意亂「琴」迷！《琴酒天堂》酒類暢銷作家自曝愛上琴酒的原因

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

文／崔斯坦・史蒂文森（Tristan Stephenson）

在尚未可以喝琴酒的年紀之前，琴酒就已經占據了我心思的一部分。我對琴酒最早的記憶，是在九歲時看到母親正在喝一杯琴湯尼(Gin and tonic)，當時我心想，那杯看起來像檸檬汁的飲 料，我理當也能喝一杯吧！直到今天，眾人皆知我喝不到琴湯尼時的反應都會很激烈。我父母當時為了安撫我，便給了我一杯通寧水(Tonic water)。喝下第一口時，我就愛上了那種讓舌頭要捲起來的苦 味。當天晚上，我便偷偷溜到樓下的廚房，貪心地 就著瓶子大口豪飲。當然了，要再過幾年我才能將通寧水和琴酒調在一起喝，但這個混合了甜味、苦味、微醺和植物的天國之味，毫無疑問地成了我成年後人生中的一大重點。

但我從沒想過會變得如此重要，影響最深遠的是我成為了一名調酒師，尤其在我的調酒技術越來越好後，我開始舉行琴酒的研討會，還開始在琴酒賽事中擔任評審。而且，我甚至出現在一個琴酒品 牌的廣告裡，並在倫敦開了兩間調酒酒吧——兩間 酒吧都以琴酒為主要靈感來源。在那之後，我創辦了一家琴酒品牌（雖然規模不大），如今還寫了一本關於琴酒的書，為此拜訪過超過六十間琴酒釀造 廠、品嘗過將近五百款琴酒。你或許可以說我早已意亂「琴」迷、無法自拔了。

我會變成這樣也是情有可原的。琴酒這種烈酒擁有十分獨特的風味，還有令人不寒而慄的遠揚惡名，卻也為調酒和混調飲料帶來了巨大的貢獻。

《琴酒天堂》崔斯坦・史蒂文森（Tristan Stephenson）著，大辣出版提供

從中世紀的治病藥物為源起，一直到成為全世界最受歡迎的消遣用烈酒，琴酒和它的荷蘭前身「杜松子酒」（Genever）很快便在十八世紀早期大受英國民眾歡迎。「失控」還不足以形容接下來的 事態發展。散發著杜松子氣味的劣質酒在倫敦的大街小巷流淌，對貧苦的民眾造成不計其數的傷害。 但是，出乎意料的事物卻從這灘爛泥中誕生了——在一百年間，琴酒從倫敦貧民窟非法酒館一路爬到 了世界上最奢華旅館裡的雞尾酒單。沒錯，琴酒這款調酒基酒在二十世紀初橫掃了威士忌和白蘭地的地位。數百種干型琴酒調酒（即不甜之意）在1900到1930年之間於焉誕生，更不用說馬丁尼了。

誰能想到，在琴酒終於麻雀飛上枝頭的五十年後，它的命運再次出現轉折，落入凡間，既不受推崇、也不受畏懼，只是一個毫不起眼的存在。1990年代是琴酒最不幸的日子，調酒的黃金年代被世人遺忘，隨之竄起的是伏特加和新的調酒文化——毫不手軟地使用糖和水果掩蓋基酒的特性——取而代之。此時，只剩下琴酒最忠實的信徒繼續維護琴酒的夢想，他們拒絕捨棄琴湯尼，在酒館或家中酒櫃讓琴酒之火持續燃燒、冰塊持續攪動。

《琴酒天堂》崔斯坦・史蒂文森（Tristan Stephenson）著，大辣出版提供

今日，琴酒在飲酒者的心目中占據了一塊特殊的地位。一方面，琴酒在十八世紀讓英國的男男女 女沉淪墮落，「母親的禍害」之稱成為數個世紀以來人們的共識；另一方面，琴酒也成了酒業革命備受重視的矚目焦點。要在今天的世界裡捨棄琴酒，就如同對地方獨立職人事業比中指一樣。

書名：《琴酒天堂Gin Palace》作者：崔斯坦・史蒂文森（Tristan Stephenson）出版社：大辣出版出版時間：2021年9月1日

不過，五花八門的風格也讓琴酒獲得新的愛慕者。走進任何一間琴酒種類豐富的酒吧，坐到吧檯位置上，不需等太久，你就會聽到這段熟悉的話：「我以前不愛喝琴酒，但這杯我喜歡。」這句話意味了一種新的愛好琴酒族群的誕生，他們原先抱持的偏見就像檸檬切片一樣被壓扁、榨乾。鮮明的風味、可追溯的生產源頭、植物的風土、創新的包裝 ⋯⋯除了這些以外，還有更多讓現代琴酒愛好者一個品牌接著一個品牌不斷購買的因素。我們現在經歷的時代，不只是琴酒的文藝復興，更是琴酒的黃金年代。琴酒從未這麼美好過，可能再也不會這麼美好了，因此盡可能去享受吧，也請確保你在讀這本書的時候，手上也握著一杯你心愛的琴酒調酒。

●本文摘選自大辣出版《琴酒天堂Gin Palace》。