山德森、笭菁等名家私房推薦書單！
文／奇幻基地出版編輯部
以譯介發行奇科幻、推理等類型作品為主的奇幻基地出版社，今年迎來創社20週年，並推出「幻魂不滅，淬鍊傳奇」系列活動，邀請《迷霧之子》奇幻大師布蘭登．山德森、《吸血鬼獵人D》菊地秀行、華文靈異天后笭菁、華文推理鬼才陳浩基、《懸案密碼》北歐暢銷作家猶希．阿德勒．歐爾森、瑞典新銳犯罪小說家 尼可拉斯.納歐達等國外內創作者、閱讀領袖擔任「奇幻城主」以影片方式介紹私房書單推廣閱讀。更舉行期間限定抽獎活動，抽6個月免費新書、奇幻大師布蘭登．山德森獨家獎品等大獎。
奇幻基地出版20週年宣傳標語以「經典不滅」主題出發規劃系列活動，邀請國內外知名創作者以「奇幻城主」名義，製作系列書單推薦影片。出版社提到，奇幻世界就像是一個個城池，「奇幻城主」則像是一個世界的領主，一個門派的掌門人，期望也可以藉創作大家私房推薦作品，推薦給讀者們更多優質作品。瞭解各月城主的直播影片。
即日起至今年12月1日為止，奇幻基地出版舉辦周年慶抽獎活動，只要購買當年度3月至12月1日期間發行的出版物，提供兩本以上作品的購買憑證，並填寫線上抽獎資料，就可以參加抽獎活動。相關規則說明請至奇幻基地粉絲團查詢，奇幻基地出版20週年，防疫線上抽獎表格。
【精彩回放】八月城主──陳浩基的推薦影片：
●本文推薦書皆由奇幻基地出版。
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