郭強生《惑鄉之人（經典全新修訂版）》8月23日紳派上市！

文／聯合文學編輯部

第八屆聯合報文學大獎、金鼎獎最佳文學圖書獎、臺灣文學獎金典獎、臺北國際書展大獎得主

──郭強生重返文壇經典之作。

《夜行之子》之後，郭強生更細膩、成熟、大膽的小說藝術新顛峰，寫給如此憂鬱，又如此激情的臺灣。

哀的少年肉體，只准獻祭這部絢爛的人生映畫。

紳派小說家郭強生最激情痴怨的男之時代物語。

那一年，李香蘭來臺公演；那一年，日本戰敗；

那一年，李小龍過世；那一年，日本成為世界第二大經濟體；

那一年，他們都才十七歲⋯⋯

橫跨七十年的時代物語，四個不同時空背景的少年，因為一部電影，他們的命運意外交錯，撞擊，糾結。

電影院裡長大的小羅，一個沒娘的老兵之子，為何因這部電影而自殺？

昭和年間，臺灣出生的日本窮家孩子松尾，為何逃不出「君之代少年」的魅影？

日裔美籍的健二，突然發現自己多了一個在臺灣失蹤的祖父；二戰中喪命的臺籍日本兵敏郎，鬼魂幽幽飄蕩了半世紀；一個原本平靜的東部小鎮，竟成為他們共同的、回不去的故鄉⋯⋯。

每個人的懸念，都藏有不可告人的祕密。

他們都想知道，《多情多恨》究竟是一部甚麼樣的電影？

於是，他們一步步走進彼此的生命，還原了一幅被記憶扭曲的圖譜，關於身體的煽惑，失根的惶惑，死亡的疑惑，歷史的蠱惑，癡情的魅惑⋯⋯。

歷史的密碼，原來不過是人性癡哀嗔怨的組合，征服與屈服，共同演出了一場暴烈的相互勾引。

●本文摘自 聯合文學 出版之《惑鄉之人》。