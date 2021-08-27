《樊登講論語》：如何應對人生中的一切痛苦

文／樊登

子曰：「學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎？」

《論語》一共分了二十篇，後人以每章第一節的兩個字作為篇名。

第一篇的名字取自開篇的兩個字：學而。

大家應該都很熟悉。我們在中學時就學過這一段：「子曰：『學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎？』」

大部分人會覺得這句話很平淡。直接翻譯過來，意思是：一個人學了知識後經常複習或者使用，這不是一件很好的事嗎？有志同道合的朋友從遠方而來，這不是一件很令人快樂的事嗎？別人不瞭解自己，自己也不生氣，這難道不是君子所為嗎？

為什麼這句看起來平淡的話如此重要？中國古人寫書，整本書的第一句往往是點題的部分。

學習是一輩子的事，擺正態度是關鍵

不知道你是否認同一個道理：對個人而言，學習是一輩子的事。如果我們也這樣認為，就會明白，擺正學習的態度是極為重要的事情，要放在第一句來講。

曾經有一個說法，叫做「半部《論語》治天下」，說的是宋朝宰相趙普的故事。這句話源於宋朝一個叫林駧的學者所寫的著作，書中說趙普一生建功立業，是一代勳丞，但所學的書籍，除了《論語》之外，別無其他。

故事真假不論，單從這句話本身來理解，我覺得一點都不誇張，我們甚至可以說「一句《論語》治天下」——如果有人覺得自己記憶力有限，記不住半部《論語》，只能記住一句話，那就可以在《論語》中找到那句話，然後反覆念誦，讓它像「咒語」一樣在腦海中不斷盤旋。遇到任何問題，這句話便能立刻浮現出來，幫你理清思路。

比如遇到難題，你能瞬間想到「君子求諸己，小人求諸人」，就能把握解決問題的大方向。

或者，你若是能夠想到「學而時習之，不亦說乎」，叮囑自己從學習中找答案，這也夠了。

為什麼我敢有這樣的提法？因為「學而時習之，不亦說乎」概括了我在「樊登讀書」講過的兩本非常重要的書，一本叫做《刻意練習》，一本叫做《終身成長》。《刻意練習》裡說明了所有的天才其實都是有目的地訓練的結果，《終身成長》裡則強調了我們要培養成長型思維，享受學習的過程。而這兩本書，事實上就是在闡釋這一句話——「學而時習之，不亦說乎？」

在此，我們要去理解這句話中的一個句式：「不亦」。

「不亦」，通俗地說就是「不也是……嗎」，這是一個反問句式。我們不妨仔細體會一下這句話的情感色彩，推測孔子說這句話的背景。為什麼會有這樣的說法呢？顯然是因為有很多人持反對態度，覺得「學而時習之」並不是一件快樂的事，所以孔子才會說：「不也是快樂的嗎？」

（圖／Unsplash）

學是明白知識，習是不斷應用

你不妨也問問自己，對你而言，「學而時習之」是不是一件快樂的事呢？

我每次講完書，就有很多人說：「樊老師，為什麼聽了你講的書，我的生活還是沒有過得更好？」之所以問這樣的問題，是因為他們只是在「學」，還沒有「習」。學是明白知識，習是要不斷地應用，不斷地嘗試、踐行。《禮記》中有「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之」的說法，說的是學習的幾個層次，同樣也是落腳在「行」上，讓你去嘗試和踐行。

在嘗試的過程中，難免會遇到困難，遇到了困難由誰來解決？學而時習之，實際上就是告訴我們，面對困難時應該怎麼辦。

在日常生活中，我們通常在兩種情況下會遇到困難：第一種情況是根本不學。這種情況孔子沒有進行討論。因為《論語》本身就是孔子和自己學生之間的交流，而他的學生們已經在學習或者準備開始學習了。

第二種情況是對於已經開始學習的人，要如何去應用和內化。應用和內化的過程有長有短，並沒有固定的時間。有的人短期內看不到理想中的結果，會誤以為學習沒有用，學習無法改變生活，因此感到焦慮。這種焦慮感源自想走捷徑的心態，似乎「我聽了一本書，我學了一個知識，就立刻能變得不一樣」。

孔子說，不要那麼著急追求結果，不要想著一步到位，「學而時習之」的過程，原本就是一件快樂的事。

在解決困難的過程中，找到快樂，也是《終身成長》所提出的核心理念。終身成長的心態，就是要從錯誤和挫折中學習，去體會其中的樂趣。

再說「有朋自遠方來，不亦樂乎」。那麼，有沒有人認為「有朋自遠方來」不是一件好玩的事呢？

我小時候，每逢有人來家裡拜訪，我爸爸就發愁，因為這打擾了他做數學題，打破了家庭生活原有的節奏。還有的家庭並不寬裕，在遇到親友投靠的時候，會擔心吃飯問題。

我們當下的社會環境和物質條件，肯定比孔子那個時候要好多了，人們的困難主要來自兩個方面：第一，不願意被打破生活節奏；第二，招待訪客，難免要付出時間和精力。

所以，孔子這句話的背後，傳達的是如何面對合作和變化，如何看到他人的力量給自己所帶來的改變。

有朋友遠道而來，我們不用焦慮，這意味著有一個志同道合的人，願意靠近你。

很多創業者都有一種感受，就是在創業之初很不適應。因為創業之前，大家面對工作都是單打獨鬥，做銷售也好，研發產品也罷，一個人就能勝任。而創業則不可能單槍匹馬，而是需要合作。在合作中，難免會出現很多不在自己預料之中的事情。當合作伙伴在行動之前沒有與你溝通時，你可能會陷入疑惑：「為什麼不跟我溝通，是不是瞧不起我……」

而「有朋自遠方來，不亦樂乎」，說的是我們與他人合作時要培養開放的心態，這是一種不斷進步的人生態度。

「學而時習之」說的是如何面對生活中的困難，「有朋自遠方來」講的是如何面對合作和變化，最後一句，「人不知而不慍，不亦君子乎」，講的是修為的境界。

（圖／Unsplash）

自修、共修、修行的結果

我們整體串聯這三句話：

學而時習之——自修；有朋自遠方來——共修；不知而不慍，不亦君子乎——修行的結果。

這樣看來，幾乎一個人生命中所遇到的所有困難，都被孔子一語概括。

首先，遇事不知道該怎麼辦，或者知道了怎麼辦，卻做不到，那麼，「學而時習之」；其次，自己與外界合作的時候很痛苦，那麼，「有朋自遠方來，不亦樂乎」；最後，一個人覺得自己已經做得足夠好，但別人還是不瞭解，那麼，「人不知而不慍，不亦君子乎」。

人生最困難的，便是避不開這些痛苦。如果我們每個人可以時刻默誦這三句話，就會發現，我們面對一切困境都能淡然處之。這些痛苦，也都變得不那麼重要了。

為什麼這句話作為《學而》的第一句？因為它給我們提供了人生中面對困難、面對變化，以及面對他人的不理解時的應對方法。

應對方法其實只有一個字：樂。

「樊登讀書」有一檔節目叫《我有一個問題》。在節目中，大家和我分享生活中的苦惱。有一次，我遇到了這樣的問題：「家裡有個親戚特別糟糕，整天欺負我，怎麼辦呢？」

我的答案是：「為什麼不用喜劇的眼光來看待他呢？當你用喜劇的眼光來看待他時，你會發現，這都是生活中難得的佐料，難得的可愛之處。」

這個答案當然也是受到孔子的啟發。孔子最大的優點就是「樂」，他的樂並不是隔靴搔癢、浮在表面的；不是讓一個人使勁逗樂自己，也不是膚淺的勵志和「打雞血」。《梁漱溟先生講孔孟》曾說，孔子之樂的核心是「不找」，就是不必向外使勁，不必說服自己，不必跟自己作戰。

孔子認為「不亦樂乎」，這種快樂是油然而生的。

我們曾經以為的那些難以掙脫的痛苦，難道不是同樣蘊藏著快樂嗎？如果我們能夠用快樂的方法來面對，那麼學習的困難、合作的困難、別人不理解的憤懣，便都將迎刃而解。

希望在讀本書的你，也能在心中默念一遍「學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎」。

如果在本書的閱讀中，各位讀者能夠從學會這一句開始，連續默誦十遍，我們的人生，就已經開始發生改變了。

作者簡介 樊登 「樊登讀書」創始人。西安交通大學本碩、北京師範大學博士。 1999年國際大專辯論賽冠軍。曾在中央電視台主持《實話實說》《12演播室》《三星智力快車》等節目。 2013年創辦「樊登讀書會」；2018年，「樊登讀書會」完成品牌升級，正式更名為「樊登讀書」，至今已影響超過4000萬用戶。 著有《可複製的領導力》《陪孩子終身成長》《已讀不悔：樊登精選，影響一生的書單與閱讀思考》《讀懂一本書》《低風險創業》等暢銷書籍。 相關著作：《樊登講論語【先進】：越是亂世，越是競爭，我們越需要《論語》的正道力量；寫給當代菁英的正能量大師課》《樊登講論語【學而】：越是亂世，越是競爭，我們越需要《論語》的正道力量；寫給當代菁英的正能量大師課》

●本文摘選自麥田出版 ／城邦文化之《樊登講論語（套書）》。為閱讀需要，部分擷取內容有些許調整。