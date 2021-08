林益仁／人類究竟何去何從？《巫師與先知》推薦序

地球氣候驟變,環境資源有限,面對明日世界的生態挑戰,你是「先知」,還是「巫師」? 《巫師與先知》本書作者查爾斯.曼恩藉著生動的比喻,刻畫兩種面對生態危機的聲音。一種是「先知」,認為我們應該要「減量再減量,免得人類與自然兩敗俱傷!」先知的觀點正是今日環保節能主義的濫觴。另一種聲音則來自「巫師」,主張我們應該要「創新再創新,設法使人類與自然雙贏!」巫師們的聲音也是現在綠色科技、綠色能源的代言人。同時他發揮記者精神及作家的本領,交織出這個既迫切,又讓各方人馬爭得面紅耳赤的環境論戰史。在這本書裡,我們將會看到各種因應生態危機的對策和主張,希望讀者可在閱讀這本書後,思考自己該如何回答每一個生態議題,同時也思考人類的明天究竟該何去何從。(編按)

文/林益仁(臺北醫學大學醫學人文研究所副教授)

我很喜歡查爾斯.曼恩(Charles C. Mann)的文字。主要的原因是,他的行文之間充滿了一種跨域導讀的知識深度與樂趣,不管是從科學啟導人文,或是從人文反思科學的題材,他總是能處理得相當到位。其次是,他撰寫的主題剛好是我長期研究的課題,也就是貫穿於自然、社會、文化與歷史的生態文明發展的思維。他是一位撰寫科普文類的資深作者,也是重量級的《科學》(Science)學術期刊特約記者。不久前, 衛城出版的編輯希望我為他二〇一八年出版的書《巫師與先知》寫推薦文。能夠介紹心儀作者的中文版譯書,我當然是義不容辭,當然也因為之前曾寫過他《一四九三》與《一四九一》兩書中文導讀的緣分。

在這本書中,曼恩以威廉.佛格特(William Vogt)和諾曼.布勞格(Norman Borlaug)這兩位美國科學家兼社會倡議者為主角,再度運用引人入勝的文筆展開他細膩的人文考察與生態反思。在自然中, 人類這個物種究竟何去何從?以及這個物種所牽動的普世影響,例如當今熱議的「人類世」主題,究竟人們又該如何看待?這一直是他寫作的主軸。不同的是,在《一四九三》與《一四九一》中,他所關切的是由歐洲崛起的現代文明與衝擊,也就是「人類世」的可能起源,然而在本書中,他則是處理在二十世紀開端,初瞥「人類世」後果的兩種回應之間的衝突與對話。針對這兩種截然不同的路線,他分別用佛格特與布勞格這兩位人物來作為代表。

這兩個人物,前者是與被譽為「生態良知」的李奧帕德(Aldo Leopold)同時代的學界摯友,而後者則是因為推動「綠色革命」而得到諾貝爾經濟學獎的農業專家。對於人類的未來,特別是在人與自然的關係之間,前者像是先知一般不斷地提出警語,倡議要用減法的生活方式來善待自然環境,可說是當代環境主義的先驅。而有所不同的是,後者卻像是巫師大肆地推銷著科學的進步觀念,並且不斷展示像是綠色革命等傲人的農業成果。曼恩透過他優異的歷史爬梳功力,在本書中不僅展現這兩個互相鬥爭的路線其背後意識形態的差異,更重要的是有血有肉地描述了當時先知與巫師成長的時代背景和生活狀態,以及兩者短暫且實際的交鋒,讀來非常有故事情節且富饒趣味性。

其實,若深讀下去便會知道,作者並非要將先知與巫師對立。誰對誰錯不是他真正關心的事,因為他真正關心的是,人類究竟何去何從?在本書中,他用土、水、火、風來表達人類在自然中隨時遭遇在糧食、水源、能源以及氣候上的挑戰,並且讓先知與巫師的觀點在此間交織、衝突與對話。曼恩的真正用意應該更深層,用他不斷在書中引用著名的演化生物學者琳恩.馬古利斯(Lynn Margulis)的觀點來說,究竟人是否異( 或是優) 於其它生物,可以逃脫悠悠的演化長河選擇淘汰的機制呢?畢竟,不管是巫師或是先知都還是意圖改變人類命運的其中一員而已。這個發問,跳開以人為中心的思維,觸及了深層的宗教與哲學探問,亦即人在自然中的存在與位置。

此推薦文,我希望表達自己在閱讀此書上的樂趣並非只是止於書摘。第一,書中所觸及的人物,如:李奧帕德、尤金.奧登(Eugen Odum)、朱利安.赫胥黎(Julian Huxley)、卡爾.梭爾(Carl Sauer)、馬古利斯、約翰.梅納史密斯(John Maynard Smith)、恩斯特.邁爾(Ernst Mayer)等,都是我在當研究生時,閱讀生態、演化、文化地理等教科書中的理論大師。但在本書中,作者卻能把他們描述得活靈活現,讓書中主角互有交往的情節,讀來格外有趣,也很佩服。我說的有趣,是如果當時我們在閱讀這些艱深的理論時,老師們也可以還原一下這些人的時代背景,像作者一樣娓娓道來他們的八卦與故事的話,該是件多有意思的學習啊。

第二,其實本書所論及的主題正是在臺灣也爭吵不休的生態難題。原來臺灣農業的工業與化學化問題其實也跟美國的綠色革命有關,所以作者所講的歷史故事不僅僅只是發生在地球的另一端而已,它還跟我們密切有關。所以,與其一下子進入環保意識形態的價值爭辯,本書的敘事應該可以提供較軟性的脈絡與情節討論素材,畢竟人們還是喜歡聽故事,而不喜歡辯論的。

第三,臺灣的食品安全、核電、風電、水源、藻礁與氣候變遷等議題,已經嚴重到涉及公投的政治層次,但是整個社會對議題的瞭解似乎還很表面。是否背後也摻有巫師與先知的矛盾情結,或該如何抉擇,這本書的歷史故事應該提供了絕佳的反思與學習的機會。

最後,在閱讀這本帶有強烈傳記性的生態反思作品時,不知什麼原因,我的腦海中不時出現我的恩師林俊義教授所寫的自傳《活出淋漓盡致的生命》。在自傳中林老師活脫地展現出在臺灣民主轉型中,生態先知與巫師對壘的諸多情節,更有趣的是他用的教科書就是曼恩講到的一些人物,如奧登的《生態學基礎》(Fundamentals of Ecology)以及邁爾的《邁向一個新的生物學哲學》(Toward a New Philosophy of Biology)即是。我衷心地希望更多臺灣的生態人物故事也能躍然於作者的筆法與反思之中,當然更重要的是先來讀讀這些書。

●本文摘選自 衛城出版社 所出版之八月新書《巫師與先知》推薦序。