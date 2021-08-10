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蔣勳《欲愛書：寫給Ly's M【20週年】附贈人體素描明信片》8/12欲愛上市！

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
現訂版海報。（圖／聯合文學出版社提供）
現訂版海報。（圖／聯合文學出版社提供）

文／聯合文學編輯部

書名：《欲愛書》 作者：蔣勳 出版社：聯合文學 出版社：2021年8月12日
書名：《欲愛書》
作者：蔣勳
出版社：聯合文學
出版社：2021年8月12日

美——從自己的身體解嚴開始。

《欲愛書》探索自己的身體，探索所愛的人的身體。

蔣勳跨世紀最私密的感官書寫，最孤獨動人的愛情故事。

十二封手寫信，只給某一個特定的人的話語；允諾在一千年交界的分手時刻，用古老的書寫方式，記認彼此肉身的緣分、細節、體溫，記憶「欲愛」時的狂喜與傷痛⋯⋯歷時一年的流浪、思念，終於完成這本告別之書。

你相信嗎？欲望和愛的真正幸福，來自節制，而並非放縱。

──蔣勳

放逐漫走的吟遊詩人，譜出世紀末最後的懺情書

每個人心底都有一首無題詩，難以言明。

每個人心中都有一本愛欲書，無法描繪，不可道破。

每個人心中都有一個「Ly's M」，「Ly's M」不知高矮胖瘦，更不知何許人也。

「Ly's M」像一個裝不滿的水瓶，每個人都可以填入他／她獨一無二的。

始於一只握不住的玻璃杯，一雙掙脫離去的手；

終於天崩地裂的世紀災難，無望的深情凝視。

八里、阿姆斯特丹、巴黎、羅馬、翡冷翠、威尼斯、柬埔寨⋯⋯

島嶼、街角、平原、廢墟、河海交會處、三萬英尺以上的高空⋯⋯

在世界的每一個角落流浪與思念，匯聚成一座座傷城，行吟澤畔，顏色憔悴，形容枯槁，放逐漫走的吟遊詩人，譜出世紀末的最後十二封懺情書。

★ 蔣勳精選新近畫作：人體素描、油畫共四張放入本書中，呈現另一種肉身書寫藝術。

★ 新增「欲愛書二十年」，蔣勳新版序手寫稿。以及一篇「叫做亞諾的河流」手稿。從手寫的文字裡，看得到書寫者的溫度與情緒。

★ 本書推出限定精裝版，特別贈送【人體油畫】菊全大海報，限量加蔣勳簽名。

★ 本書是蔣勳最私密的情書，談欲望、談愛，陪伴年輕手機一代的讀者，探索肉身與心靈的功課。

●本文推薦書為聯合文學即將出版之新書《欲愛書》。


蔣勳 情書 聯合文學 閱讀風向球

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