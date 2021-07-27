大師兄火葬場報到！新書《火來了，快跑》看火化爐後的人生百態

讀者們最喜歡的暢銷作家大師兄回來了！

原本在殯儀館擔任接體員的大師兄，離開零度以下的冰庫，調到千度高溫的火葬場。大師兄說：「或許工作內容，我沒有辦法選擇，但是工作態度可以由我決定。我一定要當一個快樂的火葬場人員！」新書《火來了，快跑》便寫出火化爐的後台故事，再次以大師兄幽默輕鬆又溫馨的敘事風格，為讀者揭開火葬場的神秘面紗。

大師兄兩本暢銷著作《你好，我是接體員》、《比句點更悲傷》的書封。（組圖／udn讀書吧 提供）

從在PTT Marvel版分享身為接體員的工作日常開始，大師兄前後出版了《你好，我是接體員》、《比句點更悲傷》兩本書都長據暢銷榜單，並收穫讀者滿滿的五星好評，書中笑中帶淚的眾生相故事，在這兩年疫情籠罩的陰影下，特別具有撫慰人心的力量。有趣的是，去年在大師兄職務轉換，從冰庫調到火葬場的當時，這兩本書在沒有特別宣傳的狀況突然衝高銷量，讓出版社寶瓶文化也直呼：這不是科學可以解釋的現象！

在火葬場工作了一段時間，大師兄深刻體驗到，「無論是什麼樣的人，生前是什麼身分地位，死後都是同樣一把火、同一台機器。」死亡並不可怕，大師兄的故事讓人省思，人們想要過怎麼樣的生活，又想要怎麼樣的告別，生命的價值，只在一念之間。

大師兄新書《火來了，快跑》7月27日紙書、電子書同步出版上架，各大實體、網路書店均售，在udn電子書平台「讀書吧」及各電子書平台也都有電子書延伸書單合購85折優惠。無論是喜愛大師兄的老朋友，或者現在才認識大師兄的新讀者，愛分享故事的大師兄都希望他所寫的故事，能為這個時代創造努力活著的力量！