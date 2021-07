生命的禮物無處不在！曾寶儀：只是你準備好睜眼看見它了嗎？

文/曾寶儀

我從來都不覺得我是唯一被神眷顧的人,我認為每一個人都正在被神眷顧著。

所以當我在那個海灘,意識到我是深深……深深被愛着的時候,我並不會覺得「我是這個世界上獨一無二的存在」,我反而是認爲那份愛,好像一直都在;只是我不知道爲什麼在那一年的那一刻,才突然驚覺,祂其實一直都在。

而我相信每一個人都有這樣的機會,當你明白這件事情的時候,你的生命會得到180度的大翻轉。我希望透過我的故事,讓大家也能夠在生命當中「覺察」每一個細節,當那個翻轉來到的時候,你能夠一眼認出祂來。

而我之所以分享我的故事,是想要告訴大家:「你也可以」。

我很喜歡一本書叫《死過一次才學會愛》。作者艾妮塔.穆札尼曾經因為淋巴癌末期被醫院宣判死刑,而她在瀕死的過程中看到了死後的世界,得到了體悟,回到人間後不藥而癒。那本書在我的人生當中非常有重量,因爲在我爺爺過世之後,我花了很多時間尋找生死的答案……

到底死亡是什麼?死後的世界又是什麼?

我們會去哪裡呢?我們還會再相見嗎?

我要因為不曉得死亡之後的世界,揹負恐懼過一輩子嗎?

我覺得在那本書裡面我得到了一個充滿愛的答案。

如果人生都是有選擇的,我會選擇沒有地獄的那一個;因爲如果我選擇有地獄的那個,我就會每一天都活在地獄裡。當我心裡有地獄,我就是地獄。

所以我覺得她的書給了我一個出口,至少我相信的這段時間裡面,我就活在如夢一般的天堂裡,對死亡不再恐懼。當你克服了對死亡的恐懼之後,其實你的人生有一大半的恐懼都已經被解決了。或許你就能因此覺得「好,我不害怕接下來發生的事,重點是我現在要怎麼好好活着!」那本書給我很多很多好的影響!我真的常常回想起這本書,從中也能夠繼續得到很多不同的啟發。

在2019年的時候,我得到機會拍攝一個紀錄片叫《交換禮物》,那時的我想探討「療癒」與「重視自己的自癒力」、「拿回自己生命的主動權」這件事;我們在臺灣拍攝了大概半年之後,導演問我說:「寶儀妳還有什麼想訪問的人嗎?」我說:「如果可以的話,我想要訪問艾妮塔」導演說「好,那我們就去美國。」

其實蠻妙的是因爲……導演在幾年前就已經想要把艾妮塔的書拍成電影,他也真的去到香港見過艾妮塔,只是那個時候艾妮塔書籍的版權已經賣給好萊塢了。但他們就是有見過一次面,也留下彼此的聯絡方式──留下再見面的緣分,最後我們很順利地約到了訪問。

我記得那天我穿上了我在澳洲買的一條裙子、同時也是錄紀錄片有史以來最漂亮的一件衣服。然後帶著「這是我生命當中很重要的一次訪問」的心情去見她。見了面之後,我們真的就像一見如故;因爲我對她的生命故事很熟悉,加上她又是一個很敞開的人,所以一坐下來,其實二話不說我們就直接進入主題了。

因為是紀錄片的拍攝,所以訪談中我希望她能夠重新再複述一次她的生命歷程…在她敘述完後,我問了她一個存在在我心裡很久的問題。

我問她:「妳會定義自己的經歷是奇蹟嗎?」

她說:「其實我不會定義我的生命經驗是奇蹟,因爲如果一旦我這樣定義了,你就會認爲這件事情只會發生在我身上,你就會覺得這件事情跟你沒有關係。可是事實上你跟奇蹟之間的距離,只差了一個事情——就是『相信』。」

你相信,你就是奇蹟。你相信,你可以做到這件事情。

其實只有這個距離而已,沒有別的了。

很多時候我們覺得這些事情不會發生,是因爲我們不相信我們會這麼好的事情會落到我們頭上、我們不相信我們是被神眷顧、我們不相信自己超級幸運。

我之所以要補充這個故事就是因爲……她的那段話給我一個很大的啓發——阻止我們再往前走一步的,其實不是任何事情,往往都是我們自己。

而我之所以跟大家分享我的天、地、人的經歷,也是很想跟大家說:你不可能完全複製我的經歷,因爲我的經歷,是用我最喜歡的方式呈現在我的生命中。我相信你的奇蹟,也會用你最喜歡的方式、你認得出的方式,出現在你的生命裡。

只是,你準備好了嗎?

你準備好張開眼睛看了嗎?

我記得我在峇里島回來的時候,寫了一篇臉書貼文,內文感謝了那個美好的夕陽、感謝了老天爺、感謝了那隻鳥……

我最後寫了一句話「我必須說這段歷程"Open the eye of my heart. "」我真心覺得在那個海灘,我的心有一個地方被打開了,當我那個地方被打開之後,我看待這個世界的方式就完全不一樣了。

比方說我在看那個夢,到菩提迦耶那個法會…我完全知道生命是環環相扣、缺一不可的,我認出祂來了,我認出每一件事情的連鎖反應了。

我清楚知道我說的每一句話;即使是無心的一句話,它都會引發後面會發生的事情。即使是一句簡單的話、一個記憶有點模糊的夢……只要在「你能認出祂」的時間點發生了,那也就會成爲你生命當中的轉捩點。

書名:《人生最大的成就,是成為你自己》作者:曾寶儀出版社:天下生活出版時間:2021年1月13日

而祂會是什麼?你不知道。你劇本寫得再好,也寫不過老天爺。

人的部分其實也是一樣的,你要好好的跟你身邊神奇的人相處,你有把時間留給他們嗎?當他們來到的時候,你有認出他來嗎?你有感受到他的珍貴之處嗎?

而我跟大家分享所謂的「天、地、人」這三個體驗後,我很想跟大家講—不需要去峇里島,也不需要去菩提迦耶和大溪地。

問題是,當那個「時刻」到來時,你認得出他們來嗎?

你有把那個信念放在你的生命裡面,然後認出所謂的「奇蹟」就是你自己嗎?

●本文摘自天下生活出版之《人生最大的成就,是成為你自己》。