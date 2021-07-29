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《失控隧道》我們都是沒有露臉的殺人者

聯合新聞網 / 暖暖書屋
改編電影被觀眾、媒體評為2016必看韓國電影 突破七百萬觀影人次，攻佔韓國四週票房冠軍 觸碰社會大眾最敏感的痛，獲得高度評價。（圖／暖暖書屋文化　提供）
改編電影被觀眾、媒體評為2016必看韓國電影 突破七百萬觀影人次，攻佔韓國四週票房冠軍 觸碰社會大眾最敏感的痛，獲得高度評價。（圖／暖暖書屋文化　提供）

文／暖暖書屋編輯部

外地工作的李正秀在週六帶著孩子的生日蛋糕趕著回家，因隧道坍塌而一個人被埋在裡面。利用手機告知外界自己還活著的李正秀，在隧道裡孤獨地等待救援。

心憂丈夫安危的美貞，心力交瘁下跑到相關政府單位和施工企業抗議，此舉引起媒體和社會大眾關注。為了避免被究責為何隧道開通不到半年就坍塌了，以及擔心曝露環環相扣的利益糾葛，政府單位和施工企業像踢皮球一樣的推卸責任，只說一切作業按照原則進行，私下則試圖操控輿論並減少相關報導來轉移焦點。

隨著救援工作不斷延宕，大眾的關心也隨之淡去。之後因為隧道救援工作導致附近村莊老人無法及時送醫救治而死亡，再加上由於手機電量耗盡而無法再確認李正秀是否還活著，社會大眾開始責難李正秀的妻子和救援專家，質疑是否該花費巨大代價及損失繼續救援不知是死是活的正秀。

在輿論的譴責壓力下，妻子美貞萬般無奈簽下放棄救援的同意，對著麥克風，透過電台向「可能還活著」的老公說出「不會再有人去救你了」。而在隧道內等待救援的李正秀聽到被全世界放棄時，也寫下給妻子最後一封信，證明自己當時其實還活著，接著便點火自焚了。

停止搜救工作後兩天的災後復原清理便找到了李正秀的遺體。當時主張停止搜救的網民跟媒體都沈默了，而隔天李正秀的喪禮也未有任何人出席。

意外事件的鉅額國賠金額落到妻子美貞的手裡，此時媒體公布當時美貞透過廣播要求李正秀放棄生命的文稿，嚴重懷疑美貞是為了鉅額賠償金才會逼死老公的，並將她冠上「為了錢而害死老公的恐怖魔女」。

受不了輿論媒體及社會大眾指指點點的她，決定帶著女兒燒炭自燒結束生命。但她死後媒體依然沒放過她，持續指責她連死都還要女兒陪葬……

那一天崩塌的不只是隧道。

這是一場人性與人命的激辯！

7月30日（五）晚上8:30至9:30邀請本書作者蘇在沅先生，以跨國視訊接受台灣知名作家韓良憶老師的訪談，為讀者帶來一場精采又深刻人性的控訴，免費歡迎上網報名參加。（圖／暖暖書屋文化　提供）
7月30日（五）晚上8:30至9:30邀請本書作者蘇在沅先生，以跨國視訊接受台灣知名作家韓良憶老師的訪談，為讀者帶來一場精采又深刻人性的控訴，免費歡迎上網報名參加。（圖／暖暖書屋文化　提供）

暖暖書屋文化於7月30日（五）晚上8:30至9:30邀請本書作者蘇在沅先生，以跨國視訊接受台灣知名作家韓良憶老師的訪談，為讀者帶來一場精采又深刻人性的控訴。本書被觀眾、媒體評為2016必看韓國電影突破七百萬觀影人次，攻佔韓國四週票房冠軍，觸碰社會大眾最敏感的痛，獲得高度評價，邀請讀者報名參加。

《失控隧道》台韓作家跨國視訊對談活動

與會作家：蘇在沅、韓良憶

活動時間：7月30日（五）20:30-21:30

活動連結：線上視訊，立即報名參加


●本文推薦書為暖暖書屋出版之《失控隧道》。


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