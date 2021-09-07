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《無敵浩克》艾美獎編導肯尼斯．強森　首度出版熱銷新作《傳奇之人》

聯合新聞網 / 奇幻基地出版
《傳奇之人》 中文版上世熱銷中！（圖／奇幻基地出版社　提供）
《傳奇之人》 中文版上世熱銷中！（圖／奇幻基地出版社　提供）

文／奇幻基地出版編輯部

《傳奇之人》作者肯尼斯．強森　©Susan Appling Johnson　
《傳奇之人》作者肯尼斯．強森　©Susan Appling Johnson　

作者肯尼斯強森（Kenneth Johnson）製作過暢銷科幻作品《無敵浩克》、《異形帝國》、《鋼鐵悍將》等作品，更曾獲由科幻、奇幻及恐怖電影學院頒發土星獎（Saturn Awards），以及宇宙科幻終身成就獎（Sci-Fi Universe Lifetime Achievement Award）等獎項。這位擅長創作「非典型」英雄人物的知名編導，在最新的作品中加入了真實歷史元素，宛如一部西方文化簡史。

書中描述一位記者無意間碰到了費解的謎團：三張橫跨八十五年歷史的照片中，戰爭英雄尤利西斯．格蘭特、總統老羅斯福、印度聖雄甘地的身邊都出現了同一個年紀不變的男人。這位如13世紀古老傳說「流浪的猶太人」，橫跨人類千年歷史的神秘男人，背負著古老的詛咒與宿命。

《傳奇之人》精美書衣與封面。（圖／奇幻基地出版社　提供）
《傳奇之人》精美書衣與封面。（圖／奇幻基地出版社　提供）

貫穿故事主軸的元素「不死之人」啟發自馬克．吐溫作品。作者肯尼斯於新書採訪中表示「自十年前閱讀馬克．吐溫《傻子旅行記》（Innocents Abroad）作品受到啟發，挖掘世界各地相關傳說。」調查後更發現歷史中不少作品曾出現這個神秘男人的影子。「其中包括波西．雪萊，她在一八一六年見過他，因此寫了兩首詩。另外從十二世紀到十七世紀也都有相關的描述」

書名：《傳奇之人》 作者：肯尼斯．強森（Kenneth Johnson） 出版社：奇幻基地／城邦文化 出版時間：2021年8月3日
書名：《傳奇之人》
作者：肯尼斯．強森（Kenneth Johnson）
出版社：奇幻基地／城邦文化
出版時間：2021年8月3日

為了讓故事中的真實感更加豐富，肯尼斯做了很多歷史考究工作。將文藝復興、工業革命、科學時代等事件融入故事中，並藉由這些歷史情結推動故事劇情。肯尼斯寫給本書讀者的一封信中表示「我想在小說中探討的其中一項主題，是人們每天做出的選擇，可能會有意料之外的『漣漪效應』—我們每個人日常生活的行為與決定，都可能對其他人有深刻影響—而且甚至能跨越好幾個世紀。」希望這些虛實交錯的故事情節能帶來正面光明的影響。


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●本文推薦書來自奇幻基地出版之《傳奇之人》


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