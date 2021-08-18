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黃張維／我家該進行都更，還是危老重建？

聯合新聞網 / 今周刊出版社
書名：《都更危老大解密 耕築共好家園》 作者：黃張維 出版社：今周刊出版社 出版時間：202年7月29日
書名：《都更危老大解密 耕築共好家園》
作者：黃張維
出版社：今周刊出版社
出版時間：202年7月29日

房屋重建是件大事，尤其對台灣人來說，屋宅，不僅是可以傳家的重要資產，更是安身立命的地方。要決定是否重建，又要和建方協商，之後還要重新安排家人的住處，對大部分人而言，都不是件容易的事。

通常會建議屋主先釐清自己的條件和期待，並從中找到一個折衷點，如此才能透過重建，為自己創造更好的生活環境。（編按）

文／黃張維

基於政府的大力推動，以及民眾安全意識的提高，相較於過往，老屋重建的案例確實多了許多，許多老屋的住戶都因重建而得以享受更舒適、安全與健康的居住環境，甚至有些人還會特意購買位於都會精華地段的老屋，期待日後可以藉由重建讓住屋升級，同時也享有都會生活的便利與交通的便捷。

相對的，我也聽聞有許多老舊屋宅的屋主，雖然很想重建，但是，因為住戶之間無法達成共識、對繁瑣的相關規定不夠瞭解，或是找不到適合的建方等種種因素，導致重建一拖再拖，幾十年過去了，大家依然住在陳舊，甚至有些危險的老舊房屋中。

都更重建與危老重建的區別

雖然表面上看起來都是拆除老舊房屋，打造全新建築，但所謂的老屋重建，其實還分成都更重建與危老重建兩種，且各有不同的規定和配套措施。

都更重建主要是根據「都市更新條例」，配合政府改善居住環境等政策，所進行的房屋重建，包括所在位置，如是否位於都市計畫區域內、房屋的環境條件，如房屋是否足夠老舊、有無電梯、是否位於狹小巷道等等，都必須符合政府訂定的標準。此外，重建時需得到八成以上屋主的同意，且各縣市政府對最小重建基地規模也有不同的規定，以台北市和新北市為例，至少需有500平方公尺（約151坪）。

只不過，都更重建雖然行之有年，因法規限制較多，程序也非常繁複，從提出申請到審核通過、執行、完工，所耗費的時間，短則五、六年，長則十年以上，成效相當有限。所以，政府另外制定了「危老條例」，讓規模較小的基地，或具危險性的老舊建築，可以即時重建。

危老條例的全名是「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，顧名思義，就是針對具有危險性或一定屋齡的老屋所設定的重建條例。所謂危險建築指的是海砂屋、震損屋等有安全疑慮的房屋，老屋指的則是屋齡三十年以上、沒有電梯或改善不具效益的房屋。與都市更新不同的是，危老重建沒有面積的限制，但重建時必須取得所有住戶的同意。

圖為台北市大同的大龍峒公宅。記者邱德祥／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
圖為台北市大同的大龍峒公宅。記者邱德祥／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

保留評估彈性，爭取最大空間

兩種重建條例雖然都規範得非常詳細，但通常還是得搭配實際狀況一起衡量，才能做出最適當的判斷。因此，每當接觸到一個新的案子，建方都必須幫屋主仔細評估房屋的條件和基本資料，再提出對屋主最有利的建議。評估時，我們必須衡量的條件包括使用分區、房屋現況、地區售價、社區規模等等，其中，最關鍵的兩大要素就是基地規模和屋主人數。

以基地規模來說，根據規定，都更重建至少要500平方公尺（約151坪），介於500至1,000平方公尺的基地雖然可以申請都更重建，但申請時有較多的限制，甚至必須經過各地區審議會或地方政府的核准，這個時候，小面積基地的重建必要性會受到比較大的質疑，畢竟，都市更新本來就是為了創造多數人的利益而設定的政策，所以，如果是不在公劃都更地區內的小型基地，我通常會建議屋主申請危老重建。

若從屋主人數這個角度來看，危老重建必須獲得所有屋主的同意，也就是說，只要有一位屋主不同意，整個重建案就會卡關。但是，如果屋主人數不是太多，換句話說，獲得所有屋主同意的難度不是太高，我還是會建議屋主先申請危老重建，因為危老重建的程序比都更簡單許多，如果一切順利，屋主們可以更快享受到舒適的新屋。然而，如果在過程中，不管再怎麼努力，最多也只能獲得八成屋主的同意，而且建築本身也符合都更重建的規定，我就會建議屋主轉軌申請都更重建。

以上只是兩個申請重建項目的簡單例子，事實上，在漫長的重建過程中，參與重建的任一方都可能碰到情、理、法等各方面的衝突，所以我認為，即使有了初步決議，只要尚未正式定案、動工，必要時，還是可以保留彈性，根據當下情況，看看是否有需要變更申請項目，以求讓重建順利完成。

●本文摘自今周刊出版社出版之《都更危老大解密 耕築共好家園》


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