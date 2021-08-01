蔡佩軒／PLAN B 是一種保有理性的浪漫

文／蔡佩軒（Ariel）

「Do you like you?」正當我還在構思如何為這一篇開頭時，這首Colbie Caillat 的歌〈Try〉在咖啡廳響起。好久沒聽到這首歌了。聽著聽著，也想著「我喜歡現在的自己嗎？」

這幾年，我試圖改掉完美主義的個性。因為我發現，眞正聰明的人，不把「完美」當目標。

「Ariel，你看你這個國小國中高中都第一名畢業、大學讀名校的學霸，到最後，還不是跟我這個連大學都沒畢業的壞學生一樣在做音樂！」一位同行的好朋友這樣如此跟我說。我聽完大笑。他好像講得挺有道理的呢！以前在學校所追求的完美，現在看來，又算什麼呢？

夢想，就只能衝一波嗎？

很多人說，夢想，就是要衝啊！有多少靑春動漫、勵志的偉人故事告訴我們「夢想，就是要熱血，就是要背水一戰？」但是，我不這麼認為。

我是一個喜歡有plan B 的人。連我的夢想，都有plan B。是膽小？不夠相信自己？還是根本沒那麼喜歡plan A ？錯，是因為「完美」根本不存在。每個選項都不完美。如果我孤注一擲，把期望都放在一個選項上，我怕我會承受不了必然的失望，因為最終它一定不會完美。

「當完美是你的目標時，你總會留下一種愚蠢的失敗感，最終會花時間哀怨你未能完成的任務。」

──美國心理師特拉維斯（Travis B radberry）

因此，我會花很多時間評估和思考，最後才做決定。因為沒有一個選項是完美的，我會想好不同的備案和最壞的打算，以備不時之需。

我認為有plan B，是一種安全感。是讓自己知道，就算 plan A 失敗了，也沒關係。我當時覺得選擇音樂的時候，是很不浪漫的，因為它是一個有plan B 的夢想。當我回台灣做音樂時，已經考到加拿大的藥師工作執照了。該執照有效期限為六年，因此我給自己六年的時間試試看、闖闖看，看我能在音樂這條路上走多遠。

時間一點一滴就這樣過去了。不知不覺，我已經走完這六年的一半了。問我，後悔選擇plan A 嗎？我會笑著說，就算當初選plan B，我也不後悔。

每一個決定，都有機會成本的考量，選擇一個，代表失去另一個。如果我們做了決定之後，內心仍存在著害怕和後悔，那這樣是否也失去了選擇plan A 的意義呢？

以前的我，認為備著多重選項和方案，是克服完美主義的聰明辦法，但也時常因而讓自己變得有選擇障礙，做了決定後仍想著另一個選項的可能性；害怕後悔，後悔其實有另一個更好的選項：我根本沒有好好享受當下的決定。

就像看著過去的作品，總會因為現在的成長，而覺得那時不夠好。創作時，每次回去聽都想要再修改，因為想要它變得更好。

書名：《做好自己喜歡的事，就會閃閃發光：創作美聲蔡佩軒Ariel的3步驟夢想實踐清單》作者：蔡佩軒（Ariel）出版社：境好出版出版時間：2021年6月3日

但如果換一個角度，一做了決定，就不要再後悔或修改了呢？就如同畫畫時畫下的那一筆、寫歌時哼出的那一個旋律、下定決心回台灣做音樂的那一刻⋯⋯，我們是否能相信當時的自己，做的決定是最好的呢？是否能接受當時的自己能做到的就是這樣了，無論結果如何都欣然接受呢？

原來，問題從來就不在於選擇A 還是B。而是，選擇的當下，do you like you? Do you like your decision?

所以，有plan B 的夢想，怎麼會不浪漫呢？

有Plan B，才能真正的一無反顧。

有Plan B，才能勇敢的下定決心。

有Plan B，才能好好去享受做的決定。

有Plan B，才是聰明的浪漫。

「You don't have to try so hard」，這首〈Try〉是如此結尾。不用太執著，因為沒有最完美的抉擇。但至少，我們可以聰明、也可以活得更浪漫。

作家簡介： 蔡佩軒 Ariel 新生代創作歌手、療癒美聲。因為愛唱歌、愛音樂，從2016年開始，即便藥學系的課業壓力龐大，仍利用課餘時間、克服時差問題在網路上直播自彈自唱，分享上百部影片，累積觀看次數，至今（2021年）超過1.3億，獲得廣大迴響。 從小隨家人移居加拿大溫哥華，5歲開始學習古典鋼琴，14歲時寫出第一首創作曲〈每一次想你〉，2018年畢業於加拿大 UBC (The University of British Columbia) 藥學系。外型陽光甜美、嗓音溫暖療癒、創作及鋼琴演奏實力堅強，受到廣大網友喜愛迅速竄起，而後發表多首原創單曲，在各大數位平台均創下佳績，此外，蔡佩軒人氣不斷攀升，不但入選台灣100大最具影響力網路名人，並與玖壹壹、周興哲及蔡依林並列2019年台灣百大YouTube頻道中僅有的四位音樂人。 基於對音樂的熱情與執著，畢業後決定棄醫勇闖音樂夢，2018年回台專心衝刺演藝事業。2020年蔡佩軒與台灣Sony Music簽約成為Sony旗下歌手，同年8月，首張個人創作專輯《ARIEL》數位上線，佳評如潮，獲iTunes專輯數位發行排行榜第一名；同年9月正式發行實體專輯，登上博客來排行榜第二名，並於2020年8月完成千人售票演唱會。另外，其創作的《青春有你》更成為眾學校熱門畢業歌，並自109年開始編進國中一年級教科書。

●本文摘選自 境好出版 之《做好自己喜歡的事，就會閃閃發光：創作美聲蔡佩軒Ariel的3步驟夢想實踐清單》。