《在家也能拚經濟》管理你的時間、生活以及工作

節源也要開流，不出門的財務自由法！ 《紐約時報》暢銷作者傾力之作，誠心分享自身創業心路歷程，本書《在家也能拚經濟》收錄超過60則創業實例，從中汲取前人的智慧與淚水，化為美好的果實，為自己開一道門，重新尋找自我的定位。（編按）

文／克莉絲朵．潘恩

珍妮佛（Jennifer）每週有三天要在外工作，「放假」時，她則忙於建立另外三項兼職事業。做起來並不簡單，工時很長，也壓縮到她與家人相處的時間。日子一天天過去，珍妮佛覺得自己要被掏空了。雖然額外收入很重要，但她慢慢意識到，扮演一位健康（又穩定）的母親和太太更重要。如果她不在夢想和家庭生活間平均施力，某些事物絕對會崩潰，好比她的神智。而發生這種情況時，沒有人會高興。

無論你計畫當保姆、開一家寄賣店、幫公司記帳，或是在eBay上賣手工編織毯來賺外快，你都必須釐清自己實際能投入多少時間以開拓事業。當然，這會依不同情況而有所變動。

如果你是單親媽媽又是唯一的經濟來源，除了全職工作外可能別無選擇；如果你的孩子已經大到在上學了，一天加總起來就有數個小時可以運用；如果你的孩子沒上學，和你一起在家，自己的時間可能更少。但有多少就用多少。抽空。我很快會給你時間管理的建議，但首先我想強調有健康的工作、生活、家庭三者平衡的重要性。

我剛開始嘗試寫部落格時，同時也與其他網路事業建立連結，其中碰巧有個出版全國性在家教育雜誌的家庭。他們提及正尋找新進人員，兼職協助行銷業務。我進一步了解後，發現這個職缺是研究和聯繫不同公司，探詢交叉推廣（cross-promotion）的機會。我確信這是我能處理的工作，而且每天只需約兩小時，所以我投了履歷並被錄取。

這項工作很枯燥，還常常吃閉門羹，但在過程中，我學到很多有關精準提案和行銷產品的知識。最棒的是，我付出的時間有酬勞了！

幾個月的兼職工作後，這家公司給我一個更穩定的職位：負責一些促銷活動，並和他們共商行銷的創意方案。我很榮幸也很興奮有這個機會，但我沒有細想這會如何影響我已排滿的日程。

我先生當時在法學院讀書，還有兼職工作。另外，因為我們家只有一部車，在鎮上又沒什麼認識的人，所以大多數日子裡，我整天都在家陪寶貝女兒凱瑟琳（Kathrynne）。我們需要錢，而這份工作有助於排解在家的時間。還有，我喜歡這份挑戰！

（圖／Unsplash）

我努力工作，全力以赴。後來我晉升成行銷經理，公司還提供我一個管理廣告銷售團隊的副職作為獎勵。我沒有多想就接受了這兩個機會。我熱愛那份工作，除了薪水是天大的恩賜外，還讓我能在傑西忙於法學院與工作時，能將自己的時間和精力用來做點事。回首過往，我應該花更多時間認真考慮是否接下更多工作。特別是當我已經因為一邊照顧孩子，一邊經營自己不斷成長的網路業務而神經太緊繃之際。

我全心全意投入這些新職位；我發憤閱讀有關行銷的知識叢書；我觀察其他公司，分析他們的成功案例；還有，我開始試驗不同策略，以找出這家公司的成功方程式。

看到自己的付出得到回報很感動。雜誌銷量增加、團隊創造許多廣告銷量，我還幫忙帶領多項行銷活動。我很享受我的工作。只有一個問題：我身肩雜誌、部落客和網路業務的重責大任，所以無時無刻不在工作。

精疲力竭是必然。我通常都得工作到深夜，祈禱女兒能睡過夜，讓我不受干擾，我有時甚至必須熬通宵。超時工作絕對對我造成不良後果。我看著自己當時的照片，無法相信我看起來如此缺乏睡眠和焦慮。我實在太累了，連強顏歡笑都很難。

好消息是，我在家做的各種工作，加上丈夫的兼職收入，讓我還能在家陪女兒。我們不僅還清貸款，而且這是婚後首度，我們的家庭預算終於有一點餘裕。這些都是好事！然而，我無法再保持這樣沒有一絲喘息空間，不切實際的工作步調了。

在我丈夫法學院畢業前夕，我們覺得我該辭掉這份雜誌的工作，並專注在家庭、家人以及事業上。我很感激這份資歷，收穫滿滿。而完成這份工作的確切好處，除了很像取得一個行銷學位外，同時更體會到自己的極限。我認知到不管薪水多優渥，每週六十到七十小時的工時絕非我所願！

我的工作－生活－家庭關係現在仍有會失衡的時日。有時我花太多時間工作，沒有足夠時間享受生活；或是由於專案比預期的花更多時間完成，所以我無法全心全意陪伴家人；還有，我通常會累積過多待洗衣物。但當我回首過往，我會為自己已堅持至此而更有信心，我感覺自己比先前更加健康，我能花更多的時間陪孩子，同時我能在婚姻和家庭以外的友誼裡，投注更勝以往的心力。

（圖／Unsplash）

假如你不設定界線，你的事業會接管你所有的生活，你必須思考要投入多少時間在你的事業或構想上。每天兩到三個小時？每週十小時、二十小時，還是四十小時？在不被生活榨乾精力、人際關係以及整體福祉的前提下，你有多少時間可以投入於工作？

我在上一章中提到貝絲。身為孩子在家自學的單親媽媽，她遇到的一項困難是找到專屬的工作時間。她說：

我的孩子們總是在我身邊，因此我工作時經常被打斷。也許這對單親媽媽來說更難，因為沒有另一半可以傾聽孩子的心聲或陪他們。當我告訴女兒不要找我讓我好好工作時，我會有罪惡感。她不是每次都能理解，畢竟我人就在客廳，所以我應該有空和她聊天或看她的新塗鴉。有時我不得不花更多的時間工作（好比說假期銷售旺季）。我肩負家計，所以除了努力工作別無選擇。我很幸運能在家工作，還可以讓小孩在家上學，但由於工作、家庭和家務沒有清楚分界，某方面來說這樣更辛苦。

找到工作和生活的平衡，尤其當你是在家經營某項業務時，真的是項挑戰，需要常常重新評估、調整和改觀。用上所有可行的辦法，並了解變動是必然會發生的。而最重要的是，珍惜你心中最在意的那項事物。

雖然我有，也很愛我在Facebook、Twitter、Instagram上建立的社群和交誼，但我並不打算隨波逐流。我不想被部落格和社群媒體的排程束縛，即便很多「專家」說那才會持續帶來業務。如果我泰半時間都在擠出貼文，填飽社群媒體這隻怪物的胃口，那我就沒有自己的生活了。我不想讓部落格主宰自己的人生，我希望它帶給家中福氣，而不是負擔；是生活的出口，而不是全部。

盡你所能，在達到財務自由所需的努力和健康個人生活間尋求良性平衡。學著有智慧。知道自己有多少時間可用，設下這些可用時段的界線，並盡最大的努力去完成優先事項和管理這些時段。

時間管理訣竅

當你開始在家創業、在地開店，或做產品放到網路上賣，共通的一項挑戰是在工作與照顧家人、盡每日職責間找到健康的平衡。我假設，你跟我一樣想避免被每週六十至七十小時的可怕工時掏空，下列原則能指引你充分利用時間。

為自己的時間設定參數

將你每天能工作的時間分成幾個時段。像是幾個月前，每天我劃分使用電腦的時段如下：

． 四十五分鐘的實質性寫作。 ． 一個半小時發布有時效性的商品優惠。 ． 三十分鐘收發電子郵件。 ． 十五分鐘在Facebook和Twitter上。 ． 十五分鐘撰寫專案計畫。 ． 額外的四十五分鐘：線上訂購、閱讀部落格文章、額外的專案。

由於換季、業務需求變化和市場變動，我會盡量保持彈性。這代表上述的日程安排並非一成不變。那只是一個季度中的大致安排。一有變動，我會跟著調整日程和時間參數。

例如，我現在正努力增加Facebook上的互動率，和透過Facebook發布連結來引導流量。所以我花更多的時間在Facebook相關的活動上（分享他人貼文、設定貼文排程、回覆Facebook留言等等），較少發布優惠訊息（我訓練一位同仁每天幫我寫些商品優惠的草稿，讓我挪出時間專注在其他事情上）。規劃時程，但要保持彈性調整的靈活度，這有助你成為更成功的經營者。

另外，如果你在家工作，請堅持時程，該工作時就專心工作，除非有緊急狀況，否則不要應門。把所有與業務無關的電話轉到語音信箱。不要在網路上閒逛或動念要徹底清潔房間的踢腳板，也不要馬上開信並回覆新進的郵件（特別是不緊急或不重要的）。在工作時間內集中精力處理最優先的重點工作。

●本文摘自 聯經出版之《在家也能拚經濟：從零開始的斜槓創業，全職媽媽教你的全方位財務自由計畫》。