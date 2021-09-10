《不敗的華爾街投資法》掌握72法則，讓財富輕鬆翻倍

文／竹春

好的投資，是幸福的開始

2014年初夏，美國佛蒙特州的一個小鎮，一位退休清潔工過世，這原本不是什麼大新聞，各大媒體竟大幅報導，原來，這名清潔工身後居然留下了800萬美元的財富，其中600萬美元捐給小鎮的醫院和圖書館。大家非常好奇，一位低收入的退休清潔工，為什麼能夠儲蓄如此多的財富。

這位退休清潔工名叫隆納德．瑞德（Ronald Read），出生於1921年，只有高中畢業。學生時代的他每天必須步行6公里上學，畢業後，他被徵召入伍，參加第二次世界大戰。瑞德於1945年退伍，回到他出生地附近的小鎮巴特波羅（Battleboro）定居，先是在加油站做了25年的加油員，之後又到傑西潘尼（JC Penny）百貨公司擔任清潔工，直到76歲才退休。他微薄的薪水除了養家活口，幫助兩名繼子完成大學學位之外，唯一的嗜好就是買股票。

瑞德一生勤儉。有一回，他在經常光顧的店家吃早餐，一位好心人怕他付不起吃飯錢，偷偷幫他付帳。鎮上鄰居和他的朋友，沒有人知道或想像得到瑞德居然能夠儲蓄這麼大筆的財富。

他的投資方式是典型的長期投資，選擇好公司的股票，幾乎只買不賣。他喜歡大型且穩定獲利的公司，例如寶鹼（P&G）、連鎖藥局CVS、嬌生（Johnson & Johnson）等等。他投資近百家企業，風險分散，所以買錯一、兩家股票，影響也不致太大。雷曼兄弟控股公司（Lehman BrothersHoldings）也是他的標的之一，雖然雷曼兄弟破產歸零，但並沒有對他的財富累積傷害太大。他的資訊來源是圖書館的《華爾街日報》（The Wall Street Journal）和《霸榮》（Barrons）雜誌，他的嗜好正如他的姓氏一樣，喜歡讀書、讀資料。

瑞德在1945年回到故鄉，當時美國平均工資是2,595美元，到他退休的1997年，美國平均工資是37,005美元，年成長率5％。此外，當瑞得滿65歲就可以領取美國政府的退休金，退休後也不需要動用到過去的儲蓄。那麼，假設瑞德從1945起，持續將35％的薪資投入股市，以他微薄的薪水，需要多少的投資報酬率才能在他過世的2014年累積800萬美元的財富？

答案是8.9％。如果瑞德持續將35％的薪資投入股市，即使是微薄的薪水，加上時間的洗禮，經過69年，大約8.9％的投資報酬率，就可以累積800萬美元的財富。1945年底時，美國最知名的股票指數標普500（S&P 500）是17.36，到了2014底時，標普500已經達到2058.9，69年間，指數成長了118倍。除了股價成長外，投資者還可以享有大約每年2％的股息。加上股息，從1945年至2014年，標普500的平均年投資報酬率就正好是8.9％左右。

瑞德的驚人財富，並不是因為他特別聰明或特別幸運，而是他持之以恆地用最簡單的投資方式，慢慢累積財富。就算沒有8.9％的投資報酬率，以7％的投資報酬率來算，也可以累積350萬美元財富。

這本書便是希望能探討出這個簡單的投資方式。

●投資最重要的兩個要素：複利和時間

從瑞德的例子來看，累積財富最重要的兩個要素是投資報酬率和時間。投資報酬率也可以稱之為複利，公式如下：

未來價值＝現在價值×（1＋複利）年

假設瑞德在1945年投資908美元，經過69年8.9％的複利後，2014年的價值為325,843美元。

2014年價值＝908美元×（1＋8.9％）69＝325,843美元

時間和複利的力量著實強大。複利就像一台印鈔機，在你喝茶、睡覺的時候，仍然不斷地錢滾錢，愈滾愈多。複利愈高，錢滾得愈多；複利太低，耐心等候也沒有用。合理的複利是投資者追求的目標。

時間可以幫助投資者累積財富、分散風險，再利用複利效果幫助投資者印鈔票。持續穩定的投資，是一般人累積財富最好的方法，而健康的身體和心理則是延長投資期的先決條件。健康的身體必須從年輕時開始，養成良好的運動習慣和飲食習慣，多活十年，財富就可以多翻一倍。

（圖／Unsplash）

●掌握72法則，讓財富10年翻一倍

至於什麼樣的投資報酬率才合理？過去100年間，美國股市的投報率大約7％至8％；過去30年間，即使經歷了網路泡沫和金融危機，美國股市的投報率仍然超過9％。圖表0-1是不同市場的投報率，這裡只提到指數的成長，投資者每年還可以領股息，美國、台灣、日本的股市都有將近2％的股息。指數投報率加上股息，才是最終的投資報酬。市場的投報率基本上和整個經濟體系相關聯，經濟發展快速，股市自然會反映出來；經濟停滯如日本，股市也好不起來。

過去30年來，投資黃金的平均年投報率約5.6％，似乎還不錯，但如果以100年來看，黃金的投報率就降到4.6％，遠比標普500差許多。

如果投資台權指數，過去30年，加上股息也有4％的投報率，但這4％之中，有很大一部分是因為台積電。從1994年以來，台積電股價成長四十倍以上，在2020年底，台積電占台權指數的30％，相當於它後面第二到第二十九名的總合，第二名的鴻海僅占台權指數的3％左右。台權指數如果沒有台積電，投報率可能只有2％左右，譬如台權指數裡的金融業，自1994年至今，投資報酬率不是很高。

假設在台灣，有個人每年存10萬台幣，30年後結果會如何？投資報酬率1％和7.5％的結果相差將近三倍，有人可以遊山玩水，有人只好勤儉持家，差別全在於儲蓄所得到的報酬率。如果投資報酬率僅1％，30年後退休僅有350萬的老本，若有9％的投資報酬率，就有將近1,500萬的退休金。同樣的定期儲蓄，相差卻十分可觀。

「72法則」是一個很簡單的複利應用，如果投資者每年可以得到7.2％的投報率，那麼，每十年，投資者的財富就會翻一倍。7.2％接近美國股市長期的投報率。假設我們投資一家企業或房地產等等，如果十年不能翻倍，那麼這項投資的報酬率必定低於7.2％。投報率7.2％應該可以當作長期投資最低的目標。

上表是依過去30年的指數計算。除了指數的成長，投資美國標普500，每年還可以得到約2％的股息，所以標普500的實際年投報率超過9％。除了金和銀，其他指數也都會提供股息。

●本文摘選自大塊文化出版之《不敗的華爾街投資法》序章。