蔡佩軒／PLAN B 是一種保有理性的浪漫

文/蔡佩軒(Ariel)

「Do you like you?」正當我還在構思如何為這一篇開頭時,這首Colbie Caillat 的歌〈Try〉在咖啡廳響起。好久沒聽到這首歌了。聽著聽著,也想著「我喜歡現在的自己嗎?」

這幾年,我試圖改掉完美主義的個性。因為我發現,眞正聰明的人,不把「完美」當目標。

「Ariel,你看你這個國小國中高中都第一名畢業、大學讀名校的學霸,到最後,還不是跟我這個連大學都沒畢業的壞學生一樣在做音樂!」一位同行的好朋友這樣如此跟我說。我聽完大笑。他好像講得挺有道理的呢!以前在學校所追求的完美,現在看來,又算什麼呢?

夢想,就只能衝一波嗎?

很多人說,夢想,就是要衝啊!有多少靑春動漫、勵志的偉人故事告訴我們「夢想,就是要熱血,就是要背水一戰?」但是,我不這麼認為。

我是一個喜歡有plan B 的人。連我的夢想,都有plan B。是膽小?不夠相信自己?還是根本沒那麼喜歡plan A ?錯,是因為「完美」根本不存在。每個選項都不完美。如果我孤注一擲,把期望都放在一個選項上,我怕我會承受不了必然的失望,因為最終它一定不會完美。

「當完美是你的目標時,你總會留下一種愚蠢的失敗感,最終會花時間哀怨你未能完成的任務。」

──美國心理師特拉維斯(Travis B radberry)

因此,我會花很多時間評估和思考,最後才做決定。因為沒有一個選項是完美的,我會想好不同的備案和最壞的打算,以備不時之需。

我認為有plan B,是一種安全感。是讓自己知道,就算 plan A 失敗了,也沒關係。我當時覺得選擇音樂的時候,是很不浪漫的,因為它是一個有plan B 的夢想。當我回台灣做音樂時,已經考到加拿大的藥師工作執照了。該執照有效期限為六年,因此我給自己六年的時間試試看、闖闖看,看我能在音樂這條路上走多遠。

時間一點一滴就這樣過去了。不知不覺,我已經走完這六年的一半了。問我,後悔選擇plan A 嗎?我會笑著說,就算當初選plan B,我也不後悔。

每一個決定,都有機會成本的考量,選擇一個,代表失去另一個。如果我們做了決定之後,內心仍存在著害怕和後悔,那這樣是否也失去了選擇plan A 的意義呢?

以前的我,認為備著多重選項和方案,是克服完美主義的聰明辦法,但也時常因而讓自己變得有選擇障礙,做了決定後仍想著另一個選項的可能性;害怕後悔,後悔其實有另一個更好的選項:我根本沒有好好享受當下的決定。

就像看著過去的作品,總會因為現在的成長,而覺得那時不夠好。創作時,每次回去聽都想要再修改,因為想要它變得更好。

書名:《做好自己喜歡的事,就會閃閃發光:創作美聲蔡佩軒Ariel的3步驟夢想實踐清單》作者:蔡佩軒(Ariel)出版社:境好出版出版時間:2021年6月3日

但如果換一個角度,一做了決定,就不要再後悔或修改了呢?就如同畫畫時畫下的那一筆、寫歌時哼出的那一個旋律、下定決心回台灣做音樂的那一刻⋯⋯,我們是否能相信當時的自己,做的決定是最好的呢?是否能接受當時的自己能做到的就是這樣了,無論結果如何都欣然接受呢?

原來,問題從來就不在於選擇A 還是B。而是,選擇的當下,do you like you? Do you like your decision?

所以,有plan B 的夢想,怎麼會不浪漫呢?

有Plan B,才能真正的一無反顧。

有Plan B,才能勇敢的下定決心。

有Plan B,才能好好去享受做的決定。

有Plan B,才是聰明的浪漫。

「You don't have to try so hard」,這首〈Try〉是如此結尾。不用太執著,因為沒有最完美的抉擇。但至少,我們可以聰明、也可以活得更浪漫。

作家簡介: 蔡佩軒 Ariel 新生代創作歌手、療癒美聲。因為愛唱歌、愛音樂,從2016年開始,即便藥學系的課業壓力龐大,仍利用課餘時間、克服時差問題在網路上直播自彈自唱,分享上百部影片,累積觀看次數,至今(2021年)超過1.3億,獲得廣大迴響。 從小隨家人移居加拿大溫哥華,5歲開始學習古典鋼琴,14歲時寫出第一首創作曲〈每一次想你〉,2018年畢業於加拿大 UBC (The University of British Columbia) 藥學系。外型陽光甜美、嗓音溫暖療癒、創作及鋼琴演奏實力堅強,受到廣大網友喜愛迅速竄起,而後發表多首原創單曲,在各大數位平台均創下佳績,此外,蔡佩軒人氣不斷攀升,不但入選台灣100大最具影響力網路名人,並與玖壹壹、周興哲及蔡依林並列2019年台灣百大YouTube頻道中僅有的四位音樂人。 基於對音樂的熱情與執著,畢業後決定棄醫勇闖音樂夢,2018年回台專心衝刺演藝事業。2020年蔡佩軒與台灣Sony Music簽約成為Sony旗下歌手,同年8月,首張個人創作專輯《ARIEL》數位上線,佳評如潮,獲iTunes專輯數位發行排行榜第一名;同年9月正式發行實體專輯,登上博客來排行榜第二名,並於2020年8月完成千人售票演唱會。另外,其創作的《青春有你》更成為眾學校熱門畢業歌,並自109年開始編進國中一年級教科書。

●本文摘選自 境好出版 之《做好自己喜歡的事,就會閃閃發光:創作美聲蔡佩軒Ariel的3步驟夢想實踐清單》。