看《內褲外穿》一次瞭解，15位女性不畏時代壓力的精彩人生！

「鬍子女」克蕾蒙汀（Clémentine）；「非洲戰鬥女王」恩津加（Nzinga）；恐怖女巫代言人，美國反派演員瑪格麗特（Margaret）；「薩滿女戰士」洛瓚（Lozen）；「美人魚」安涅特（Annette），發明女性泳衣；「嚕嚕米教主」芬蘭天才藝術家朵貝（Tove）；不得不女扮男裝的希臘第一位女產科醫生，阿妮歐迪絲（Agnodice）；「跨性別革命先驅」克里斯汀（Christine）；「非洲社會運動者」，諾貝爾和平獎得主蕾曼（Leymah）；「一代女皇」武則天…… 作者潘妮洛普・芭潔（Pénélope Bagieu）用幽默的口吻以及精采動人的圖像，來描繪15位優秀、做自己的獨立女性，一幅幅傑出的戰士肖像，她們勇敢地承受著時代的社會壓力，仍過著自己選擇的快樂生活。（編按）

《內褲外穿1：那些活出自己的女人》｜潘尼洛普・芭潔（Pénélope Bagieu）著｜大辣出版提供

文／潘尼洛普・芭潔（Pénélope Bagieu）

安涅特・凱勒曼Annette Kellerman（1886-1975）

澳洲職業游泳選手、電影與特技表演明星與作家。

安涅特因患有佝僂病，在醫生建議下開始游泳。游泳不僅治癒了佝僂病，甚至拿下游泳錦標賽冠軍。她也進行許多新嘗試：泳渡英吉利海峽、改良泳衣、全裸演出電影，安涅特一生積極倡議女性對於身體的解放與自主。

《內褲外穿1：那些活出自己的女人》｜潘尼洛普・芭潔（Pénélope Bagieu）著｜大辣出版提供

澳洲小提琴家爸爸和法籍鋼琴家媽媽，在1886年7月6日生下了小安涅特。但這可憐的孩子在6歲的時候，患了佝僂病。連續好幾年的時間，她都必須穿戴厚重的輔具。後來，有位醫生建議她爸媽讓她學游泳，給予肌肉刺激。於是安涅特開始游泳。隨時都在游。15歲的時候，她真的痊癒了！⋯⋯而且不小心拿下分區游泳錦標賽的100公尺自由式冠軍。這年輕女孩開始投入比賽，並決定前去挑戰舊大陸的運動好手。她三次嘗試橫渡英吉利海峽（三次都失利）。（但卻打敗了所有男性泳者。）歐洲人對她是好奇心破表，這個在塞納河游泳的19歲 澳洲少女到底是何方神聖。

當然，安涅特發現自己在體育表演的設計上還真有一套(也確實有天分)。她越來越注重游泳在表現面的戲劇性，最後也真的舉辦正式演出。那個年代的女款泳裝既笨重又綁手綁腳，而且穿起來很不舒服。即使遠在澳洲，仍受到維多利亞女王時代的嚴格道德規範所影響，一直到1903年，女性仍被禁止在白天游泳。提到泳裝，安涅特最有資格講兩句：傳統泳裝的設計什麼都考慮到了⋯⋯就是沒考慮游泳這件事。

她開始思考，什麼樣的服裝可以讓女性在水中自由伸展⋯⋯她用內衣和絲襪拼拼湊湊，縫製出一件樣品⋯⋯並在受邀到倫敦，讓皇室家族欣賞她的泳姿時，選擇穿上這件泳裝亮相。現場觀眾一片譁然，而安涅特並沒有想到，她這個舉動剛剛改寫了女性的生活。一不作二不休，她索性把泳裝的褲管剪短。但是，在美國警察眼裡，安涅特的行為實在是猥褻放肆！1907年，她在麻省的一座海灘上遭到逮捕。她據理力爭，說明這是她從事體育活動的「專業需求」。這場法律訴訟讓她的泳裝紅遍全世界：海報女郎立刻穿上「凱勒曼式泳裝」 來拍攝她們的海灘美照⋯⋯安涅特於是興起將泳裝商品化的念頭，讓所有女性都穿得到。

《內褲外穿1：那些活出自己的女人》｜潘尼洛普・芭潔（Pénélope Bagieu）著｜大辣出版提供

這位充滿爭議的美人魚，也引起好萊塢的注意。畢竟，有誰比安涅特更適合親自上陣、設計服裝，並演出片中的驚險特技呢？安涅特的電影成為一種新類型，間接催生了花式游泳；為埃絲特・威廉斯*這類影星開出另一條路。在她悠游水中的演藝事業如日中天之際，她和自己的經紀人結婚了。一位哈佛教授研究她的身體比例，發現竟然和米羅的維納斯不謀而合，於是宣稱她是「完美女人」。安涅特出演的電影，目前唯一一部還能看到的是《南洋維納斯》*⋯⋯

《內褲外穿1：那些活出自己的女人》｜潘尼洛普・芭潔（Pénélope Bagieu）著｜大辣出版提供

儘管她總共參與了20幾部電影的演出，其中最有名的還是《眾神之女》*：這是世上第一部製作費超過一百萬美金的電影。不過在電影上映時，大眾最印象深刻的，還是主角安涅特的全裸演出！（這在那個時代的電影史上，也是一大創舉）都說我有個完美的胴體嘛，那何必遮掩呢？

書名：《內褲外穿1：那些活出自己的女人》作者：潘尼洛普・芭潔（Pénélope Bagieu）出版社：大辣出版出版時間：2021年6月8日

因為老是有人問她維持體態的祕訣，安涅特決定將她的不二法門出版成書。這本書獲得極大好評，讓她有了進行函授課程的念頭。心靈紓壓與身型體態逐漸成為安涅特格外關注的主題。她向女性宣揚運動的好處，當時她們很少接收到這類資訊。而且她深信透過飲食可以帶來健康，在加州開了一家素食蔬果雜貨店。

我們的澳洲美人魚，還寫了一本給孩子看的南方海洋神話⋯⋯而且每天游泳、游啊游，直到人生盡頭。（89歲的時候）⋯⋯她的骨灰被撒在大堡礁一帶。田徑選手？女明星？女企業家？安涅特・凱勒曼的命運屬於哪一種，還真難定論⋯⋯儘管如此，以下這句話應該能中肯地總結她的一生：「我幫女性解放了她們的身體。」

●本文摘選自大辣出版之《內褲外穿1：那些活出自己的女人》。