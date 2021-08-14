《好事吸引力結界》教你如何用「結界」吸引好事、甩開壞事！

文／碇紀子

人往往會聚焦於負面事物

許多覺得自己無法招來好運的人，大多認為好事不會發生在自己身上，老是發生倒楣的事情，所以才無法招來好運。

其實所謂的吸引力法則，不但會招來好運，也會招來壞運。

那麼，為什麼會發生負面的事情呢？就像剛才所說，是因為潛意識變得負面。

這裡有一個很重要的關鍵，就是人往往會聚焦於負面，而忽略了正面的事物。

為了保護自己的生命不受威脅，人的潛意識往往會聚焦於非注意不可與危險的事情上。

舉例來說，心情愉快地度過一整天之後，到了晚上如果聽到主管或伴侶說了些什麼而不開心，或是受到指責，原本的好心情就會消失得不見蹤影。

那是因為不愉快的事情、憤怒或不滿的情緒，比開心的回憶更容易影響我們。

所以，如果我們什麼都不做的話，潛意識就會自然聚焦在負面。如此會產生負面的低波動，並且吸引到同樣波動的負面事物。

當然，我想誰都不希望聚焦於負面的事物吧。

不過，潛意識並沒有辦法幫我們判斷什麼是好、什麼是壞。

我們都是在不知不覺中，吸引到潛意識所想的。

那麼，要如何將潛意識的想法轉為正面，並吸引到自己想要的東西呢？

最重要的就是「結界」。

這裡將為各位介紹打造結界的方法，幫助大家清理潛意識，讓你只吸引好東西、不吸引壞東西。

守護身體的結界

藉由配戴在身上的物品打造結界

接下來介紹如何打造守護身體的結界。

打造守護身體的結界之前，必須先淨化自己的身體。

雖說身邊會自然聚集許多波動合得來的人，這是宇宙不變的法則，不過我們有時候很難選擇自己的職場、學校等環境。

．不得不和不對盤的人相處。

．很不幸的必須和難相處的主管負責同一個案子。

．跟不喜歡的人在一個團隊裡而綁手綁腳。

如果遇到上述狀況，讓你忍不住心想「今天就是想在自己身上打造結界」，不妨試試以下的方法。

◎蛋形氣場法

只要在早上施行蛋形氣場法，就能打造結界，將負面能量阻隔在外。

（圖／方智出版 提供）

◎將鹽巴帶在身上

鹽巴具有非常強大的打造結界能力，只要用宣紙或白紙將鹽巴包起來並隨身攜帶，就可以打造結界。

◎噴上自己喜愛的香氛

將自己喜愛且感覺放鬆舒適的香氛噴在身上，就能在身體四周打造結界。但要注意氣味不可過濃，才不會讓身邊的人感覺不舒服。

◎穿上喜歡的衣服

只要穿上真心喜愛的衣服，就可以打造結界了。這裡說的並不是國際精品的名牌服飾，只要是打從心底喜愛的服裝都可以。

◎穿紅色內衣褲

紅色內衣褲也具備結界的效果。紅色能提升生命力，使我們處於腳踏實地的狀態，因此可以打造強韌的結界。也難怪許多人在關鍵時刻都會穿上紅色的內衣褲。

（圖／方智出版 提供）

守護四周環境的結界

以下為各位介紹如何打造守護四周環境的結界。

打造結界之前，請大家先將四周環境打掃乾淨。

整潔的環境是強化結界的重點。

結界打造完畢後才發現裡面有負面能量的話，會削減結界的力量，讓不好的東西趁虛而入。

因此必須在打造結界之前，將環境整理或清潔好。

◎香氛的結界

穩定情緒的香氣或自己喜歡的香氣，都能營造出守護自己的空間。

建議大家在房間裡使用擴香或香氛精油。

如果是在工作場所，將精油滴在手帕並放置於桌面即可。

沉浸於自己喜歡的香氣之中，空間本身和自己的波動都會變高，不好的東西便無法靠近。

◎焚香的結界

在房間裡點上檀香，或是可以祛除晦氣的白鼠尾草，就能打造結界。

◎木炭的結界

木炭也可以打造守護空間的結界。

將木炭放在紙上，再放進喜歡的容器，擺在房間的四個角落，就能淨化空間。

木炭具有吸收晦氣等負面能量的力量。

◎聲音的結界

聲音也可以打造結界。

聲音是振動產生的聲波，是一種振動波，也就是波動。因此打造聲音的結界也能提升波動。

最簡單又方便的就是拍手。

將雙手手掌併攏後拍手兩次，發出「啪、啪」的聲音，這樣就完成結界了。

拍手不需要任何工具。到外地出差或旅遊時，可以隨時輕鬆地淨化住宿的飯店房間。

日常生活中如果隱約感受到晦氣，不妨將門窗打開，拍手發出清脆的聲音。

許多人剛開始練習時只拍得出低沉的聲音，多練習幾次就能拍出清脆而響亮的聲音了。

只要拍出響亮的啪啪聲，就能消除晦氣。

◎花的結界

平常我會盡可能在房間裡插花。什麼花都好，只要能讓自己怦然心動的就可以。

「哇，我最喜歡這種花了。」

「這種花好吸引我！」

只要產生這種感覺，就會帶給我們當下所需的正能量。

不可思議的是，當我們覺得沮喪，花朵很快就會枯萎。那是因為花朵會幫我們吸收空間裡的負能量並加以淨化。

這個時候別忘了跟花朵說聲謝謝。

●本文摘自方智出版之《好事吸引力結界》。